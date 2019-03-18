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Трансляция
С конца
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'3
Отбились гости, в полном составе «Автомобилист".
'2
Умарк отдал на пятак, Кемппайнен развернулся и прострелил на дальнюю штангу — гости перехватили шайбу.
'1
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Якуб Коварж.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Автомобилист» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.