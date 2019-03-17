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Трансляция
С конца
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'29
Осипов! От синей линии щёлкнул в угол — Хелльберг забрал шайбу в ловушку.
'28
Затяжную атаку провело первое звено «армейцев». С трудом хозяева вывели шайбу из зоны.
'27
Гусев сделал передачу вразрез, Плотников рванул по левому флангу и зарядил в ближний угол — Коновалов выручил команду!
'26
Много борьбы у бортов, ярославцы не дают сопернику раскатиться.
'25
Накладал мощно приложился после выигранного вбрасывания! Хелльберг намертво забрал шайбу.
'23
Закрепились ярославцы в чужой зоне, Кутузов от синей линии щёлкнул по центру — Хелльберг выручил.
'22
Мисюль со входа в зону бросил низом! Хелльберг прижал шайбу ко льду.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после 20 минут. Единственный гол на счету Осипова. Ярославцы здорово действовали вторым номером и создали несколько классных моментов на контратаках.
'19
Гавриков набросил от синей линии, но ярославцы выиграли борьбу и вывели шайбу из зоны.
'17
«Локомотив» активен в прессинге. Много борьбы на площадке.
'16
Каюмов зарядил по воротам, Локтионов пошёл на добивание, но не сумел пробить Хелльберга!
'15
Тихонов рванул в свободную зону и бросил низом — Коновалов прижал шайбу ко льду.
'14
По броскам в створ преимущество у СКА — 9:7.
'13
Красковский! Выкатился с левого края и с кистей бросил верхом — Хелльберг плечом зацепил шайбу.
'13
Уверенно хозяева провели меньшинство, вернулся на лёд Апальков.
'12
Опасно! Ярославцы ответили атакой в меньшинстве, Локтионов подобрал шайбу, выкатился один на один, но не сумел переиграть вратаря.
'11
'9
Юртайкин смело пошёл в обводку и бросил с левого края — Хелльберг всё контролировал.
'8
'6
Осипов приложился от синей линии — Хелльберг переместился и отразил шайбу.
'5
Иванов! Совершил рывок по флангу, убрал защитника и бросил с острого угла — Хелльберг выручил.
'4
Много владеют шайбой питерцы на стартовых минутах. Территория за гостями.
'3
Ещё одну атаку провели «армейцы», Коновалов справился с броском Гусева.
'2
Момент у СКА! Карпов получил передачу на ход, по центру выкатился на ворота, но не сумел переиграть Коновалова!
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Илья Коновалов — Магнус Хелльберг.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Локомотив» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу СКА.