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Трансляция
С конца
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'3
Любимов со входа в зону соперника бросал — блокирована попытка.
'2
Размашистую атаку провели хозяева, прошли хорошие диагонали в зоне соперника, бросок от левого борта цели не достиг.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за уфимцами.
'0
Юха Метсола против Василия Кошечкина — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Металлург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Салавата».