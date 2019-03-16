- 733842 просмотра Сообщения об отеке мозга у Началовой прокомментировала ее семья
- 430536 просмотров Брилев исключен за двойное гражданство из совета при Минобороны
- 262782 просмотра Представитель Началовой рассказала о состоянии лежащей в коме певицы
- 197440 просмотров Кровавая бойня в Новой Зеландии: кто стоит за атаками
- 190179 просмотров Родители Юлии Началовой рассказали о ее тяжелом состоянии
- 177618 просмотров Что случилось в шестом сезоне шоу «Голос. Дети»
- 171597 просмотров Найденный винт проливает свет на тайну гибели Boeing 737 Max 8
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'27
'27
Обидин через правый борт организовал контратаку хозяев, но выбраться на ворота ему не дали.
'26
Хартикайнен с соперником на плечах вылез из-за ворот и бросил с разворота — Коварж на месте.
'25
Метсола выдвинулся чуть из ворот и парировал подготовленный бросок Да Косты из левого круга вбрасывания!
'24
Штрафной бокс «Автомобилиста» можно проветривать. Игра пошла в равных составах.
'23
Коварж спасительно зацепил шайбу блином после броска Бурмистрова в дальний угол ворот!
'22
Четвёртый полевой игрок «Авто» уже на площадке. Был момент у «юлаевцев», но запихать шайбу с пятака не удалось!
'21
'21
Второй период матча стартовал! Чуть меньше минуты у гостей ещё есть на игру с численным преимуществом.
'20
Сирена на перерыв! «Автомобилист» лишь во второй игре этой серии пробил Метсолу — Белоусов заставил голкипера «Салавата» капитулировать! Екатеринбуржцы мощно провели первый период, перебросав соперника почти в два раза. Посмотрим, чем ответят на это уфимцы.
'20
Умарк у синей линии нашёл Ларсена, чуть Филип продвинулся к воротам и зарядил — мимо цели!
'19
'19
Метсола удержал 1:0 на табло! Доус с пятака сначала бросил по щиткам вратаря, а уже повторное добивание Найджела получилось мимо цели!
'19
Не смогли уфимцы выйти из своей зоны, но потеря шайбы никак не аукнулась для гостей.
'18
Кугрышев под острым углом бросил, Кемппайнен прикатил на пятак поздно — Коварж шайбу уже прижал.
'17
'17
'16
Провели затяжную атаку хозяева, но игра в основном шла у бортов.
'15
Провели атаку уфимцы левым краем, Кадейкину оставили шайбу под бросок, с которым Коварж справился.
'14
Гуркин от синей линии стрельнул, успел Литовченко подправить с пятака, но Метсола прижал шайбу к груди по-отцовски!
'13
Белоусов с правого края низом бросил по воротам — мимо дубля!
'12
Непростую смену в обороне провели уфимцы. Пришлось «Салавату» проброситься.
'11
Накрыли хозяева соперника в их зоне, Трямкин подобрал шайбу и бросил — голкипер надёжен.
'10
'10
Секстон в ближний угол ворот метил — безуспешно! Шайба вышла в нейтральную зону.
'9
Доус получил шайбу на правом круге вбрасывания, чуть улучшил позицию и бросил — мимо дальнего угла ворот!
'8
'7
Да Коста выгрузил шайбу на пятак «Салавата», но Доусу не предоставили свободу для броска в касание!
'6
Хохряков от лицевого борта на пятак шайбу скинул, но там Коварж никого не подпустил.
'5
«Автомобилист» чаще переводит шайбу в зону соперника на стартовых минутах игры.
'4
Хороший момент создают уральцы! Паре старался на противоходе поймать вратаря, но шайба прошла рядом со штангой!
'3
Белоусов воспользовался пересменкой соперника. закатился с шайбой по правому краю и бросил по воротам — Метсола на месте.
'2
Пробросились уфимцы.
'1
Кугрышев перехватил шайбу на ползоне атаки и моментально с кистей бросил — Коварж в игре!
'1
Стартовое вбрасывание в матче состоялось! Поехали!
'0
Якуб Коварж против Юхи Метсолы — легионерская дуэль вратарей.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Автомобилист» — «Салават Юлаев» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата».