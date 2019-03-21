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ЦСКАДинамо М
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Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
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02:30
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03:00
Нэшвилл ПредаторзПиттсбург Пингвинз
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Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
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Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
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Шарлотт ХорнетсМиннесота Тимбервулвз
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Атланта ХоуксЮта Джаз
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Сакраменто КингзДаллас Маверикс
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Финикс СанзДетройт Пистонс
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Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
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Суй / Хань (Китай)
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1
Нэйтан Чен (США)
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Кузьмина (Словакия)
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2
Пройсс (Германия)
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3
Фиалкова (Словакия)
+25,1
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БарысАвангард
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АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
00:00
Динамо МЦСКА
не начался
00:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Валенсия
не начался
22:15
Андорра Альба
не начался
Евролига
20:00
Химки Маккаби Т-А
не начался
21:00
Жальгирис Дарушшафака
не начался
22:30
Баскония Реал Мадрид
не начался
22:45
Олимпия Милан Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Милуоки БаксМайами Хит
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБруклин Нетс
не начался
ЦСКА Динамо М

Дело принципа: ЦСКА забил «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ ЦСКА — «Динамо»

ЦСКА принимает московское «Динамо» в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21 марта 19:30   |  перерыв
ЦСКА
ЦСКА
1:1
Динамо М
Динамо М
1:1
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Александр Сергеев  (Жуковский, Россия)
1:0Карнаухов
Карнаухов5'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Меньшиков5'
1:1Зайцев
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'20
Сирена на перерыв! ЦСКА первый период играл мощнее. Первый«армейский» гол был логичен, но «Динамо» смогло сбить настрой соперника, где-то помогли гостям в этом стычки на льду. В итоге бело-голубые под занавес двадцатиминутки сравняли счёт — 1:1 на табло.
'20
ГОЛ! Брюквин здорово навязал борьбу на чужой синей линии, продолжил атаку Индрашис, скинувший шайбу на левый край Зайцеву, а тот чуть сблизился с вратарём и мощно зарядил в дальний угол ворот!
'19
И ещё одна стычка у борта, но на этот раз судьи успели вмешаться.
'18
Меньшикову тоже выписано пять минут штрафа за драку.
'18
Выпустили игроки пар, а теперь штрафные санкции от арбитров. Карнаухов получил свою «пятёрку».
'18
Драка! Меньшиков и Карнаухов в кулачном бою!
'18
Успели гости заблокировать бросок Шалунова из центра зоны!
'17
Григоренко от левого борта кистями бросил — Ерёменко у ближнего угла ворот шайбу остановил.
'16
«Динамо» старается нащупать свою игру в атаке, но пока Сорокин без работы остаётся.
'15
Робинсон не позволил Индрашису пролезть к воротам ЦСКА при атаке через центр.
'14
ГОЛ! Марченко щёлкнул от синей линии, Карнаухов с пятака подправил шайбу в ворота!
'12
Контратаку провели гости, но Игумнова быстро обесшайбили, как только он получил пас в зоне хозяев.
'11
ЦСКА остро атакует! После паса из-за ворот на пятак Телегину не дали бросить без помех!
'10
Кагарлицкий искал Макарова в центре зоны атаки, но передача на него была перехвачена.
'9
Григоренко при добивании был близок к цели! С пятака «армеец» попал в закругление ворот!
'8
Телегин свой прорыв по правому краю завершил броском в направлении дальнего угла ворот — промах!
'7
Ерёменко! Мамин от правого борта пас сделал к воротам на свободного Попова, бросок в упор потащил голкипер «Динамо»!
'6
Ефремов на скорости в зону атаки закатил и кистями бросил — щитком вратарь ЦСКА шайбу отразил!
'5
Дальний выстрел Робинсона! Ерёменко шайбу уверенно перевёл за ворота.
'4
Сорокина размяли броском от синей линии.
'3
Не смогли динамовцы в позиционной атаке выжать, что-либо интересное у ворот Сорокина.
'2
Быструю атаку с ход провели «армейцы»! Прошла передача на пятак, но Григоренко не подстроился под бросок!
'1
Стартовое вбрасывание состоялось! Поехали!
'0
Илья Сорокин против Александра Ерёменко — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Динамо» (Москва) можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-1 в пользу ЦСКА.