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Авангард Барыс

Добро пожаловать в Балашиху: «Авангард» забил «Барысу». LIVE

Онлайн-трансляция третьего матча серии плей-офф «Авангард» — «Барыс»

В Балашихе проходит третий матч серии 1/4 плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и «Барысом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
18 марта 19:30   |  перерыв
Авангард
Авангард
1:0
Барыс
Барыс
1:0
Стадион «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», Балашиха | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Мартин Франё  (Чехия)
1:0Стась
Бек2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Шалапов2'
Шевченко2+10'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'20
Сирена на перерыв! В первом периоде встречи «Авангард» извлёк пользу из игры в большинстве — Стась после своего броска не оставил вратарю «Барыса» шансов на спасение.
'20
Бек наказан малым штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой.
'20
Пробросился «Барыс» за 10 секунд до перерыва.
'19
«Авангард» продолжает создать проблемы сопернику при атаках через центр.
'18
Фрэттин с ползоны кистями бросил — промах!
'17
Емелин от синей линии зарядил — рядом со штангой! Появился пятый полевой у «Барыса» на льду.
'16
Франсон взял игру на себя, протащил шайбу до ворот, но не хватило броска в цель!
'15
И ещё одно удаление у «Барыса». Шевченко отправлен на скамейку штрафников за атаку в область головы и шеи.
'14
ГОЛ! Стась на скорости влетел в зону соперника, качнул защитника и бросил точно в дальнюю девятку!
'14
Семёнов проскочил через центр зоны к воротам, но Карлссона пробить не сумел!
'13
Стольберг через подкидку делал передачу на левый круг вбрасывания, но Шумаков шайбу не поймал на крюк клюшки. Игра вышла в среднюю зону.
'12
Шалапов удалён за подножку. Большинство для «Авангарда».
'12
Гренц щёлкнул по воротам «Авангарда», но вновь на линии огня оказался защитник, блокировавший шайбу.
'11
Петров не успел к шайбе после дальнего паса Франсона — проброс у омичей.
'10
Деарне в зону атаки шайбу затащил, но уже дальше не получилось создать обострение у ворот Карлссона.
'9
Опасная контратака «Барыса»! Две поперечные передачи в зоне хозяев привели к броску с пятака — Бобков справился!
'8
Кошелев не стал сам бросать от левого края, а поперечная передача была прервана.
'7
Бондарев набросил шайбу на ворота, Карлссон щитком шайбу отбил, а Асетов зачистил гостевой пятак.
'6
Не прошла атака «Авангарда» левым бортом — проброс.
'5
Астанинцы в одной атаке нанесли два дальних броска, но шайба до ворот так и не долетела.
'4
Без разведки начали команду встречу. Вратари уже почувствовали вкус игры.
'3
Вывели Сведберга на бросок от синей линии! Деарне принял шайбу на себя.
'2
Зернов из-за ворот на пятак шайбу скинул, Петров в ближнем бою не переиграл голкипера «Барыса»!
'1
Стартовое вбрасывание состоялось! Поехали!
'0
Игорь Бобков против Хенрика Карлссона — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча:«Авангард» — «Барыс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Барыс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.