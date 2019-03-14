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Трансляция
С конца
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'7
'7
Шумаков опасно бросил с левого края! Карлссон переместился и забрал шайбу.
'6
Вернулся на лёд Бек. «Ястребы» проведут 1.40 в большинстве.
'6
'6
Момент в контратаке у «Авангарда»! Михеев получил передачу на ход, выкатился один на один и бросил низом — Карлссон щитком среагировал!
'5
Момент! Бойд выиграл борьбу перед воротами и бросил в упор — Бобков спас команду.
'4
'3
Два в два выкатились астанчане! Блэкер прострелил на пятак, но не дошла шайба до партнёра.
'2
Динамичный хоккей с первых же минут! Команды обменялись острыми атаками.
'1
Сразу возник момент у «Авангарда»! Широков с пятака не сумел протолкнуть шайбу мимо Карлссона.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли астанинцы.
'0
Стартовые вратари: Хенрик Карлссон — Игорь Бобков.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барыс» — «Авангард» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.