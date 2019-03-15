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Трансляция
С конца
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'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Первый период прошёл в равной борьбе, команды обменялись шайбами Мальцева и Каюмова.
'20
'20
'18
Токранов подключился к атаке и бросил с левого края — Салак справился с угрозой.
'17
Момент у СКА! Гусев из-за ворот отдал на Гаврикова, тот вылез на пятак, но не сумел перебросить шайбу через щиток Салака!
'16
'15
'15
По броскам в створ преимущество у СКА — 7:6.
'14
'13
Шайба после рикошета прилетела в шею Хафизуллину! Динар быстро поднялся и покинул пределы площадки.
'12
Опасно! Дергачёв ушёл за ворота, красиво развернулся и прострелил на пятак — Бывальцев не сумел протолкнуть шайбу мимо Салака.
'11
Питерцы убежали в контратаку, Бывальцев со входа в зону бросил в угол — Салак блином зацепил шайбу.
'10
Звено Дацюка провело затяжную атаку. «Армейцы» долго разыгрывали шайбу, но ничего опасного не создали.
'8
Козун набросил с левого края, шайба от борта выскочила на пятак, но Рафиков с близкого расстояния не сумел пробить Хелльберга.
'7
Отбились «железнодорожники». Вернулся на лёд Кутузов.
'7
Барабанов взял инициативу на себя, вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу в дальний угол!
'6
СКА здорово держит шайбу в чужой зоне, но мало опасных бросков. Ярославцы не дают подобраться к воротам Салака.
'5
'4
Момент! Рундблад щёлкнул от синей линии — шайба выскочила на пятак, но Плотникову не удалось добить.
'3
Локтионов разогнал атаку гостей и сделал передачу вразрез, Козун бросил с правого края — Хелльберг был начеку.
'2
Затяжную атаку провели ярославцы, Хелльберг справился с двумя дальними бросками Кутузова.
'1
Поехали, матч начался!..
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Александр Салак.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: СКА — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу СКА.