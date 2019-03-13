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Трансляция
С конца
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'40
Сирена на перерыв!
'40
Классная подкидка Шипачёва на левый круг вбрасывания, Кагарлицкий с ходу зарядил — Сорокин на месте!
'39
Обменялись команды атаками с ходу, острота присутствовала, но не хватило главного — броска по воротам.
'38
Неплохо гости в касание разыграли комбинацию, но бросок выжали только от синей линии — Сорокин среагировал на попытку Зайцева.
'37
«Динамо» в полном составе.
'36
Нестеров накинул от синей линии, Ерёменко шайбу прижал, не предоставив шансов на бросок с пятака.
'35
'34
Немного игры без ворот. По бортам команды загоняли шайбу.
'33
Первое звено «Динамо» активно действовало в зоне соперника, но доставить шайбу до ворот так и не получилось.
'32
Капризов перемудрил и выполнил неточную передачу к синей линии. Брюквину не удалось разогнать динамовскую контратаку.
'31
ЦСКА вернул себе былую уверенность в атаке.
'30
'29
'29
Светлаков после виража за воротами исполнял передачу на дальнюю штангу, но шайба до Телегина не дошла, попав в конёк соперника!
'28
Макаров здорово поборолся за шайбу и нашёл возможность бросить по воротам — Сорокин справился!
'28
Шипачёв затащил шайбу в зону соперника, дождался подключения Волкова и сделал ему пас на синюю линию, дальний бросок не стал проблемой для «армейского» голкипера.
'27
Прошла поперечная передача на правый борт атаки «Динамо», Зайцев с кистей бросил — Сорокин на месте.
'26
Светлаков с острого угла бросил в ближний угол ворот, но там щиток Ерёменко уже ждал шайбу.
'25
Наброс Марченко от синей линии прервал на динамовском пятаке Закриссон.
'24
После прострела Нестерова вдоль ворот «Динамо» шайба отрикошетила от клюшки и покинула площадку.
'23
С хорошим настроем динамовцы вышли на лёд после перерыва. Заметен серьёзный разговор в раздевалке гостей.
'22
'21
Активно звено Шипачёва провело смену в атаке. Дальбек прервал передачу на пятак.
'21
Второй период матча стартовал!
'20
Сирена на перерыв! ЦСКА мощно провёл первый период встречи. «Армейцы» своё игровое преимущество воплотили в две заброшенные шайбы — Капризов и Григоренко отличились. «Динамо» за стартовую двадцатиминутку нанесло всего четыре броска в створ — пугающая статистика для бело-голубых.
'19
'18
Шалунов едва не отвоевал шайбу на чужом пятаке! Был близок нападающий ЦСКА к броску в упор.
'17
Прошла передача из-за ворот «Динамо», бросок Григоренко с ходу — выше цели!
'16
Динамовцы забрались в зону соперника, но не довели дело до броска по воротам.
'15
Андронов от правого борта с кистей бросил в направлении дальнего угла ворот — щитком Ерёменко шайбу отразил.
'14
Вей поймал отскок шайбы от вратаря, но добивать в касание не стал, а партнёра в более острой позиции у ворот не нашёл.
'13
Не принял Индрашис шайбу на ползоне атаки, а позиция для броска по чистому льду вырисовывалась перспективная!
'12
Ерёменко не прижал шайбу после дальнего броска, но на пятаке никого из «армейцев» не оказалось.
'11
ЦСКА в полном составе.
'10
Бросок от синей линии, далее попытка добить от Шипачёва — Сорокин на щитках безупречен!
'9
'8
Слепышев прорывался к воротам гостей, но бросить не удалось! Выстояло «Динамо» в меньшинстве.
'7
Успели динамовцы заблокировать бросок Шалунова с пятака! Вышла шайба в нейтральную зону.
'6
'5
Сорокин в игре после дальнего щелчка Чайковски.
'4
'3
Голкипер «Динамо» справился с броском Светлакова. ЦСКА с первых смен неплохо проверил Ерёменко.
'2
Шалунов от синей линии в касание бросил — щитком Ерёменко шайбу парировал в угол площадки.
'1
Встреча началась!
'0
Илья Сорокин против Александра Ерёменко — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Динамо» (Москва) можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.