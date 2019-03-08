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Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
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Торпедо Барыс

Последний шанс: «Торпедо» обыгрывает «Барыс». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Барыс»

Нижегородское «Торпедо» в матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) играет с астанинским «Барысом». В случае поражения «автозаводцы» вылетят из турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
08 марта 17:00   |  перерыв
Торпедо
Торпедо
1:0
Барыс
Барыс
1:0
Стадион «Нагорный», Нижний Новгород | Судьи: Александр Сергеев  (Жуковский, Россия), Александр Соин  (Москва, Россия)
1:0Паршин
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'20
Сирена на перерыв! «Торпедо» активно начало период, в стартовый отрезок шайбу нижегородцы не забросили, но сохранили нужные эмоции, позволившие отличиться на 13-й минуте матча — Паршин неотразимо с кистей бросил в цель. С минимальным преимуществом хозяев площадки команды и ушли по своим раздевалкам.
'19
Жафяров классно из-за ворот на пятак шайбу скинул, Саболичу успели помешать бросить в упор!
'18
Веряев из средней зоны покатил к чужим воротам, на пятак ему выбраться не дали, а бросок под острым углом получился по щиткам Карлссона.
'17
Не прошла дальняя передача на чужую синюю линию у «Барыса» — проброс.
'16
Аляев не подстроился под бросок с ходу от синей линии.
'15
Торпедовцы продолжают нагружать гостевого стража ворот! Много дальних бросков у нижегородцев проходит.
'14
Карлссон щитком шайбу парировал после броска Баранцева от синей линии.
'13
ГОЛ! Не смогли гости шайбу за свою синюю линию отправить, Паршин подобрал и с кистей бросил в самый угол ворот!
'13
Работа для Браста! Справился голкипер «Торпедо» с двумя бросками.
'12
Ошиблись астанчане на входе в зону соперника — лайнсмен зафиксировал офсайд.
'11
Опасная атака у хозяев с ходу получилась, но успел Карлссон среагировать на бросок в касание!
'10
Акользин на чужом пятаке бился за шайбу, но всё закончилось на нижегородском вратаре.
'10
Пропал вдохновенный атакующий настрой «Торпедо». Пошла равная игра на площадке.
'9
Маклюков через правый борт забрался в зону хозяев и бросил из-под защитника с кистей — Браст на месте.
'8
Сёмин получил шайбу по центру зоны атаки и зарядил с ходу — мимо!
'8
Браст едва не начудил с выходом за ворота! Асетов был близок к роковому для нижегородцев перехвату.
'7
Мощный щелчок Жафярова — выше ворот «Барыса» шайба просвистела!
'6
Валк от правого края площадки метил в дальний угол ворот хозяев — промах!
'6
Стараются торпедовцы каждую. свою атаку завершать броском по воротам.
'5
Нижегородцы активно начали встречу. Шайба чаще бывает в зоне астанчан.
'4
Казалось бросок случился с острого угла, но Карлссону пришлось потрудиться, чтобы шайбу прижать.
'3
Блэкер от синей линии бросил — Браст справился! Вратари получили нужный игровой тонус.
'2
Карлссон чётко сыграл щитками после броска от правого борта.
'1
Шестой матч этой серии стартовал! Поехали!
'0
Барри Браст против Хенрика Карлссона — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Торпедо» — «Барыс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Торпедо» — «Барыс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Барыса».