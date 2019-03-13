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Столичное сражение: «Динамо» отквитало один гол у ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 плей-офф КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Московский ЦСКА принимает на своем льду столичный «Динамо» в первом матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13 марта 19:30   |  перерыв
ЦСКА
ЦСКА
3:1
Динамо М
Динамо М
2:0, 1:1
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Виктор Бирин  (Москва, Россия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
1:0Капризов
командный штраф2'
2:0Григоренко
3:1Вей
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Миронов2'
2:1Чайковски
Индрашис2'
Миронов2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'40
Сирена на перерыв!
'40
Классная подкидка Шипачёва на левый круг вбрасывания, Кагарлицкий с ходу зарядил — Сорокин на месте!
'39
Обменялись команды атаками с ходу, острота присутствовала, но не хватило главного — броска по воротам.
'38
Неплохо гости в касание разыграли комбинацию, но бросок выжали только от синей линии — Сорокин среагировал на попытку Зайцева.
'37
«Динамо» в полном составе.
'36
Нестеров накинул от синей линии, Ерёменко шайбу прижал, не предоставив шансов на бросок с пятака.
'35
Миронов удалён за выброс шайбы. Впереди «армейское» большинство.
'34
Немного игры без ворот. По бортам команды загоняли шайбу.
'33
Первое звено «Динамо» активно действовало в зоне соперника, но доставить шайбу до ворот так и не получилось.
'32
Капризов перемудрил и выполнил неточную передачу к синей линии. Брюквину не удалось разогнать динамовскую контратаку.
'31
ЦСКА вернул себе былую уверенность в атаке.
'30
ГОЛ! Поймали «армейцы» соперника на смене. Окулов левым бортом закатился в зону атаки, всем видом показал, что будет бросать, а сам сделал передачу к дальней штанге на Вея, а тот уже щёлкнул точно в цель при отыгранном вратаре!
'29
Индрашис был не прав в борьбе со Скоттом — удаление динамовца за подножку.
'29
Светлаков после виража за воротами исполнял передачу на дальнюю штангу, но шайба до Телегина не дошла, попав в конёк соперника!
'28
Макаров здорово поборолся за шайбу и нашёл возможность бросить по воротам — Сорокин справился!
'28
Шипачёв затащил шайбу в зону соперника, дождался подключения Волкова и сделал ему пас на синюю линию, дальний бросок не стал проблемой для «армейского» голкипера.
'27
Прошла поперечная передача на правый борт атаки «Динамо», Зайцев с кистей бросил — Сорокин на месте.
'26
Светлаков с острого угла бросил в ближний угол ворот, но там щиток Ерёменко уже ждал шайбу.
'25
Наброс Марченко от синей линии прервал на динамовском пятаке Закриссон.
'24
После прострела Нестерова вдоль ворот «Динамо» шайба отрикошетила от клюшки и покинула площадку.
'23
С хорошим настроем динамовцы вышли на лёд после перерыва. Заметен серьёзный разговор в раздевалке гостей.
'22
ГОЛ! Затяжная позиционная атака гостей завершилась щелчком Чайковски от синей линии, Сорокину при этом обзор перекрыли, а шайба послушно залетела в ворота!
'21
Активно звено Шипачёва провело смену в атаке. Дальбек прервал передачу на пятак.
'21
Второй период матча стартовал!
'20
Сирена на перерыв! ЦСКА мощно провёл первый период встречи. «Армейцы» своё игровое преимущество воплотили в две заброшенные шайбы — Капризов и Григоренко отличились. «Динамо» за стартовую двадцатиминутку нанесло всего четыре броска в створ — пугающая статистика для бело-голубых.
'19
ГОЛ! Провели хозяева быструю контратаку, Григоренко от правого борта сместился в центр зоны и с кистей бросил точно в дальний угол ворот!
'18
Шалунов едва не отвоевал шайбу на чужом пятаке! Был близок нападающий ЦСКА к броску в упор.
'17
Прошла передача из-за ворот «Динамо», бросок Григоренко с ходу — выше цели!
'16
Динамовцы забрались в зону соперника, но не довели дело до броска по воротам.
'15
Андронов от правого борта с кистей бросил в направлении дальнего угла ворот — щитком Ерёменко шайбу отразил.
'14
Вей поймал отскок шайбы от вратаря, но добивать в касание не стал, а партнёра в более острой позиции у ворот не нашёл.
'13
Не принял Индрашис шайбу на ползоне атаки, а позиция для броска по чистому льду вырисовывалась перспективная!
'12
Ерёменко не прижал шайбу после дальнего броска, но на пятаке никого из «армейцев» не оказалось.
'11
ЦСКА в полном составе.
'10
Бросок от синей линии, далее попытка добить от Шипачёва — Сорокин на щитках безупречен!
'9
Линейный рефери насчитал у ЦСКА шесть полевых игроков на льду — нарушение численного состава. Попов отправлен отбывать командный штраф.
'8
Слепышев прорывался к воротам гостей, но бросить не удалось! Выстояло «Динамо» в меньшинстве.
'7
Успели динамовцы заблокировать бросок Шалунова с пятака! Вышла шайба в нейтральную зону.
'6
Первое удаление для этой серии. Миронов за подножку наказан малым штрафом.
'5
Сорокин в игре после дальнего щелчка Чайковски.
'4
ГОЛ! Робинсон расчётливую передачу на дальнюю штангу выполнил, Капризов без помех замкнул «армейскую» атаку!
'3
Голкипер «Динамо» справился с броском Светлакова. ЦСКА с первых смен неплохо проверил Ерёменко.
'2
Шалунов от синей линии в касание бросил — щитком Ерёменко шайбу парировал в угол площадки.
'1
Встреча началась!
'0
Илья Сорокин против Александра Ерёменко — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Динамо» (Москва) можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.