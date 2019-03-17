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Трансляция
С конца
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'34
'33
Поперечная передача Григоренко вывела Шалунова на ворота, бросок с кистей в упор не стал голевым — потащил Бочаров!
'32
'31
Нестеров уже на льду. Игра в равных составах.
'31
Кагарлицкий махнул мимо шайбы при попытке добить с острого угла!
'30
Койвисто от синей линии щёлкнул, но Телегин принял шайбу на себя!
'29
'29
Робинсон на правом краю в зоне атаки развернулся и прострелил на пятак — шайба замерла под щитками Бочарова.
'28
Игумнову не дали выбраться на «армейский» пятак, а передача из-за ворот не нашла адресата.
'27
Зайцев от синей линии пальнул — Сорокин шайбу отбил в угол площадки.
'26
Убежали «армейцы» в хорошую атаку с ходу! Окулов завершил старания партнёров броском с кистей от левого края — выше ворот!
'25
Зачастили паузы в матче. Положение вне игры зафиксировано в атаке ЦСКА.
'24
Не прошло подправление Окулова на чужом пятаке.
'23
Выстояли динамовцы в меньшинстве.
'22
Бросок Слепышева от синей линии, Бочаров шайбу отразил перед собой, но Шалунову не дали добить!
'21
'21
Второй период матча стартовал!
'20
Сирена на перерыв! Первый период встречи остаётся за ЦСКА. Смогли гости в большинстве забросить пока единственную шайбу — Слепышев прицельным щелчком огорчил динамовцев.
'20
Не вышло у ЦСКА построить атаку правым бортом. Пробросились гости.
'19
«Динамо» в своей «позиционке» так и не смогло выбраться на ворота.
'18
Индрашис пересёк синюю линию и бросил из-под защитника — голкипер ЦСКА надёжен.
'17
Миронов с неуважительный для голкипера позиции нанёс бросок — Сорокин справился с атакой из центра площадки.
'16
Стал ЦСКА в последние смены задерживаться в зоне соперника.
'15
Опасно! Прошла передача из-за ворот на пятак, Капризов в борьбе бросил, Бочаров шайбу отбил, но сразу её не прижал, позволив «армейцам» во вратарской всё «перекопать».
'14
Карнаухов с разворота из-за ворот шайбу выгрузил на пятак, но динамовская оборона разобралась в ситуации.
'13
Капризов с нулевого угла решился бросить по воротам — Бочаров плечом шайбу встретил.
'12
Кагарлицкий перехватил шайбу и от правого края моментально бросил — Сорокин на месте!
'11
Не получилось у гостей забраться в зону атаки — положение вне игры зафиксировано.
'10
В полном составе «армейцы».
'10
Отскочила шайба к Тарасову, бросок по центру зоны цели не достиг!
'9
Пока не получается у хозяев расположиться в зоне соперника.
'8
'7
Теперь удаление будет у ЦСКА. На отложенном штрафе действуют динамовцы.
'6
«Динамо» ищет свой ответ. Позиционная атака бело-голубых упёрлась к бортам.
'5
'5
Робинсон от синей линии в касание стрельнул — перекладина!
'4
Чуть неточная передача на Капризова к дальней штанге оставила атаку ЦСКА без броска по воротам!
'3
'2
Моисееву была оставлена шайба, бросок с ползоны — рядом со штангой!
'1
Стартовала третья игра серии! Поехали!
'0
Команды приглашены на лёд. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Иван Бочаров против Ильи Сорокина — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.