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Барыс Авангард

Приручить второго зверя: «Авангард» бьется с «Барысом». LIVE

Онлайн-трансляция первого матча серии плей-офф «Барыс» — «Авангард»

В Астане проходит первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Барысом» и омским «Авангардом». На предыдущей стадии турнира «Авангард» одолел казанский «Ак Барс», который называют «барсами», как и «Барыс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14 марта 16:30   |  1 период
Барыс
Барыс
0:0
Авангард
Авангард
0:0
Стадион «Барыс-Арена», Астана | Судьи: Константин Оленин  (Москва, Россия), Александр Соин  (Москва, Россия)
Блэкер2'
Сведберг2'
Сведберг2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Бек2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'7
Втроём остались хозяева на 25 секунд! Сведберг на пятаке грубо атаковал Стольберга.
'7
Шумаков опасно бросил с левого края! Карлссон переместился и забрал шайбу.
'6
Вернулся на лёд Бек. «Ястребы» проведут 1.40 в большинстве.
'6
Удаление у «Барыса». Блэкер ударил Михеева клюшкой по лицу.
'6
Момент в контратаке у «Авангарда»! Михеев получил передачу на ход, выкатился один на один и бросил низом — Карлссон щитком среагировал!
'5
Момент! Бойд выиграл борьбу перед воротами и бросил в упор — Бобков спас команду.
'4
Удаление у «Авангарда». Бек придержал клюшкой Валка.
'3
Два в два выкатились астанчане! Блэкер прострелил на пятак, но не дошла шайба до партнёра.
'2
Динамичный хоккей с первых же минут! Команды обменялись острыми атаками.
'1
Сразу возник момент у «Авангарда»! Широков с пятака не сумел протолкнуть шайбу мимо Карлссона.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли астанинцы.
'0
Стартовые вратари: Хенрик Карлссон — Игорь Бобков.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барыс» — «Авангард» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.