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СКАЛокомотив
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Фенербахче
не начался
22:00
Будучность Анадолу Эфес
не начался
22:00
Бавария Барселона
не начался
23:30
Гран Канария Олимпиакос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Атланта ХоуксЮта Джаз
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
не начался
Авангард Барыс

Шанс уйти в отрыв: «Авангард» играет с «Барысом». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Авангард» — «Барыс»

В матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ведущий в серии со счетом 2-1 «Авангард» в домашних стенах играет с «Барысом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20 марта 19:30   |  1 период
Авангард
Авангард
0:0
Барыс
Барыс
0:0
Стадион «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», Балашиха | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Сергей Кулаков  (Тверь, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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'8
Фрэттин в центре площадки жёстко встретил Шумакова! Нужна помощь «ястребу».
'7
Шевченко набросил на пятак, Бойд подправил, но под щитками вратаря шайба не прошла!
'6
Емелин низом от синей линии щёлкнул — Карлссон справился.
'5
Не получилось у «Барыса» через центр пролезть к омским воротам. Пробросился «Авангард».
'4
Прошла передача из-за ворот на Сагадеева, позиция была отменная, но успели омские защитники вмешаться и шайбу накрыли.
'3
Попытка броска Панюкова от правого борта была заблокирована.
'2
Стась выскочил на гостевой пятак, на паузе уложил Карлссона, но над щитком вратаря шайбу не поднял!
'1
Встреча началась! Поехали!
'0
Игорь Бобков против Хенрика Карлссона — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Авангард» — «Барыс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Барыс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Авангарда».