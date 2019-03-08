'20

Сирена на перерыв! «Торпедо» активно начало период, в стартовый отрезок шайбу нижегородцы не забросили, но сохранили нужные эмоции, позволившие отличиться на 13-й минуте матча — Паршин неотразимо с кистей бросил в цель. С минимальным преимуществом хозяев площадки команды и ушли по своим раздевалкам.