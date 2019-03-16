Автомобилист

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Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Обидчики российских клубов сыграют друг с другом в 1/4 Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:2
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
1:1
закончен
22:45
ЛилльМонако
0:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
1:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:1 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
6:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
7:6
закончен
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
1:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
5:1
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
77:78
закончен
20:45
Фенербахче Барселона
88:82
закончен
22:30
Баскония Будучность
82:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
110:116
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
123:114
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
111:97
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
110:122
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
108:102
закончен
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
98:113
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
109:83
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
128:121
закончен
Теннис / Индиан-Уэллс, четвертьфинал
23:40
Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания)
0:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
1:0
закончен
14:00
УралЦСКА
0:1
закончен
16:30
РубинРостов
не начался
19:00
АрсеналЕнисей
не начался
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
1:1
2 тайм
18:15
Реал МадридСельта
не начался
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
закончен
15:00
Краснодар-2Сочи
0:1
2 тайм
18:00
БалтикаСпартак-2
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
0:3
2 тайм
18:00
ЗаряШахтёр Д
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
не начался
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
не начался
17:30
ШтутгартХоффенхайм
не начался
17:30
АугсбургГанновер-96
не начался
17:30
ВольфсбургФортуна
не начался
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
не начался
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
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22:00
НимСтрасбург
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14:00
БарысАвангард
3:1
3 период
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АвтомобилистСалават Юлаев
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2 период
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Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
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Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
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Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
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Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
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Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
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Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
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Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
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02:00
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не начался
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Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
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Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
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Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
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Автомобилист Салават Юлаев

Вырулить из беды: «Автомобилист» выигрывает у «Салавата». LIVE

Онлайн-трансляция второго матча серии плей-офф «Автомобилист» — «Салават»

В Екатеринбурге проходит второй матч серии 1/4 плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Прошлую встречу «Автомобилист» проиграл гостям и теперь пытается исправить положение. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
16 марта 15:00   |  2 период
Автомобилист
Автомобилист
2:0
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:0, 1:0
Стадион «Уралец», Екатеринбург | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
1:0Белоусов
Голышев2'
Гареев2'
Василевский2'
2:0Да Коста
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Рыбин2'
Панин2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'27
ГОЛ! Голышев перехватил шайбу в средней зоне, на скорости по левому краю пересёк синюю линию и прострелил на пятак, Да Коста опередил защитника и сделал голевое подправление!
'27
Обидин через правый борт организовал контратаку хозяев, но выбраться на ворота ему не дали.
'26
Хартикайнен с соперником на плечах вылез из-за ворот и бросил с разворота — Коварж на месте.
'25
Метсола выдвинулся чуть из ворот и парировал подготовленный бросок Да Косты из левого круга вбрасывания!
'24
Штрафной бокс «Автомобилиста» можно проветривать. Игра пошла в равных составах.
'23
Коварж спасительно зацепил шайбу блином после броска Бурмистрова в дальний угол ворот!
'22
Четвёртый полевой игрок «Авто» уже на площадке. Был момент у «юлаевцев», но запихать шайбу с пятака не удалось!
'21
Василевский удалён у хозяев за выброс шайбы. Двойное большинство для гостей.
'21
Второй период матча стартовал! Чуть меньше минуты у гостей ещё есть на игру с численным преимуществом.
'20
Сирена на перерыв! «Автомобилист» лишь во второй игре этой серии пробил Метсолу — Белоусов заставил голкипера «Салавата» капитулировать! Екатеринбуржцы мощно провели первый период, перебросав соперника почти в два раза. Посмотрим, чем ответят на это уфимцы.
'20
Умарк у синей линии нашёл Ларсена, чуть Филип продвинулся к воротам и зарядил — мимо цели!
'19
Гареев нарушил правила и оставил «Авто» в меньшинстве. Задержка соперника клюшкой не прошла мимо глаз рефери.
'19
Метсола удержал 1:0 на табло! Доус с пятака сначала бросил по щиткам вратаря, а уже повторное добивание Найджела получилось мимо цели!
'19
Не смогли уфимцы выйти из своей зоны, но потеря шайбы никак не аукнулась для гостей.
'18
Кугрышев под острым углом бросил, Кемппайнен прикатил на пятак поздно — Коварж шайбу уже прижал.
'17
Не будет большинства у «Автомобилиста». Голышев получил две минуты с той же формулировкой.
'17
Панин наказан малым штрафом за удар клюшкой.
'16
Провели затяжную атаку хозяева, но игра в основном шла у бортов.
'15
Провели атаку уфимцы левым краем, Кадейкину оставили шайбу под бросок, с которым Коварж справился.
'14
Гуркин от синей линии стрельнул, успел Литовченко подправить с пятака, но Метсола прижал шайбу к груди по-отцовски!
'13
Белоусов с правого края низом бросил по воротам — мимо дубля!
'12
Непростую смену в обороне провели уфимцы. Пришлось «Салавату» проброситься.
'11
Накрыли хозяева соперника в их зоне, Трямкин подобрал шайбу и бросил — голкипер надёжен.
'10
ГОЛ! Отличились екатеринбуржцы под занавес своего большинства! Кучерявенко из угла площадки на пятак пас исполнил, а Белоусов протолкнул шайбу в ворота!
'10
Секстон в ближний угол ворот метил — безуспешно! Шайба вышла в нейтральную зону.
'9
Доус получил шайбу на правом круге вбрасывания, чуть улучшил позицию и бросил — мимо дальнего угла ворот!
'8
Рыбин наказан малым штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой. Большинство для «Автомобилиста».
'7
Да Коста выгрузил шайбу на пятак «Салавата», но Доусу не предоставили свободу для броска в касание!
'6
Хохряков от лицевого борта на пятак шайбу скинул, но там Коварж никого не подпустил.
'5
«Автомобилист» чаще переводит шайбу в зону соперника на стартовых минутах игры.
'4
Хороший момент создают уральцы! Паре старался на противоходе поймать вратаря, но шайба прошла рядом со штангой!
'3
Белоусов воспользовался пересменкой соперника. закатился с шайбой по правому краю и бросил по воротам — Метсола на месте.
'2
Пробросились уфимцы.
'1
Кугрышев перехватил шайбу на ползоне атаки и моментально с кистей бросил — Коварж в игре!
'1
Стартовое вбрасывание в матче состоялось! Поехали!
'0
Якуб Коварж против Юхи Метсолы — легионерская дуэль вратарей.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Автомобилист» — «Салават Юлаев» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата».