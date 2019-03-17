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Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
6:2
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02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
0:2
закончен
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
2:1 (ОТ)
закончен
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
2:1
закончен
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
2:3 (ОТ)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
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Локомотив-Кубань УНИКС
77:84
закончен
20:00
Зелена Гура Зенит
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19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
129:120
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
136:138
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
135:128
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:103
закончен
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
88:110
закончен
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
121:116
закончен
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
114:98
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
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00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
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22:30
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Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
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Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
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Хэмилтон ("Мерседес")
+20,886
3
Ферстаппен ("Ред Булл")
+22,520
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1
Йохауг (Норвегия)
25:23,9
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Женщины. Масс-старт 12,5 км
1
Вирер (Италия)
37:26,4
закончен
18:00
Мужчины. Масс-старт 15 км
online
Украина / Премьер-лига
18:00
Арсенал КВорскла
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КХЛ / плей-офф
17:00
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АвангардБарыс
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Локомотив СКА

Прием на Волге: «Локомотив» забил СКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Локомотив» — СКА

В рамках 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» принимает СКА из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
17 марта 17:00   |  2 период
Локомотив
Локомотив
1:0
СКА
СКА
1:0, 0:0
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль | Судьи: Сергей Гусев  (Серов, Россия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
1:0Осипов
Апальков2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'29
Осипов! От синей линии щёлкнул в угол — Хелльберг забрал шайбу в ловушку.
'28
Затяжную атаку провело первое звено «армейцев». С трудом хозяева вывели шайбу из зоны.
'27
Гусев сделал передачу вразрез, Плотников рванул по левому флангу и зарядил в ближний угол — Коновалов выручил команду!
'26
Много борьбы у бортов, ярославцы не дают сопернику раскатиться.
'25
Накладал мощно приложился после выигранного вбрасывания! Хелльберг намертво забрал шайбу.
'23
Закрепились ярославцы в чужой зоне, Кутузов от синей линии щёлкнул по центру — Хелльберг выручил.
'22
Мисюль со входа в зону бросил низом! Хелльберг прижал шайбу ко льду.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после 20 минут. Единственный гол на счету Осипова. Ярославцы здорово действовали вторым номером и создали несколько классных моментов на контратаках.
'19
Гавриков набросил от синей линии, но ярославцы выиграли борьбу и вывели шайбу из зоны.
'17
«Локомотив» активен в прессинге. Много борьбы на площадке.
'16
Каюмов зарядил по воротам, Локтионов пошёл на добивание, но не сумел пробить Хелльберга!
'15
Тихонов рванул в свободную зону и бросил низом — Коновалов прижал шайбу ко льду.
'14
По броскам в створ преимущество у СКА — 9:7.
'13
Красковский! Выкатился с левого края и с кистей бросил верхом — Хелльберг плечом зацепил шайбу.
'13
Уверенно хозяева провели меньшинство, вернулся на лёд Апальков.
'12
Опасно! Ярославцы ответили атакой в меньшинстве, Локтионов подобрал шайбу, выкатился один на один, но не сумел переиграть вратаря.
'11
Удаление у «Локомотива». Апальков в борьбе перед воротами нарушил правила против Бывальцева.
'9
Юртайкин смело пошёл в обводку и бросил с левого края — Хелльберг всё контролировал.
'8
ГОЛ! Коваленко подобрал шайбу у борта и сделал скидку на Осипова, который зарядил точно под перекладину!
'6
Осипов приложился от синей линии — Хелльберг переместился и отразил шайбу.
'5
Иванов! Совершил рывок по флангу, убрал защитника и бросил с острого угла — Хелльберг выручил.
'4
Много владеют шайбой питерцы на стартовых минутах. Территория за гостями.
'3
Ещё одну атаку провели «армейцы», Коновалов справился с броском Гусева.
'2
Момент у СКА! Карпов получил передачу на ход, по центру выкатился на ворота, но не сумел переиграть Коновалова!
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Илья Коновалов — Магнус Хелльберг.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Локомотив» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу СКА.