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Трансляция
С конца
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'24
'24
Ефремов по правому борту в зону атаки закатил и нанёс кистевой бросок — Сорокин ловушкой шайбу легко забрал.
'23
ЦСКА полез на ворота гостей! «Копали» хозяева на чужом пятаке, но шайбу в цель протолкнуть не смогли.
'23
Бочаров не видел момент броска от синей линии, но на вратарских инстинктах шайбу щитком парировал!
'22
Опаснейший момент у ворот «Динамо»! Вея вывели на бросок в упор — Бочаров потащил! Капризову не удалось в этой атаке сыграть на добивании!
'21
Второй период матча начался!
'20
Сирена на перерыв! Первый период получился аккуратным. Всего восемь бросков в створ на две команды — скромный показатель. Этому поединку нужна заброшенная шайба.
'19
Отыграли команды большой отрезок без остановок.
'18
Простой казалось наброс от синей линии, Пашнин старался помочь своему вратарю, а в итоге чуть рукой не закинул шайбу в «армейские» ворота.
'17
Против Мамина плотно действовал динамовский защитник, не позволивший сделать передачу из-за ворот на пятак.
'16
Перехватили «армейцы» шайбу в средней зоне, но продолжения не последовало.
'15
Науменков щёлкнул по воротам «Динамо» — безрезультатно.
'14
Не хватает этой игре пока хороших бросков по воротам.
'13
Проброс динамовцы себе организовали — не прошла передача Миронова к чужой синей линии.
'11
Вей ускорился, добрался до ползоны и бросил по воротам — Бочаров справился!
'10
Задержались гости в зоне атаки, но так и не смогли нанести хотя бы один бросок в створ.
'9
Макаров от борта бросил в направлении дальнего угла ворот ЦСКА — промах.
'8
Убежали динамовцы в контратаку «3 в 1»! Индрашис от правого борта сделал пас в центр зоны, Кагарлицкий кистевым броском в цель не попал!
'7
Карнаухову не позволили бросить без помех с ползоны — шайба прошла выше ворот «Динамо».
'6
В полном составе «Динамо».
'6
Блокирован бросок Марченко! Шайба покинула пределы площадки.
'5
Контратака бело-голубых! Кагарлицкий набросил на ворота, Шипачёв не смог обработать шайбу.
'4
'3
«Армейский» стартовый бонус для соперника завершён. Игра в равных составах.
'2
Сорокин справился с броском в ближний угол ворот. Шайба вышла из зоны хозяев.
'1
'1
Матч начался! Поехали!
'0
Илья Сорокин против Ивана Бочарова — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Динамо» (Москва) можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.