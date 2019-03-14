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Трансляция
С конца
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'35
Разладилась атакующая игра у «Автомобилиста». Проброс у екатеринбуржцев.
'34
Солодухин от правого борта разминочный для голкипера исполнил бросок — шайба в ловушке.
'33
Коварж в игре после броска Кемппайнена. С дальними щелчками вратари справляются без видимых проблем.
'32
Трямкин стрельнул от синей линии! Метсола ловушкой задел шайбу.
'31
Не разобрались уфимцы на входе в чужую зону — положение вне игры зафиксировано.
'30
Выстояли «юлаевцы» в меньшинстве!
'30
Голышев с кистей из правого круга вбрасывания бросил — ловушкой Метсола сыграл надёжно.
'30
Четверо полевых игроков у гостей уже на льду!
'29
Бросок с ходу из правого круга вбрасывания точным не получился. Семёнов шайбу подобрал и отправил за синюю линию.
'28
'27
'26
Освободил Умарк штрафной бокс. Игра в равных составах.
'26
Мощный щелчок Вишневского от синей линии! У Литовченко на чужом пятаке не получилось подправление.
'25
В полном составе «Автомобилист». Чуть больше минуты у хозяев ещё есть на реализацию лишнего.
'25
Метсола! Классно оставил Голышев шайбу себе за спину, Трямкин с ползоны зарядил — голкипер справился!
'25
'24
Продолжается уфимское большинство, но уже в формате «4 на 5».
'23
'23
'23
Пока не получается у уфимцев расположиться в зоне соперника.
'22
'22
Ларсен с кистей от синей линии бросил — рядом со штангой!
'21
Возобновилась игра! Второй период покатил.
'20
Остановила сирена опасную уфимскую атаку! Первый период встречи прошёл без заброшенных шайб. Практически в два раза екатеринбуржцы перебросали уфимцев, но при этом опасных моментов у ворот было не так и много.
'20
'20
Доус пасом на пятак обострил ситуацию у ворот гостей, но Паре не дали нанести завершающий бросок!
'19
'18
Ларсен от синей линии набросил на пятак, отскок шайбы получился на Панина, но в ближний угол ворот бросок не прошёл.
'17
Ларсен в зоне соперника снабдил шайбой Бурмистрова, но тому уже неудобно было бросать по воротам.
'16
Мало остановок в игре. На одном дыхании проходит первый период.
'15
Литовченко правым бортом атаку «Авто» начал, но Секстона выжали в угол площади и обесшайбили.
'14
Чесалин в одиночку попытался прорваться в зону атаки, но не пустили его туда защитники, остановив у синей линии.
'13
Солодухину не дали пролезть к уральским воротам. Трудно было это сделать без скорости.
'12
Много в игре взаимных потерь шайбы, но пока успевает срабатывать подстраховка в таких ситуациях у команд.
'11
Ларсен подключился к атаке, прошла передача на него к дальней штанге, но над щитком вратаря шайбу не смог поднять уфимский защитник!
'10
Не получился в уфимской атаке прострел от правого борта.
'9
Сольный проход Секстона завершился броском из центра зоны, но эту попытку «юлаевцы» заблокировали.
'7
Голышеву не позволили замкнуть дальнюю штангу ворот «Салавата»!
'6
Уфимцы провели позиционную атаку. Коварж справился с броском Ткачёва с ползоны.
'5
Опасно! Отлично вход зону прошёл у хозяев, Паре оставил шайбу партнёру, Голышев сместился в центр и бросил с кистей — Метсола сейванул!
'4
Литовченко перехватил шайбу в чужой зоне и бросил по воротам с неудобной руки — Метсола на месте.
'3
Екатеринбуржцы на правах хозяев площадки больше владеют шайбой на старте матча.
'2
Мамкин щёлкнул от синей линии — Метсола щитком шайбу парировал!
'1
Первая остановка в игре — проброс «Автомобилиста».
'1
Стартовое вбрасывание состоялось! Поехали!
'0
Якуб Коварж против Юхи Метсолы — легионерская дуэль этого поединка.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Автомобилист» — «Салават Юлаев» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.