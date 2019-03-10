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Олимпизм / Универсиада-2019. Фигурное катание
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Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом, полуфинал
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Мужской масс-старт на 50 км
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2
Вылегжанин (Россия)
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Онлайн-трансляция десятого дня Универсиады
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Бивол — Смит
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Биатлон / Универсиада. Биатлон
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Сингл-микст
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Россия
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2
Чехия
+6,5
3
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+51,8
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РостовАрсенал
0:0
2 тайм
16:30
ЗенитУфа
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19:00
Динамо МСпартак М
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14:00
ШинникБалтика
1:0
2 тайм
14:00
ХимкиСибирь
0:1
2 тайм
14:30
ТамбовТюмень
0:1
1 тайм
15:00
ЧертановоМордовия
0:0
1 тайм
15:00
Авангард КНижний Новгород
0:1
1 тайм
16:00
СочиАрмавир
не начался
16:00
ФакелРотор
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18:00
Динамо КАрсенал К
не начался
18:00
Шахтёр ДКарпаты
не начался
20:30
АлександрияОлимпик Д
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2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
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Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзВиннипег Джетс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
Единая лига ВТБ
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Парма ВЭФ
не начался
19:30
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
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Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
22:30
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
не начался
22:30
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Мемфис ГриззлизОрландо Мэджик
не начался
01:00
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
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Даллас МавериксХьюстон Рокетс
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03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом. Матч за золото
15:00
Россия - Швеция
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Биатлон / Универсиада-2019. Биатлон
07:00
Женщины. Масс-старт 12,5 км
1
Мошкова (Россия)
42:05,7
закончен
09:00
Мужчины. Масс-старт 15 км
1
Ульдаль (Норвегия)
40:18,7
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Холменколлен
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
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Россия / Премьер-Лига
17:30
АхматУрал
не начался
19:30
КраснодарОренбург
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ФНЛ / Первый дивизион
14:30
Спартак-2Зенит-2
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Италия / Серия А
22:30
РомаЭмполи
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаАйнтрахт Ф
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
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Филадельфия ФлайерзОттава Сенаторз
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02:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Астана
не начался
21:00
Зелена Гура ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсБостон Селтикс
не начался
Барыс Торпедо

На пороге четвертьфинала: «Барыс» обыгрывает «Торпедо». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Барыс» — «Торпедо»

В решающем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» и «Торпедо» выявляют сильнейшего. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
10 марта 14:00   |  2 период
Барыс
Барыс
2:1
Торпедо
Торпедо
1:1, 1:0
Стадион «Барыс-Арена», Астана | Судьи: Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь), Константин Оленин  (Москва, Россия)
1:0Диц
Сведберг2'
Бойд2'
2:1
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Волченков
Кэлоф2'
Мили2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'33
ГОЛ! Пас Назаревича от лицевого борта Фрэттин перехватил на ползоне, Мэттью обыграл защитника и с кистей направил шайбу в противоход вратарю!
'32
В полном составе «Барыс».
'31
Баранцев издали с ходу зарядил — вновь Карлссон сыграл надёжно в створе ворот!
'31
Хольм от синей линии бросил, Саболич маячил на пятаке, но шайба прямым курсом пришла в грудь вратаря.
'30
Досталось в этом моменте Паршину. Медики уже на лавке оказывают ему помощь.
'30
За удар соперника коленом удалён Бойд. Большинство для «Торпедо».
'30
Бойд опасно подставлял клюшку на пятаке под передачу Акользина — рядом со штангой шайба прошла!
'29
Макаренко получил шайбу и моментально бросил — Карлссон на месте!
'28
Добавилась плотность на площадке — появились пятые полевые игроки на льду.
'27
Баранцев мощным щелчком проверил бдительность Карлссона — шайба в ловушке вратаря «Барыса» замерла!
'27
У Петерссона не получился бросок из центра зоны атаки. Успели у него шайбу выбить с крюка клюшки.
'26
Не получат астаначане большинство. Сведберг также за грубость получил малый штраф.
'26
Мили удалён за грубость.
'26
Волченков успел клюшкой заблокировать опасный бросок Асетова с ползоны!
'25
Семёнов и Блэкер бомбардировали от синей линии! Шайба в ворота «Торпедо» не прошла!
'24
Выстояли нижегородцы в меньшинстве, хотя пришлось гостям потрудиться в обороне.
'24
Диц без замаха бросил от синей линии, создан был трафик вратарю, но шайба прошлась по щиткам!
'23
Фрэттин из-за ворот на пятак, Боченски поднял шайбу чуть выше цели!
'22
Кэлоф удалён в составе «Торпедо» за толчок клюшкой. Первая игра в неравных составах для этого матча.
'22
Мили подхватил шайбу на ползоне атаки и резко бросил — щитком Карлссон шайбу зацепил!
'22
Кормье со входа в зону соперника бросил — промах!
'21
Второй период игры в Астане стартовал!
'20
Сирена на перерыв! В первом периоде решающей встречи серии команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Дица нижегородцы ответили прицельным броском Волченкова. Вся борьба ещё впереди!
'20
Волченков поверил в себя! Зарядил защитник «Торпедо» от синей линии — мимо дубля.
'19
Опасные броски Орлова и Баранцева — Карлссон в игре!
'18
Сагадеев левым бортом атаку «Барыса» провёл, но пас на пятак не получил завершения.
'17
ГОЛ! Волченков подкараулил отскок шайбы на левый круг вбрасывания, бросок при отыгранном уже вратаре получился в цель! Третья заброшенная шайба Антона в этой серии!
'16
Акользин прорвался к воротам «Торпедо» и бросил по воротам — Браст справился с этой атакой, за которой ещё пошло и добивание Бойда!
'15
Не прошла обостряющая передача Мили к воротам «Барыса» на Паршина!
'14
Теперь уже Валк пытался использовать отскок шайбы от щитков голкипера «Торпедо», но и на этот раз это сделать не удалось!
'13
Браст сразу не прижал шайбу после дальнего броска, Петухов искал вариант добить, но вратарь доработал момент!
'12
Акользин перехватил шайбу у чужой синей линии, но его бросок с ползоны успели нижегородцы блокировать!
'11
Кормье низом в ближний угол ворот бросил — Браст щитком шайбу отправил к лицевому борту.
'10
Замельчили хозяева на чужой синей линии и попали в положение вне игры.
'9
Не смогли астанчане развить контратаку «два в два» — Петухова выжали к борту.
'8
Жафяров с разворота из-за ворот на пятак шайбу скинул, но Диц момент прочитал и сыграл на перехвате.
'7
Михайлис не принял шайбу на синей линии атаки, а так мог игрок «Барыса» и «один в ноль» укатить.
'6
Перехватил Галузин шайбу в чужой зоне, но дальше у гостей не пошло.
'5
Атаку с ходу провели нижегородцы. Шенфельд не смог исполнить пас к дальней штанге.
'4
Петерссон левым краем контратаку хозяев организовал, но передача в центр зоны соперника не прошла.
'3
Браст справился с дальним броском, шайба отлетела на пятак, но обошлось без добивания.
'2
Опасно! Карлссон после передачи из-за ворот был уже отыграл, но не нашлось торпедовца на пятаке, чтобы замкнуть эту атаку гостей!
'1
ГОЛ! Прямой бросок Дица от синей линии, шайба прошла между щитков Браста!
'1
Жафяров через правый борт забрался в зону «Барыса» и бросил с кистей — Карлссон ловушкой шайбу забрал.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за нижегородцами.
'0
Хенрик Карлссон против Барри Браста — вратарское противостояние этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барыс» — «Торпедо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-3.