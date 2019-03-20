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не начался
02:00
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не начался
02:30
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
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05:30
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
не начался
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ЦСКА Фенербахче
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Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
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Шарлотт ХорнетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Атланта ХоуксЮта Джаз
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Салават Юлаев Автомобилист

Не дать сравняться: «Салават» обыгрывает «Автомобилист». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

В Уфе проходит четвертый матч серии 1/4 плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Салаватом Юлаевым» и екатеринбургским «Автомобилистом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20 марта 17:00   |  2 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
3:1
Автомобилист
Автомобилист
3:1, 0:0
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
1:0Семёнов
2:0Гиматов
3:1Ларсен
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Паре2'
2:1Паре
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'26
Удаление у «Салавата». Бурмистров у борта нарушил правила против Казионова.
'24
Опасно! Да Коста резко сместился к центру, убрал соперника и бросил с пятака — Метсола забрал шайбу!
'23
Лукин! От синей линии щёлкнул в нижний угол — Коваж выставил щиток и отразил шайбу.
'22
Умарк поставил корпус, развернулся и прострелил на пятак — Хартикайнен из убойной позиции не попал по шайбе!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 3:1 в пользу «Салавата» после 20 минут. Яркий и результативный первый тайм. Уфимцы впереди благодаря прекрасной реализации моментов — четыре броска в створ и три гола.
'19
Гареев из-за ворот вылез на пятак и бросил низом — Метсола щитком остановил шайбу.
'18
Кугрышев! Совершил рывок по флангу, качнул соперника и бросил верхом — Коварж забрал шайбу в ловушку.
'17
У «Салавата» три броска в створ и три гола. Впечатляет.
'17
ГОЛ! Быстрая атака прошла у хозяев, Умарк прорвался по центру, выдержал паузу и сделал скидку на Ларсена, который в касание расстрелял ближний угол!
'16
Вишневский получил передачу на синей линии и щёлкнул по воротам — Метсола без проблем забрал шайбу.
'15
Уральцы забрали шайбу и перевели игру в чужую зону, но мало моментов у ворот Метсолы.
'13
По броскам в створ преимущество у «Автомобилиста» — 6:2. Впечатляет реализация бросков уфимцев.
'12
Гости провели затяжную атаку. Василевский щёлкнул от синей линии — Метсола среагировал.
'11
Бурмистров ушёл за ворота, выдержал паузу и прострелил на пятак! Василевский накрыл бросок Ткачёва.
'10
ГОЛ! Секстон сделал передачу по борту, Литовченко с левого края набросил на пятак, а Паре удачно подставил клюшку и переправил шайбу в дальнюю девятку!
'8
Не прошла быстрая атака у Уфы — Бодров классным силовым приёмом встретил Солодухина.
'7
ГОЛ! Кадейкин выиграл борьбу у борта и прострелил в центр, шайба отскочила к Гиматову, который поразил верхний угол ворот!
'6
ГОЛ! Кугрышев рванул по правому флангу и сделал перевод в центр зоны, Семёнов бросил низом, а шайба от конька Торченюка влетела в сетку!
'5
Удаление у «Автомобилиста. Паре прихватил соперника клюшкой и получил малый штраф.
'4
Момент! Паре получил передачу на пятаке и бросил низом — Метсола отразил шайбу.
'3
Без пауз идёт игра, команды взвинтили темп с первых минут встречи.
'2
Гости провели быструю атаку левым флангом, Обидин из круга вбрасывания послал шайбу над перекладиной.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уральцы.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Якуб Коварж.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Автомобилист» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Салавата».