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Трансляция
С конца
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'26
'24
Опасно! Да Коста резко сместился к центру, убрал соперника и бросил с пятака — Метсола забрал шайбу!
'23
Лукин! От синей линии щёлкнул в нижний угол — Коваж выставил щиток и отразил шайбу.
'22
Умарк поставил корпус, развернулся и прострелил на пятак — Хартикайнен из убойной позиции не попал по шайбе!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 3:1 в пользу «Салавата» после 20 минут. Яркий и результативный первый тайм. Уфимцы впереди благодаря прекрасной реализации моментов — четыре броска в створ и три гола.
'19
Гареев из-за ворот вылез на пятак и бросил низом — Метсола щитком остановил шайбу.
'18
Кугрышев! Совершил рывок по флангу, качнул соперника и бросил верхом — Коварж забрал шайбу в ловушку.
'17
У «Салавата» три броска в створ и три гола. Впечатляет.
'17
'16
Вишневский получил передачу на синей линии и щёлкнул по воротам — Метсола без проблем забрал шайбу.
'15
Уральцы забрали шайбу и перевели игру в чужую зону, но мало моментов у ворот Метсолы.
'13
По броскам в створ преимущество у «Автомобилиста» — 6:2. Впечатляет реализация бросков уфимцев.
'12
Гости провели затяжную атаку. Василевский щёлкнул от синей линии — Метсола среагировал.
'11
Бурмистров ушёл за ворота, выдержал паузу и прострелил на пятак! Василевский накрыл бросок Ткачёва.
'10
'8
Не прошла быстрая атака у Уфы — Бодров классным силовым приёмом встретил Солодухина.
'7
'6
'5
'4
Момент! Паре получил передачу на пятаке и бросил низом — Метсола отразил шайбу.
'3
Без пауз идёт игра, команды взвинтили темп с первых минут встречи.
'2
Гости провели быструю атаку левым флангом, Обидин из круга вбрасывания послал шайбу над перекладиной.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уральцы.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Якуб Коварж.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Автомобилист» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Салавата».