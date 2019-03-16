Огрызнуться на поражение: «Барыс» бьется с «Авангардом». LIVE

Онлайн-трансляция второго матча серии плей-офф «Барыс» — «Авангард»

16.03.2019, 14:00

В Астане проходит второй матч серии 1/4 плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Прошлую встречу «барсы» проиграли и теперь горят желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.