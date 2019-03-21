- 1309929 просмотров Звезды музыки, кино и спорта пришли на похороны Началовой. Онлайн
- 1039945 просмотров Почему Алдонин отказался брать в свою семью дочь от брака с Началовой
- 840032 просмотра Экс-игрок ЦСКА поделился эмоциями от смерти бывшей супруги
- 558116 просмотров Как дочь Началовой узнала о смерти матери
- 554547 просмотров Дочь Началовой унаследует долг матери в 20 млн хоккеисту Фролову
- 348103 просмотра Тайная болезнь Началовой: как лимфома разрушала ее изнутри
- 336969 просмотров Никому не нужна: Началова оставила Алдонину дочь-вундеркинда
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'20
Сирена на перерыв! ЦСКА первый период играл мощнее. Первый«армейский» гол был логичен, но «Динамо» смогло сбить настрой соперника, где-то помогли гостям в этом стычки на льду. В итоге бело-голубые под занавес двадцатиминутки сравняли счёт — 1:1 на табло.
'20
'19
И ещё одна стычка у борта, но на этот раз судьи успели вмешаться.
'18
'18
'18
Драка! Меньшиков и Карнаухов в кулачном бою!
'18
Успели гости заблокировать бросок Шалунова из центра зоны!
'17
Григоренко от левого борта кистями бросил — Ерёменко у ближнего угла ворот шайбу остановил.
'16
«Динамо» старается нащупать свою игру в атаке, но пока Сорокин без работы остаётся.
'15
Робинсон не позволил Индрашису пролезть к воротам ЦСКА при атаке через центр.
'14
'12
Контратаку провели гости, но Игумнова быстро обесшайбили, как только он получил пас в зоне хозяев.
'11
ЦСКА остро атакует! После паса из-за ворот на пятак Телегину не дали бросить без помех!
'10
Кагарлицкий искал Макарова в центре зоны атаки, но передача на него была перехвачена.
'9
Григоренко при добивании был близок к цели! С пятака «армеец» попал в закругление ворот!
'8
Телегин свой прорыв по правому краю завершил броском в направлении дальнего угла ворот — промах!
'7
Ерёменко! Мамин от правого борта пас сделал к воротам на свободного Попова, бросок в упор потащил голкипер «Динамо»!
'6
Ефремов на скорости в зону атаки закатил и кистями бросил — щитком вратарь ЦСКА шайбу отразил!
'5
Дальний выстрел Робинсона! Ерёменко шайбу уверенно перевёл за ворота.
'4
Сорокина размяли броском от синей линии.
'3
Не смогли динамовцы в позиционной атаке выжать, что-либо интересное у ворот Сорокина.
'2
Быструю атаку с ход провели «армейцы»! Прошла передача на пятак, но Григоренко не подстроился под бросок!
'1
Стартовое вбрасывание состоялось! Поехали!
'0
Илья Сорокин против Александра Ерёменко — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Динамо» (Москва) можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-1 в пользу ЦСКА.