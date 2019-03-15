Курсы валют$ 64.92 (-0.546) 73.47 (-0.481)
Москва: +2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
20:55
Динамо К Челси
0:5
закончен
20:55
Ред Булл Зальцбург Наполи
3:1
закончен
20:55
Краснодар Валенсия
1:1
закончен
23:00
Интер М Айнтрахт Ф
0:1
закончен
23:00
Бенфика Динамо З
3:0 (ДВ)
закончен
23:00
Славия П Севилья
4:3 (ДВ)
закончен
23:00
Арсенал Ренн
3:0
закончен
23:00
Вильярреал Зенит
2:1
закончен
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысАвангард
1:3
закончен
17:00
АвтомобилистСалават Юлаев
0:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
2:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
2:1
закончен
02:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
0:5
закончен
02:30
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
4:5
закончен
02:30
Оттава СенаторзСент-Луис Блюз
2:0
закончен
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
4:3
закончен
03:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
6:1
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксФлорида Пантерз
2:4
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзНэшвилл Предаторз
1:3
закончен
Евролига
20:00
Химки Реал Мадрид
75:100
закончен
21:00
Жальгирис Бавария
85:79
закончен
22:05
Маккаби Т-А Анадолу Эфес
71:79
закончен
22:45
Олимпия Милан Олимпиакос
66:57
закончен
23:30
Гран Канария Дарушшафака
84:64
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
120:91
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсОклахома-Сити Тандер
108:106
закончен
02:30
Бостон СелтиксСакраменто Кингз
126:120
закончен
03:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
111:98
закончен
04:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
120:100
закончен
05:30
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
100:99
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
19:10
Супермикст
1
Норвегия
35.43,2 (0+6)
2
Италия
+13,4 (0+5)
3
Швеция
+20,0 (0+8)
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:1
перерыв
Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Обидчики российских клубов сыграют друг с другом в 1/4 Лиги Европы
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
не начался
22:45
ЛилльМонако
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
не начался
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:0
2 период
19:30
СКАЛокомотив
1:1
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
20:21
2 четверть
20:45
Фенербахче Барселона
не начался
22:30
Баскония Будучность
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
не начался
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
не начался
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
не начался
14:00
УралЦСКА
не начался
16:30
РубинРостов
не начался
19:00
АрсеналЕнисей
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
не начался
15:00
Краснодар-2Сочи
не начался
18:00
БалтикаСпартак-2
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
не начался
18:00
ЗаряШахтёр Д
не начался
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
не начался
18:15
Реал МадридСельта
не начался
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
не начался
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
не начался
17:30
ШтутгартХоффенхайм
не начался
17:30
АугсбургГанновер-96
не начался
17:30
ВольфсбургФортуна
не начался
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
не начался
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
не начался
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
не начался
20:00
Зелена Гура Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
не начался
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
не начался
СКА Локомотив

Отомстить за поражение: «Локо» и СКА обменялись голами. LIVE

Онлайн-трансляция второго матча серии плей-офф КХЛ СКА — «Локомотив»

В Санкт-Петербурге проходит второй матч 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным СКА и ярославским «Локомотивом». В предыдущей встрече «железнодорожники» потерпели поражение. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15 марта 19:30   |  перерыв
СКА
СКА
1:1
Локомотив
Локомотив
1:1, 0:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Денис Наумов  (Тольятти, Россия)
1:0Мальцев
Рундблад2'
Якупов2+2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Кутузов2'
1:1Каюмов
Елесин2+2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Первый период прошёл в равной борьбе, команды обменялись шайбами Мальцева и Каюмова.
'20
Елесин и Якупов получили по 2+2 за грубость.
'20
Потасовка завязалась между Елесиным и Якуповым! Хоккеисты сбросили краги и нанесли несколько ударов, защитник «Локомотива» был убедительнее в драке.
'18
Токранов подключился к атаке и бросил с левого края — Салак справился с угрозой.
'17
Момент у СКА! Гусев из-за ворот отдал на Гаврикова, тот вылез на пятак, но не сумел перебросить шайбу через щиток Салака!
'16
ГОЛ! Ярославцы выиграли борьбу за воротами. Каюмов подхватил шайбу, смело полез на пятак, бросил низом, а затем сам же добил её в сетку!
'15
Удаление у СКА. Санников финтом убрал Рундблада, а шведу пришлось фолить.
'15
По броскам в створ преимущество у СКА — 7:6.
'14
ГОЛ! Каблуков навязал борьбу на синей линии, Мальцев подобрал шайбу, промчался по левому флангу и бросил с острого угла — Салак оказался не готов к такому развитию событий!
'13
Шайба после рикошета прилетела в шею Хафизуллину! Динар быстро поднялся и покинул пределы площадки.
'12
Опасно! Дергачёв ушёл за ворота, красиво развернулся и прострелил на пятак — Бывальцев не сумел протолкнуть шайбу мимо Салака.
'11
Питерцы убежали в контратаку, Бывальцев со входа в зону бросил в угол — Салак блином зацепил шайбу.
'10
Звено Дацюка провело затяжную атаку. «Армейцы» долго разыгрывали шайбу, но ничего опасного не создали.
'8
Козун набросил с левого края, шайба от борта выскочила на пятак, но Рафиков с близкого расстояния не сумел пробить Хелльберга.
'7
Отбились «железнодорожники». Вернулся на лёд Кутузов.
'7
Барабанов взял инициативу на себя, вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу в дальний угол!
'6
СКА здорово держит шайбу в чужой зоне, но мало опасных бросков. Ярославцы не дают подобраться к воротам Салака.
'5
Удаление у «Локомотива». Кутузов в чужой зоне заплёл ноги Дацюку.
'4
Момент! Рундблад щёлкнул от синей линии — шайба выскочила на пятак, но Плотникову не удалось добить.
'3
Локтионов разогнал атаку гостей и сделал передачу вразрез, Козун бросил с правого края — Хелльберг был начеку.
'2
Затяжную атаку провели ярославцы, Хелльберг справился с двумя дальними бросками Кутузова.
'1
Поехали, матч начался!..
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Александр Салак.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: СКА — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу СКА.