Ухватиться за соломинку: «Динамо» ведет в счете у ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА

19.03.2019, 19:30

В матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» в домашних стенах встречается с ЦСКА. В данный момент счет в серии 2-1 в пользу армейцев. Если бело-голубые потерпят очередное поражение, они окажутся на волоске от вылета из турнира, поскольку серия длится до четырех побед. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.