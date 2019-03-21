'20

Сирена на перерыв! ЦСКА первый период играл мощнее. Первый«армейский» гол был логичен, но «Динамо» смогло сбить настрой соперника, где-то помогли гостям в этом стычки на льду. В итоге бело-голубые под занавес двадцатиминутки сравняли счёт — 1:1 на табло.