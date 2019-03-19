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02:00
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксЮта Джаз
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМайами Хит
не начался
04:30
Оклахома-Сити ТандерТоронто Рэпторс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
Динамо М ЦСКА

Ухватиться за соломинку: «Динамо» ведет в счете у ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА

В матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» в домашних стенах встречается с ЦСКА. В данный момент счет в серии 2-1 в пользу армейцев. Если бело-голубые потерпят очередное поражение, они окажутся на волоске от вылета из турнира, поскольку серия длится до четырех побед. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19 марта 19:30   |  2 период
Динамо М
Динамо М
1:0
ЦСКА
ЦСКА
1:0, 0:0
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева», Москва | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Константин Оленин  (Москва, Россия)
1:0Хиетанен
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Науменков2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'31
Хозяева провели затяжную атаку, но ничего из неё не выжали.
'30
Калинин принял мощный бросок на себя. Вынудили динамовцы соперника проброситься.
'29
Муранов от левого края на ворота ЦСКА шайбу набрасывал, но вновь игра ушла к бортам.
'27
Светлаков пробовал выбраться на динамовский пятак, но выбили у него шайбу с клюшки.
'27
Очень много борьбы за шайбу у бортов. Вратарей пока не напрягают.
'25
Не прошла попытка броска по воротам «Динамо» от Окулова.
'24
ЦСКА доставляет шайбу в зону соперника, но к воротам дело не идёт.
'23
«Динамо» продолжает держать плотность в обороне.
'22
Миронов щёлкнул от синей линии — Сорокин на месте.
'22
Вей проскочил по правому борту и прострелил низом вдоль ворот, но к шайбе никто из «армейцев» не успел.
'21
Второй период матча стартовал!
'20
Сирена на перерыв! Первый период встречи остаётся за «Динамо». Хиетанен — автор пока единственной заброшенной шайбы в матче.
'19
Проброс у ЦСКА. Хозяева на волне успеха проводят смены в зоне атаки.
'18
ГОЛ! Шипачёв шикарный поперечный пас на левый круг вбрасывания исполнил, Хиетанен точно бросил в ближний угол ворот, в который не успел переместиться вратарь!
'17
Вратарь ЦСКА среагировал на ещё один дальний бросок! На этот раз Никулин угрожал воротам.
'16
Чайковски от правого борта в касание зарядил — Сорокин шайбу парировал!
'15
Науменков удалён за выброс шайбы. «Динамо» получает большинство.
'15
Андронов одиночный рейд затеял, бросок под острым углом не стал проблемой для вратаря «Динамо».
'14
Вновь пошла осторожная игра.
'12
Не смогли «армейцы» в своей «позиционке». что-то интересное придумать у ворот Ерёменко.
'11
Застряла атака гостей у синей линии — положение вне игры лайнсмен усмотрел.
'10
Проброс у ЦСКА сбил хороший атакующий отрезок в игре.
'9
Сразу же ЦСКА провёл контратаку! Хансен сделал вираж за воротами, но передача на пятак не прошла — Никулин здорово сыграл на перехвате.
'8
Бросок Никулина от синей линии заблокирован!
'7
Опасный выпад бело-голубых! Шипачёв имел шанс отличиться, но Сорокин не пустил шайбу в ворота!
'6
Выиграли «армейцы» борьбу за шайбу у лицевого борта, Вей сделал передачу на Григоренко, тот с ходу бросил с ползоны — Ерёменко в игре!
'5
Слепышеву не позволили от левого борта сместиться в центр зоны «Динамо». Пока очень плотно команды действуют в обороне.
'4
Хансен получил шайбу на чужом пятаке, но спиной к воротам, а развернуться для броска ему не дали.
'3
Пробросилось «Динамо». Стартовые минуты встречи спокойно проходят.
'3
Пытались «армейцы» быстро вернуть шайбу в зону атаки, но попали в положение вне игры.
'2
Сорокин справился с броском низом! Щитком голкипер ЦСКА шайбу встретил.
'1
Стартовое вбрасывание состоялось! Поехали!
'0
Александр Ерёменко против Ильи Сорокина — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» (Москва) — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу ЦСКА.