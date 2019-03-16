- 717898 просмотров Сообщения об отеке мозга у Началовой прокомментировала ее семья
- 419494 просмотра Брилев исключен за двойное гражданство из совета при Минобороны
- 376559 просмотров По словам источников СМИ в медицинских кругах, певицу Юлию Началову ввели в состояние искусственной...
- 361244 просмотра Почему Visa и Mastercard отказались работать с «Еврофинанс Моснарбанком»
- 257743 просмотра Представитель Началовой рассказала о состоянии лежащей в коме певицы
- 193094 просмотра Кровавая бойня в Новой Зеландии: кто стоит за атаками
- 189804 просмотра Родители Юлии Началовой рассказали о ее тяжелом состоянии
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут.
'19
Диц набросил от синей линии, Бобков переместился и забрал шайбу.
'19
'18
Акользин продавил соперника и вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Бобкова!
'17
Пивацкин набросил от синей линии, Деарне поборолся на пятаке, но не сумел переправить шайбу в ворота.
'16
Франсон получил передачу на синей линии и зарядил в нижний угол — Карлссон щитком отразил шайбу в сторону.
'15
Фрэттин на скорости убежал по левому флангу и с кистей бросил в дальнюю девятку — Бобков забрал шайбу в ловушку.
'14
Равная игра идёт в первом периоде. По броскам в створ преимущество у «Авангарда» — 8:4.
'13
Семёнов от борта набросил на пятак, но Кошелеву помешали развернуться и принять шайбу.
'12
Момент у «Авангарда»! Бек классной передачей разрезал оборону соперника, Стольберг выкатился один на один и бросил верхом — шайба прошла над перекладиной!
'10
Шевченко у борта применил силовой приём против Франсона. Эффектно получилось — и местная публика оценила.
'9
Сагадеев получил передачу под синюю линию, вошёл в зону и бросил низом! Чудинов принял шайбу на себя.
'8
Михайлис! Со средней дистанции зарядил в нижний угол — шайба прошла рядом со штангой.
'7
Активное начало, много бросков. Хороший темп в игре поддерживают команды.
'6
Михеев в контратаке выкатился с левого края и зарядил в ближний угол — Карлссон всё контролировал.
'5
Момент! Михайлис вылез на пятак и бросил после прострела Боченски — Бобков отразил шайбу в сторону!
'4
Бек поборолся у борта и набросил на пятак, Стольберг бросил в нижний угол — Карлссон успел выставить щиток!
'3
Ответ «Барыса»! Асетов поставил корпус и вылез на пятак, но Бондарев помешал сопернику бросить по воротам.
'2
Сразу возник момент у «Авангарда»! Широков ушёл за ворота и прострелил в центр, Зернов в упор бросил по воротам — Карлссон среагировал!
'1
Покка от красной линии мощно щёлкнул по воротам — Карлссон уверенно забрал шайбу в ловушку.
'1
Поехали, матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «ястребы».
'0
Стартовые вратари: Хенрик Карлссон — Игорь Бобков.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барыс» — «Авангард» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда».