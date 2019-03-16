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Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Обидчики российских клубов сыграют друг с другом в 1/4 Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:2
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
1:1
закончен
22:45
ЛилльМонако
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
1:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:1 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
6:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
7:6
закончен
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
1:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
5:1
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
77:78
закончен
20:45
Фенербахче Барселона
88:82
закончен
22:30
Баскония Будучность
82:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
110:116
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
123:114
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
111:97
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
110:122
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
108:102
закончен
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
98:113
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
109:83
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
128:121
закончен
Теннис / Индиан-Уэллс, четвертьфинал
23:40
Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания)
0:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
1:0
закончен
14:00
УралЦСКА
0:0
1 тайм
16:30
РубинРостов
не начался
19:00
АрсеналЕнисей
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
2 тайм
15:00
Краснодар-2Сочи
не начался
18:00
БалтикаСпартак-2
не начался
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
не начался
18:15
Реал МадридСельта
не начался
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
не начался
18:00
ЗаряШахтёр Д
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
не начался
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
не начался
17:30
ШтутгартХоффенхайм
не начался
17:30
АугсбургГанновер-96
не начался
17:30
ВольфсбургФортуна
не начался
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
не начался
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
0:0
перерыв
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
9:4
1 четверть
20:00
Зелена Гура Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
не начался
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАхмат
не начался
16:30
Локомотив МКраснодар
не начался
19:00
Спартак МЗенит
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскТомь
не начался
12:00
СибирьТамбов
не начался
13:00
РоторХимки
не начался
14:00
Нижний НовгородШинник
не начался
16:00
Зенит-2Факел
не начался
17:00
МордовияЛуч
не начался
17:00
АрмавирАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВальядолид
не начался
18:15
ЭспаньолСевилья
не начался
20:30
ВаленсияХетафе
не начался
20:30
ВильярреалРайо Вальекано
не начался
22:45
БетисБарселона
не начался
Италия / Серия А
14:30
ДженоаЮвентус
не начался
17:00
АталантаКьево
не начался
17:00
ЭмполиФрозиноне
не начался
17:00
ЛациоПарма
не начался
20:00
НаполиУдинезе
не начался
22:30
МиланИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
перенесен
17:15
ФулхэмЛиверпуль
не начался
19:30
ЭвертонЧелси
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
БайерВердер
не начался
17:30
Айнтрахт ФНюрнберг
не начался
20:00
БаварияМайнц
не начался
Франция / Лига 1
16:30
ЛионМонпелье
не начался
17:00
РеймсНант
не начался
19:00
БордоРенн
не начался
23:00
ПСЖМарсель
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Украина / Премьер-лига
18:00
ДеснаЛьвов
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18:00
КарпатыМариуполь
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20:30
Олимпик ДДинамо К
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КХЛ / плей-офф
17:00
Динамо МЦСКА
не начался
17:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
18:00
Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Барыс Авангард

Огрызнуться на поражение: «Барыс» бьется с «Авангардом». LIVE

Онлайн-трансляция второго матча серии плей-офф «Барыс» — «Авангард»

В Астане проходит второй матч серии 1/4 плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Прошлую встречу «барсы» проиграли и теперь горят желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
16 марта 14:00   |  перерыв
Барыс
Барыс
0:0
Авангард
Авангард
0:0
Стадион «Барыс-Арена», Астана | Судьи: Константин Оленин  (Москва, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Деарне2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут.
'19
Диц набросил от синей линии, Бобков переместился и забрал шайбу.
'19
Удаление у «Авангарда». Деарне придержал клюшкой Акользина.
'18
Акользин продавил соперника и вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Бобкова!
'17
Пивацкин набросил от синей линии, Деарне поборолся на пятаке, но не сумел переправить шайбу в ворота.
'16
Франсон получил передачу на синей линии и зарядил в нижний угол — Карлссон щитком отразил шайбу в сторону.
'15
Фрэттин на скорости убежал по левому флангу и с кистей бросил в дальнюю девятку — Бобков забрал шайбу в ловушку.
'14
Равная игра идёт в первом периоде. По броскам в створ преимущество у «Авангарда» — 8:4.
'13
Семёнов от борта набросил на пятак, но Кошелеву помешали развернуться и принять шайбу.
'12
Момент у «Авангарда»! Бек классной передачей разрезал оборону соперника, Стольберг выкатился один на один и бросил верхом — шайба прошла над перекладиной!
'10
Шевченко у борта применил силовой приём против Франсона. Эффектно получилось — и местная публика оценила.
'9
Сагадеев получил передачу под синюю линию, вошёл в зону и бросил низом! Чудинов принял шайбу на себя.
'8
Михайлис! Со средней дистанции зарядил в нижний угол — шайба прошла рядом со штангой.
'7
Активное начало, много бросков. Хороший темп в игре поддерживают команды.
'6
Михеев в контратаке выкатился с левого края и зарядил в ближний угол — Карлссон всё контролировал.
'5
Момент! Михайлис вылез на пятак и бросил после прострела Боченски — Бобков отразил шайбу в сторону!
'4
Бек поборолся у борта и набросил на пятак, Стольберг бросил в нижний угол — Карлссон успел выставить щиток!
'3
Ответ «Барыса»! Асетов поставил корпус и вылез на пятак, но Бондарев помешал сопернику бросить по воротам.
'2
Сразу возник момент у «Авангарда»! Широков ушёл за ворота и прострелил в центр, Зернов в упор бросил по воротам — Карлссон среагировал!
'1
Покка от красной линии мощно щёлкнул по воротам — Карлссон уверенно забрал шайбу в ловушку.
'1
Поехали, матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «ястребы».
'0
Стартовые вратари: Хенрик Карлссон — Игорь Бобков.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барыс» — «Авангард» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда».