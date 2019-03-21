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Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию — 2019
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Женщины. Короткая программа
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Загитова (Россия)
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Сакамото (Япония)
76,86
3
Турсынбаева (Казахстан)
75,96
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ЧЕ / 2020 - квалификация
22:45
БельгияРоссия
не начался
22:45
НидерландыБеларусь
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ЦСКАДинамо М
1:1
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СКАЛокомотив
0:1
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
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Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
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20:00
ЦСКА Фенербахче
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Будучность Анадолу Эфес
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Бавария Барселона
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Гран Канария Олимпиакос
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Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Атланта ХоуксЮта Джаз
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
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Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию
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Спортивные пары, произвольная программа
1
Суй / Хань (Китай)
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10:00
Короткая программа, мужчины
1
Нэйтан Чен (США)
107,40
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 9-й этап
18:30
Спринт 7,5 км, женщины
1
Кузьмина (Словакия)
19:56,2
2
Пройсс (Германия)
+21,2
3
Фиалкова (Словакия)
+25,1
закончен
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БарысАвангард
не начался
17:00
АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
00:00
Динамо МЦСКА
не начался
00:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Валенсия
не начался
22:15
Андорра Альба
не начался
Евролига
20:00
Химки Маккаби Т-А
не начался
21:00
Жальгирис Дарушшафака
не начался
22:30
Баскония Реал Мадрид
не начался
22:45
Олимпия Милан Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Милуоки БаксМайами Хит
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБруклин Нетс
не начался
СКА Локомотив

Сократить отрыв: СКА пропустил от «Локомотива». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ СКА — «Локомотив»

Петербургский СКА принимает ярославский «Локомотив» в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21 марта 19:30   |  перерыв
СКА
СКА
0:1
Локомотив
Локомотив
0:1
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Мартин Франё  (Чехия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Алексеев
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после 20 минут. Ярославцы активно начали и забросили быструю шайбу усилиями Алексеева.«Армейцы» ближе к перерыву создали несколько моментов, но пробить Коновалова не удалось.
'19
«Армейцы» добавили в активности и концовку периода проводят с преимуществом.
'18
Черепанов потерял шайбу в своей зоне! Кручинин выкатился с правого края и бросил низом — Коновалов спас команду!
'17
Бывальцев! Со входа в зону бросил верхом — шайба ушла выше цели.
'16
Каблуков разогнал атаку «армейцам» и сделал скидку Мальцеву, но тот с левого края не попал в ближний угол.
'14
По броскам в створ преимущество у «Локомотива» — 7:5.
'13
Гусев! Ускорился по правому флангу и с кистей бросил по воротам — Коновалов выручил, а первыми на подборе оказались ярославцы.
'12
Ярославцы активно идут в прессинг и не дают «армейцам» раскатиться.
'11
Коскрианта получил передачу у борта и набросил на пятак — Коновалов клюшкой перехватил шайбу.
'10
Денисенко объехал ворота и сделал скидку на Рафикова, тот зарядил с левого края — Хелльберг прикрыл нижний угол.
'9
Якупов вылез на пятак и подставил клюшку под наброс Хафизуллина — Коновалов без проблем забрал шайбу.
'8
Елесин подключился к атаке и с правого края бросил по воротам! Не дошла шайба до Хелльберга.
'7
Ещё момент! Гусев получил передачу на пятаке, развернулся и бросил низом — Коновалов прижал шайбу ко льду.
'6
Ответ СКА! Гавриков сделал передачу на пятак, Карпов под углом выкатился на ворота и бросил в дальний угол — мимо!
'5
ГОЛ! Козун с левого края сделал перевод на противоположный фланг, Алексеев принял шайбу, продвинулся вперёд и с кистей поразил дальний угол!
'3
Мисюль приложился со входа в зону, Иванов пошёл на добивание, но Хелльберг переместился и забрал шайбу.
'2
Козун выбрался на оперативный простор и с острого угла бросил по воротам — Хелльберг на месте.
'1
Матч начался!.
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Илья Коновалов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: СКА — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-1 в пользу СКА.