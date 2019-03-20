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Трансляция
С конца
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'8
Фрэттин в центре площадки жёстко встретил Шумакова! Нужна помощь «ястребу».
'7
Шевченко набросил на пятак, Бойд подправил, но под щитками вратаря шайба не прошла!
'6
Емелин низом от синей линии щёлкнул — Карлссон справился.
'5
Не получилось у «Барыса» через центр пролезть к омским воротам. Пробросился «Авангард».
'4
Прошла передача из-за ворот на Сагадеева, позиция была отменная, но успели омские защитники вмешаться и шайбу накрыли.
'3
Попытка броска Панюкова от правого борта была заблокирована.
'2
Стась выскочил на гостевой пятак, на паузе уложил Карлссона, но над щитком вратаря шайбу не поднял!
'1
Встреча началась! Поехали!
'0
Игорь Бобков против Хенрика Карлссона — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Авангард» — «Барыс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Барыс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Авангарда».