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Трансляция
С конца
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'33
'32
В полном составе «Барыс».
'31
Баранцев издали с ходу зарядил — вновь Карлссон сыграл надёжно в створе ворот!
'31
Хольм от синей линии бросил, Саболич маячил на пятаке, но шайба прямым курсом пришла в грудь вратаря.
'30
Досталось в этом моменте Паршину. Медики уже на лавке оказывают ему помощь.
'30
'30
Бойд опасно подставлял клюшку на пятаке под передачу Акользина — рядом со штангой шайба прошла!
'29
Макаренко получил шайбу и моментально бросил — Карлссон на месте!
'28
Добавилась плотность на площадке — появились пятые полевые игроки на льду.
'27
Баранцев мощным щелчком проверил бдительность Карлссона — шайба в ловушке вратаря «Барыса» замерла!
'27
У Петерссона не получился бросок из центра зоны атаки. Успели у него шайбу выбить с крюка клюшки.
'26
'26
'26
Волченков успел клюшкой заблокировать опасный бросок Асетова с ползоны!
'25
Семёнов и Блэкер бомбардировали от синей линии! Шайба в ворота «Торпедо» не прошла!
'24
Выстояли нижегородцы в меньшинстве, хотя пришлось гостям потрудиться в обороне.
'24
Диц без замаха бросил от синей линии, создан был трафик вратарю, но шайба прошлась по щиткам!
'23
Фрэттин из-за ворот на пятак, Боченски поднял шайбу чуть выше цели!
'22
'22
Мили подхватил шайбу на ползоне атаки и резко бросил — щитком Карлссон шайбу зацепил!
'22
Кормье со входа в зону соперника бросил — промах!
'21
Второй период игры в Астане стартовал!
'20
Сирена на перерыв! В первом периоде решающей встречи серии команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Дица нижегородцы ответили прицельным броском Волченкова. Вся борьба ещё впереди!
'20
Волченков поверил в себя! Зарядил защитник «Торпедо» от синей линии — мимо дубля.
'19
Опасные броски Орлова и Баранцева — Карлссон в игре!
'18
Сагадеев левым бортом атаку «Барыса» провёл, но пас на пятак не получил завершения.
'17
'16
Акользин прорвался к воротам «Торпедо» и бросил по воротам — Браст справился с этой атакой, за которой ещё пошло и добивание Бойда!
'15
Не прошла обостряющая передача Мили к воротам «Барыса» на Паршина!
'14
Теперь уже Валк пытался использовать отскок шайбы от щитков голкипера «Торпедо», но и на этот раз это сделать не удалось!
'13
Браст сразу не прижал шайбу после дальнего броска, Петухов искал вариант добить, но вратарь доработал момент!
'12
Акользин перехватил шайбу у чужой синей линии, но его бросок с ползоны успели нижегородцы блокировать!
'11
Кормье низом в ближний угол ворот бросил — Браст щитком шайбу отправил к лицевому борту.
'10
Замельчили хозяева на чужой синей линии и попали в положение вне игры.
'9
Не смогли астанчане развить контратаку «два в два» — Петухова выжали к борту.
'8
Жафяров с разворота из-за ворот на пятак шайбу скинул, но Диц момент прочитал и сыграл на перехвате.
'7
Михайлис не принял шайбу на синей линии атаки, а так мог игрок «Барыса» и «один в ноль» укатить.
'6
Перехватил Галузин шайбу в чужой зоне, но дальше у гостей не пошло.
'5
Атаку с ходу провели нижегородцы. Шенфельд не смог исполнить пас к дальней штанге.
'4
Петерссон левым краем контратаку хозяев организовал, но передача в центр зоны соперника не прошла.
'3
Браст справился с дальним броском, шайба отлетела на пятак, но обошлось без добивания.
'2
Опасно! Карлссон после передачи из-за ворот был уже отыграл, но не нашлось торпедовца на пятаке, чтобы замкнуть эту атаку гостей!
'1
'1
Жафяров через правый борт забрался в зону «Барыса» и бросил с кистей — Карлссон ловушкой шайбу забрал.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за нижегородцами.
'0
Хенрик Карлссон против Барри Браста — вратарское противостояние этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барыс» — «Торпедо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-3.