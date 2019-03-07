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Салават Юлаев Металлург Мг

На грани провала: «Магнитка» в гостях у «Салавата». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» в матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) играет с уфимским «Салаватом Юлаевым». В случае поражения «Магнитка» вылетит из турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
07 марта 17:00   |  1 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:0
Металлург Мг
Металлург Мг
0:0
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Мартин Франё  (Чехия)
1 период
2 период
3 период
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'3
Любимов со входа в зону соперника бросал — блокирована попытка.
'2
Размашистую атаку провели хозяева, прошли хорошие диагонали в зоне соперника, бросок от левого борта цели не достиг.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за уфимцами.
'0
Юха Метсола против Василия Кошечкина — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Металлург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Салавата».