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СКА Локомотив

Отомстить за «Спартак»: «Локомотив» сражается со СКА. LIVE

Онлайн-трансляция первого матча серии плей-офф СКА — «Локомотив»

В Санкт-Петербурге проходит первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным СКА и ярославским «Локомотивом». На предыдущей стадии турнира питерцы выбили из розыгрыша московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13 марта 19:30   |  перерыв
СКА
СКА
0:0
Локомотив
Локомотив
0:0, 0:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Сергей Кулаков  (Тверь, Россия), Александр Сергеев  (Жуковский, Россия)
Мальцев2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Елесин2'
Коршков2'
Мисюль2'
Коротков2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'40
Перерыв! Ничья 0:0 после 40 минут. И второй период прошёл с минимумом опасных моментов. Дисциплинированно действует команда Дмитрия Квартальнова и не даёт разбежаться форвардам «армейцев».
'40
Прохоркин вылез из-за ворот, развернулся и бросил с острого угла! Шайба ушла выше створа.
'39
Локтионов опасно бросил после выигранного вбрасывания! Хелльберг сложился и забрал шайбу.
'37
Мальцев с левого края выкатывался на ворота, но Елесин бросился под шайбу и принял бросок на себя.
'36
Отбились ярославцы. Вернулся на лёд Коротков.
'35
Момент! Гусев прострелил на пятак, шайба отскочила к Дацюку, который зарядил в ближнюю девятку! Салак эффектно забрал шайбу в ловушку.
'34
Удаление у СКА. Коротков за задержку клюшкой получил малый штраф.
'33
Во втором периоде преимущество по броскам в створ у «Локомотива» — 9:2.
'32
Ответ СКА! Плотников убежал по правому флангу, выкатился на ворота и бросил в дальний угол — промах!
'30
СКА в полном составе.
'30
Момент! Иванов получил передачу на ход и выкатился на ворота, но не сумел переиграть Хелльберга!
'30
Аверин! С правого края с кистей зарядил в ближний угол — Хелльберг справился с угрозой.
'29
Ярославцы держат шайбу в чужой зоне, но нет бросков. Не доходит шайба до Хелльберга.
'28
Удаление у СКА. Мальцев в чужой зоне ударил клюшкой Иванова.
'27
Кутузов получил передачу и приложился с дальней дистанции — Хелльберг без проблем забрал шайбу.
'26
Каюмов сделал передачу под синюю линию, Иванов вошёл в зону и зарядил по центру — Хелльберг на месте.
'24
Мальцев рванул по центру и с неудобной руки бросил под перекладину — Салак блином зацепил шайбу.
'23
Ярославцы ошиблись в своей зоне. Якупов подобрал шайбу и зарядил с левого края — Салак всё контролировал.
'22
Накладал! Вошёл в зону и зарядил в нижний угол — Хелльберг успел выставить щиток.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Много борьбы было в первом периоде, соперники не раскрывались. «Армейцы» за счёт большинства активно провели концовку, но не реализовали свои полумоменты.
'19
«Локомотив» в полном составе.
'18
Ещё момент! Барабанову не удалось добить с острого угла, Якупов подобрал шайбу и прострелил вдоль ворот — партнёры не дотянулись.
'18
Токранов опасно набросил от синей линии, Якупову не удалось добить с пятака.
'17
Третье подряд удаление у гостей, Мисюль за подножку против Кузьменко получил малый штраф.
'17
Ярославцы после перехвата выкатились три в два! Но не прошла передача на дальнюю штангу, где открывался Ильенко.
'16
Вновь ничего опасного не удалось создать питерцам в большинстве. Вернулся на лёд Коршков.
'15
Ярославцы выиграли борьбу и выбросили шайбу подальше от ворот. Не удаётся «армейцам» закрепиться в чужой зоне.
'14
Удаление у «Локомотива». Коршков за подножку против Рундблада получил малый штраф.
'13
По броскам в створ преимущество у «Локомотива» — 5:2.
'12
Уверенно гости провели меньшинство. Вернулся на лёд Елесин.
'11
Не идёт большинство у СКА — ярославцы не позволяют войти в зону. Нет моментов у ворот Салака.
'10
Удаление у «Локомотива». Елесин ударил Рундблада клюшкой по лицу.
'9
Коротков выбрался на оперативный простор и бросил в верхний угол — Хелльберг всё контролировал.
'8
Много борьбы на льду, ярославцы не позволяют сопернику подобраться к воротам Салака.
'7
Локтионов подобрал отскок у борта и нанёс бросок с правого края — Хелльберг уверенно забрал шайбу.
'5
Момент! Классно разыграли ярославцы, Ильенко открылся на пятаке и нанёс бросок в упор — Хелльберг выручил!
'4
Мисюль получил повреждение — Хафизуллин у борта жёстко встретил соперника. Пауза в игре.
'3
Красковский в игровом эпизоде высоко поднял клюшкой и ударил лайнсмена по лицу. Но обошлось без серьёзных последствий, продолжается игра.
'2
Карпов сместился к центру и бросил со средней дистанции — шайба ушла выше перекладины.
'1
Поехали, матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли питерцы.
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Александр Салак.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: СКА — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.