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Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
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Нью-Йорк НиксЮта Джаз
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
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Сан-Антонио СпёрсМайами Хит
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не начался
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Локомотив СКА

Сравнять и спастись: «Локомотив» проигрывает СКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Локомотив» — СКА

В рамках 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» принимает СКА из Санкт-Петербурга. В данный момент счет в серии 2-1 в пользу армейцев, однако в случае победы «железнодорожники» с ними сравняются. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19 марта 19:00   |  перерыв
Локомотив
Локомотив
0:1
СКА
СКА
0:1, 0:0
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль | Судьи: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Сергей Гусев  (Серов, Россия)
Рафиков2'
Осипов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Кетов2'
0:1Рукавишников
командный штраф2'
Кетов2'
Тихонов2'
Плотников2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'40
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 40 минут. Не удалось командам отличиться во втором периоде, хотя моментов было достаточно. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва.
'39
Каюмов прорвался по правому флангу, выдержал паузу и бросил! Хелльберг прикрыл ближний угол.
'38
Момент! Картаев на пятаке замыкал прострел партнёра — Хелльберг переместился и щитком отразил шайбу.
'37
Коршков выиграл борьбу у борта и прострелил на пятак, Красковский не сумел протолкнуть шайбу мимо Хелльберга!
'36
Тихонов! Поставил корпус, вылез на пятак и бросил низом — Коновалов прижал шайбу ко льду.
'35
Во втором периоде по броскам в створ впереди СКА — 8:3. Активнее выглядят питерцы.
'33
Вернулся на лёд Плотников. В полных составах продолжается игра.
'32
Ярославцы в полном составе. Хозяева проведут одну минуту в большинстве.
'31
Удаление у СКА. Плотников промахнулся и ударил Санникова клюшкой по лицу.
'30
Гусев опасно бросил с левого края! Коновалов щитком дотянулся до шайбы, но Плотникову не удалось добить с пятака.
'30
Удаление у «Локомотива». Осипов получил малый штраф за удар коленом.
'29
Неудачно «железнодорожники» провели большинство. Вернулся на лёд Тихонов.
'28
Локтионов с правого края целил в дальний угол — промах! Шайба вышла из зоны СКА.
'27
Удаление у СКА. Тихонов ударил соперника клюшкой по лицу и получил малый штраф.
'26
Гусев подхватил шайбу, ушёл за ворота и прострелил на пятак — ярославцы перехватили шайбу.
'25
«Армейцы» активно проводят второй период, игра перешла в зону ярославцев.
'24
Зуб вырезал диагональ на пятак, шайба заметалась возле ворот, но ярославцы отбились.
'22
Опасно! Дацюк бросил в прорыв Бывальцева, тот выкатился один на один, бросил и попал в штангу!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 20 минут. Единственную шайбу забросил Рукавишников. Ярославцы действовали активно, они почти две минуты играли впятером против трёх соперников, но не реализовали свои моменты.
'20
Момент! Рундблад ошибся за воротами, Юртайкин подхватил шайбу и прострелил в центр, но у Санникова не получился бросок!
'19
Затяжную атаку провели «железнодорожники». Рафиков от синей линии зарядил под перекладину — Хелльберг среагировал.
'18
Николай Аверин на скорости объехал ворота, вылез на пятак и бросил — Хелльберг забрал шайбу.
'16
По броскам в створ преимущество у СКА — 8:6.
'15
Не удалось ярославцам реализовать большинство. СКА в полном составе.
'14
Мисюль приложился от синей линии! Шайба заметалась перед воротами, но ярославцам не удалось её добить.
'14
Апальков с левого края сделал перевод в центр зоны, Локтионов в касание зарядил по воротам — Хелльберг спас!
'14
Рафиков! С левого края щёлкнул в дальний угол — Хелльберг щитком отразил шайбу.
'13
Питерцы остались втроём на 1.47. Кетов получил малый штраф за удар клюшкой.
'13
Нарушение численного состава у СКА. Якупов пошёл отбывать штраф.
'12
ГОЛ! Рукавишников получил передачу на синей линии, выдержал паузу и нанёс несильный бросок в верхний угол! Перекрыли весь обзор Коновалову.
'11
Звено Каюмова долго держало шайбу в чужой зоне. Коваленко приложился с правого края и попал в коньки сопернику.
'10
Момент! Якупов совершил скоростной проход по флангу, с правого края выкатился на ворота и бросил — Коновалов забрал шайбу!
'9
Санников получил передачу на ход и приложился от синей линии! Плотников принял бросок на себя.
'7
Отбились ярославцы. В полных составах продолжается игра.
'7
«Армейцы» провели затяжную атаку. Хафизуллин зарядил от синей линии — Коновалов забрал шайбу, не дав состояться добиванию.
'6
Гусев сделал перевод на правый край, Бывальцев принял шайбу и бросил в ближний угол — промах!
'5
Удаление у «Локомотива». Рафиков нарушил правила против Дацюка.
'5
Санников ускорился по левому флангу и прострелил вдоль ворот — Юртайкин не успел к шайбе.
'4
Рундблад подключился к атаке и бросил с правого края — Коновалов среагировал.
'4
Вернулся на лёд Кетов. СКА в полном составе.
'3
Коршков! Оказался один перед воротами и с неудобной руки бросил с острого угла — Хелльберг спас команду.
'2
Каюмов от борта прострелил на пятак, шайба попала в конёк защитнику и едва не влетела в нижний угол — Хелльберг успел выставить щиток!
'2
Удаление у СКА. Кетов толкнул в спину Елесина и получил малый штраф.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли ярославцы.
'0
Стартовые вратари: Илья Коновалов — Магнус Хелльберг.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Локомотив» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу СКА.