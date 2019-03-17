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Вирер (Италия)
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Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
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Вашингтон УизардсЮта Джаз
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02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Динамо М ЦСКА

Столичная схватка: «Динамо» проигрывает ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА

В матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» в домашних стенах встречается с ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
17 марта 17:00   |  2 период
Динамо М
Динамо М
0:1
ЦСКА
ЦСКА
0:1, 0:0
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева», Москва | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Сергей Кулаков  (Тверь, Россия)
Брюквин2'
Тарасов2'
Макаров2+10'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Слепышев
Попов2'
Нестеров2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'34
ГОЛ!
'33
Поперечная передача Григоренко вывела Шалунова на ворота, бросок с кистей в упор не стал голевым — потащил Бочаров!
'32
Макаров получил «2+10» за атаку соперника в область головы и шеи. Капризову досталось в этом моменте.
'31
Нестеров уже на льду. Игра в равных составах.
'31
Кагарлицкий махнул мимо шайбы при попытке добить с острого угла!
'30
Койвисто от синей линии щёлкнул, но Телегин принял шайбу на себя!
'29
Нестеров малым штрафом наказан за удар клюшкой.
'29
Робинсон на правом краю в зоне атаки развернулся и прострелил на пятак — шайба замерла под щитками Бочарова.
'28
Игумнову не дали выбраться на «армейский» пятак, а передача из-за ворот не нашла адресата.
'27
Зайцев от синей линии пальнул — Сорокин шайбу отбил в угол площадки.
'26
Убежали «армейцы» в хорошую атаку с ходу! Окулов завершил старания партнёров броском с кистей от левого края — выше ворот!
'25
Зачастили паузы в матче. Положение вне игры зафиксировано в атаке ЦСКА.
'24
Не прошло подправление Окулова на чужом пятаке.
'23
Выстояли динамовцы в меньшинстве.
'22
Бросок Слепышева от синей линии, Бочаров шайбу отразил перед собой, но Шалунову не дали добить!
'21
Тарасов вынужден был фолить, чтобы не позволить состояться броску с пятака.
'21
Второй период матча стартовал!
'20
Сирена на перерыв! Первый период встречи остаётся за ЦСКА. Смогли гости в большинстве забросить пока единственную шайбу — Слепышев прицельным щелчком огорчил динамовцев.
'20
Не вышло у ЦСКА построить атаку правым бортом. Пробросились гости.
'19
«Динамо» в своей «позиционке» так и не смогло выбраться на ворота.
'18
Индрашис пересёк синюю линию и бросил из-под защитника — голкипер ЦСКА надёжен.
'17
Миронов с неуважительный для голкипера позиции нанёс бросок — Сорокин справился с атакой из центра площадки.
'16
Стал ЦСКА в последние смены задерживаться в зоне соперника.
'15
Опасно! Прошла передача из-за ворот на пятак, Капризов в борьбе бросил, Бочаров шайбу отбил, но сразу её не прижал, позволив «армейцам» во вратарской всё «перекопать».
'14
Карнаухов с разворота из-за ворот шайбу выгрузил на пятак, но динамовская оборона разобралась в ситуации.
'13
Капризов с нулевого угла решился бросить по воротам — Бочаров плечом шайбу встретил.
'12
Кагарлицкий перехватил шайбу и от правого края моментально бросил — Сорокин на месте!
'11
Не получилось у гостей забраться в зону атаки — положение вне игры зафиксировано.
'10
В полном составе «армейцы».
'10
Отскочила шайба к Тарасову, бросок по центру зоны цели не достиг!
'9
Пока не получается у хозяев расположиться в зоне соперника.
'8
Попов отправлен на скамейку штрафников за подножку.
'7
Теперь удаление будет у ЦСКА. На отложенном штрафе действуют динамовцы.
'6
«Динамо» ищет свой ответ. Позиционная атака бело-голубых упёрлась к бортам.
'5
ГОЛ! Удалась «армейцам» атака с ходу, Слепышева вывели на бросок по центру зоны, шайба предательски для вратаря проползла под щитками!
'5
Робинсон от синей линии в касание стрельнул — перекладина!
'4
Чуть неточная передача на Капризова к дальней штанге оставила атаку ЦСКА без броска по воротам!
'3
Первое удаление в матче. Брюквин наказан малым штрафом за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
'2
Моисееву была оставлена шайба, бросок с ползоны — рядом со штангой!
'1
Стартовала третья игра серии! Поехали!
'0
Команды приглашены на лёд. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Иван Бочаров против Ильи Сорокина — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.