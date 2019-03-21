'20

Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после 20 минут. Ярославцы активно начали и забросили быструю шайбу усилиями Алексеева.«Армейцы» ближе к перерыву создали несколько моментов, но пробить Коновалова не удалось.