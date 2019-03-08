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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Осторожно команды провели первый период, голевых моментов было немного. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва.
'20
«Спартак» в полном составе. Вернулся на лёд Хохлачёв.
'20
Токранов приложился от синей линии и попал в соперника. Лисин вывел шайбу из зоны.
'19
Коскиранта! Из круга вбрасывания целил в дальнюю девятку — Гудачек эффектно забрал шайбу в ловушку.
'18
'17
Барабанов промчался по правому флангу, развернулся и сделал скидку в центр! Прохоркин бросил по воротам, а затем сам же пошёл на добивание — Гудачек спас команду!
'16
По броскам в створ преимущество у СКА — 8:3.
'15
Гусев! Резко сместился к центру и из-под защитника бросил по воротам — Гудачек отразил шайбу, а затем её накрыл.
'14
Лещенко сместился на свободное пространство и бросил низом — Хелльберг щитком среагировал.
'13
Дацюк! Выкатился с правого края и хитро бросил в ближний угол — Гудачек всё контролировал.
'12
Хороший темп, игра идёт почти без пауз. И моментов примерно поровну.
'11
Гончаров сместился на левый край и бросил в дальний угол — шайба прошла рядом с девяткой!
'10
Уверенно «армейцы» провели меньшинство. Вернулся на лёд Токранов.
'9
Вишневский набросил от синей линии! Барабанов выиграл борьбу на пятаке и выбросил шайбу из зоны.
'8
'7
Ещё момент! Фёдоров прострелил в центр, шайба отскочила к Ганзлу, который зарядил в ближний угол — Хелльберг переместился и забрал шайбу!
'6
Ответ «Спартака»! Фёдоров поборолся у борта и сделал скидку на Калинина, который из круга вбрасывания послал шайбу над перекладиной!
'5
Момент у СКА! Коскиранта совершил перехват в чужой зоне и сделал скидку в центр, Якупов из убойной позиции не попал в створ!
'3
Коскиранта! Подкараулил отскок и опасно бросил с правого края — Гудачек щитком среагировал.
'2
Дыбленко сделал передачу под синюю линию, Шашков с правого края вошёл в зону и набросил на пятак — «армейцы» перехватили шайбу.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «армейцы».
'0
Стартовые вратари: Юлиус Гудачек — Магнус Хелльберг.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Спартак» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Спартак» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу СКА.