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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после 20 минут. Ярославцы активно начали и забросили быструю шайбу усилиями Алексеева.«Армейцы» ближе к перерыву создали несколько моментов, но пробить Коновалова не удалось.
'19
«Армейцы» добавили в активности и концовку периода проводят с преимуществом.
'18
Черепанов потерял шайбу в своей зоне! Кручинин выкатился с правого края и бросил низом — Коновалов спас команду!
'17
Бывальцев! Со входа в зону бросил верхом — шайба ушла выше цели.
'16
Каблуков разогнал атаку «армейцам» и сделал скидку Мальцеву, но тот с левого края не попал в ближний угол.
'14
По броскам в створ преимущество у «Локомотива» — 7:5.
'13
Гусев! Ускорился по правому флангу и с кистей бросил по воротам — Коновалов выручил, а первыми на подборе оказались ярославцы.
'12
Ярославцы активно идут в прессинг и не дают «армейцам» раскатиться.
'11
Коскрианта получил передачу у борта и набросил на пятак — Коновалов клюшкой перехватил шайбу.
'10
Денисенко объехал ворота и сделал скидку на Рафикова, тот зарядил с левого края — Хелльберг прикрыл нижний угол.
'9
Якупов вылез на пятак и подставил клюшку под наброс Хафизуллина — Коновалов без проблем забрал шайбу.
'8
Елесин подключился к атаке и с правого края бросил по воротам! Не дошла шайба до Хелльберга.
'7
Ещё момент! Гусев получил передачу на пятаке, развернулся и бросил низом — Коновалов прижал шайбу ко льду.
'6
Ответ СКА! Гавриков сделал передачу на пятак, Карпов под углом выкатился на ворота и бросил в дальний угол — мимо!
'5
'3
Мисюль приложился со входа в зону, Иванов пошёл на добивание, но Хелльберг переместился и забрал шайбу.
'2
Козун выбрался на оперативный простор и с острого угла бросил по воротам — Хелльберг на месте.
'1
Матч начался!.
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Илья Коновалов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: СКА — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-1 в пользу СКА.