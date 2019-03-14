Автомобилист

Курсы валют$ 65.49 (+0.097) 74.00 (-0.103)
Москва: 0°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
23:00
Барселона Лион
5:1
закончен
23:00
Бавария Ливерпуль
1:3
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
4:1
закончен
19:30
СКАЛокомотив
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЧикаго Блэкхоукс
4:5
закончен
04:30
Эдмонтон ОйлерзНью-Джерси Дэвилз
3:6
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Йорк Рейнджерс
4:1
закончен
Еврокубок
19:00
УНИКС Локомотив-Кубань
69:65
закончен
21:00
Альба Уникаха
79:75
закончен
22:30
АСВЕЛ Андорра
80:82
закончен
22:45
Валенсия Ритас
online
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
100:90
закончен
02:00
Оклахома-Сити ТандерБруклин Нетс
108:96
закончен
02:30
Майами ХитДетройт Пистонс
108:74
закончен
02:30
Атланта ХоуксМемфис Гриззлиз
132:111
закончен
04:30
Хьюстон РокетсГолден Стэйт Уорриорз
104:106
закончен
05:00
Финикс СанзЮта Джаз
97:114
закончен
Хроника /
11:00
Суд рассмотрел апелляции по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
18:10
Мужская индивидуальная гонка, 20 км
1
Пайффер (Германия)
52:42,4
2
Илиев (Болгария)
+1:08,7
3
Т. Бё (Норвегия)
+1:09,1
закончен
Лига Европы
20:55
Динамо К Челси
не начался
20:55
Ред Булл Зальцбург Наполи
не начался
20:55
Краснодар Валенсия
не начался
23:00
Интер М Айнтрахт Ф
не начался
23:00
Бенфика Динамо З
не начался
23:00
Славия П Севилья
не начался
23:00
Арсенал Ренн
не начался
23:00
Вильярреал Зенит
не начался
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысАвангард
0:2
3 период
17:00
АвтомобилистСалават Юлаев
0:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Оттава СенаторзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
не начался
03:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
не начался
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзНэшвилл Предаторз
не начался
Евролига
20:00
Химки Реал Мадрид
не начался
21:00
Жальгирис Бавария
не начался
22:05
Маккаби Т-А Анадолу Эфес
не начался
22:45
Олимпия Милан Олимпиакос
не начался
23:30
Гран Канария Дарушшафака
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Бостон СелтиксСакраменто Кингз
не начался
03:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
не начался
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
не начался
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
не начался
22:45
ЛилльМонако
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
не начался
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
не начался
20:45
Фенербахче Барселона
не начался
22:30
Баскония Будучность
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
не начался
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
не начался
Автомобилист Салават Юлаев

Гостевой мятеж: «Автомобилист» проигрывает «Салавату». LIVE

Онлайн-трансляция первого матча серии плей-офф «Автомобилист» — «Салават»

