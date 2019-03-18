Салават Юлаев

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УфаАхмат
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Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
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Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
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Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
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Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
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Майами ХитШарлотт Хорнетс
93:75
закончен
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
125:130
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Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
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Сакраменто КингзЧикаго Буллз
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Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
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Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
1
Большунов (Россия)
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Женщины. Масс-старт 12,5 км
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Вирер (Италия)
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Мужчины. Масс-старт 15 км
1
Виндиш (Италия)
40:54,1
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Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
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ЛокомотивСКА
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Нью-Йорк РейнджерсДетройт Ред Уингз
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02:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
не начался
02:30
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
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Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
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Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
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Сент-Луис БлюзЭдмонтон Ойлерз
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Даллас СтарзФлорида Пантерз
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Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
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02:30
Атланта ХоуксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Милуоки БаксЛос-Анджелес Лейкерс
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05:00
Сакраменто КингзБруклин Нетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
Салават Юлаев Автомобилист

Заехали на огонек: «Автомобилист» бьется с «Салаватом». LIVE

Онлайн-трансляция третьего матча серии плей-офф «Салават» — «Автомобилист»

В Уфе проходит третий матч серии 1/4 плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским «Автомобилистом» и местным «Салаватом Юлаевым». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
18 марта 17:00   |  1 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:0
Автомобилист
Автомобилист
0:0
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Василевский2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'3
Отбились гости, в полном составе «Автомобилист".
'2
Умарк отдал на пятак, Кемппайнен развернулся и прострелил на дальнюю штангу — гости перехватили шайбу.
'1
Удаление у «Автомобилиста» на 14-й секунде — Василевский сделал подножку Солодухину.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Якуб Коварж.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Автомобилист» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.