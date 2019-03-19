Сравнять и спастись: «Локомотив» проигрывает СКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Локомотив» — СКА

19.03.2019, 19:00

В рамках 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» принимает СКА из Санкт-Петербурга. В данный момент счет в серии 2-1 в пользу армейцев, однако в случае победы «железнодорожники» с ними сравняются. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.