В Екатеринбурге проходит первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14 марта 17:00   |  2 период
Автомобилист
Автомобилист
0:1
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:0, 0:1
Стадион «Уралец», Екатеринбург | Судьи: Денис Бондарь  (Магнитогорск, Россия), Виктор Гашилов  (Пермь, Россия)
Казионов2'
Кучерявенко2'
командный штраф2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Сергеев2'
0:1Кемппайнен
Умарк2'
Панин2'
командный штраф2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'35
Разладилась атакующая игра у «Автомобилиста». Проброс у екатеринбуржцев.
'34
Солодухин от правого борта разминочный для голкипера исполнил бросок — шайба в ловушке.
'33
Коварж в игре после броска Кемппайнена. С дальними щелчками вратари справляются без видимых проблем.
'32
Трямкин стрельнул от синей линии! Метсола ловушкой задел шайбу.
'31
Не разобрались уфимцы на входе в чужую зону — положение вне игры зафиксировано.
'30
Выстояли «юлаевцы» в меньшинстве!
'30
Голышев с кистей из правого круга вбрасывания бросил — ловушкой Метсола сыграл надёжно.
'30
Четверо полевых игроков у гостей уже на льду!
'29
Бросок с ходу из правого круга вбрасывания точным не получился. Семёнов шайбу подобрал и отправил за синюю линию.
'28
Бдительности лайнсменов можно только позавидовать. Нарушение численного состава у гостей.
'27
Пропала дисциплина на льду. Ещё одно удаление. Панин отправлен на лавку штрафников за задержку соперника клюшкой. Впереди уральское большинство.
'26
Освободил Умарк штрафной бокс. Игра в равных составах.
'26
Мощный щелчок Вишневского от синей линии! У Литовченко на чужом пятаке не получилось подправление.
'25
В полном составе «Автомобилист». Чуть больше минуты у хозяев ещё есть на реализацию лишнего.
'25
Метсола! Классно оставил Голышев шайбу себе за спину, Трямкин с ползоны зарядил — голкипер справился!
'25
Умарк остановил Голышева, но за рамками правил — удаление за подножку.
'24
Продолжается уфимское большинство, но уже в формате «4 на 5».
'23
ГОЛ! Классно всё разыграли гости! Несколько уфимских передач в касание, последняя из них от Умарка на пятак, Кемппайнен подставил клюшку и направил шайбу под щитком Коваржа!
'23
И ещё одно удаление у екатеринбуржцев. Нарушение численного состава заметил лайнсмен.
'23
Пока не получается у уфимцев расположиться в зоне соперника.
'22
Кучерявенко за подножку удалён. «Салават Юлаев» получает численное преимущество.
'22
Ларсен с кистей от синей линии бросил — рядом со штангой!
'21
Возобновилась игра! Второй период покатил.
'20
Остановила сирена опасную уфимскую атаку! Первый период встречи прошёл без заброшенных шайб. Практически в два раза екатеринбуржцы перебросали уфимцев, но при этом опасных моментов у ворот было не так и много.
'20
Казионов за подножку нарвался на малый штраф.
'20
Доус пасом на пятак обострил ситуацию у ворот гостей, но Паре не дали нанести завершающий бросок!
'19
Сергеев удалён у «Салавата». Задержка соперника потянула на две минуты штрафа.
'18
Ларсен от синей линии набросил на пятак, отскок шайбы получился на Панина, но в ближний угол ворот бросок не прошёл.
'17
Ларсен в зоне соперника снабдил шайбой Бурмистрова, но тому уже неудобно было бросать по воротам.
'16
Мало остановок в игре. На одном дыхании проходит первый период.
'15
Литовченко правым бортом атаку «Авто» начал, но Секстона выжали в угол площади и обесшайбили.
'14
Чесалин в одиночку попытался прорваться в зону атаки, но не пустили его туда защитники, остановив у синей линии.
'13
Солодухину не дали пролезть к уральским воротам. Трудно было это сделать без скорости.
'12
Много в игре взаимных потерь шайбы, но пока успевает срабатывать подстраховка в таких ситуациях у команд.
'11
Ларсен подключился к атаке, прошла передача на него к дальней штанге, но над щитком вратаря шайбу не смог поднять уфимский защитник!
'10
Не получился в уфимской атаке прострел от правого борта.
'9
Сольный проход Секстона завершился броском из центра зоны, но эту попытку «юлаевцы» заблокировали.
'7
Голышеву не позволили замкнуть дальнюю штангу ворот «Салавата»!
'6
Уфимцы провели позиционную атаку. Коварж справился с броском Ткачёва с ползоны.
'5
Опасно! Отлично вход зону прошёл у хозяев, Паре оставил шайбу партнёру, Голышев сместился в центр и бросил с кистей — Метсола сейванул!
'4
Литовченко перехватил шайбу в чужой зоне и бросил по воротам с неудобной руки — Метсола на месте.
'3
Екатеринбуржцы на правах хозяев площадки больше владеют шайбой на старте матча.
'2
Мамкин щёлкнул от синей линии — Метсола щитком шайбу парировал!
'1
Первая остановка в игре — проброс «Автомобилиста».
'1
Стартовое вбрасывание состоялось! Поехали!
'0
Якуб Коварж против Юхи Метсолы — легионерская дуэль этого поединка.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Автомобилист» — «Салават Юлаев» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.