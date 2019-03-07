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Чикаго БуллзДетройт Пистонс
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04:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
не начался
Динамо М Йокерит

Шагнуть в 1/4 финала: «Динамо» дожимает «Йокерит». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Динамо» — «Йокерит»

Московское «Динамо» в матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) играет с финским «Йокеритом». В случае победы бело-голубые пройдут в четвертьфинал турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
07 марта 19:30   |  1 период
Динамо М
Динамо М
4:0
Йокерит
Йокерит
4:0
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева», Москва | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
1:0Чайковски
2:0Брюквин
3:0Ефремов
Чайковски2'
4:0Зайцев
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Столлери2'
Регин2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'14
Столлери подключился к атаке и со входа в зону зарядил по воротам! Бочаров забрал шайбу.
'13
Запольски вышел вместо Калниньша.
'13
Замена вратаря у «Йокерита».
'13
ГОЛ! Кагарлицкий выиграл борьбу на подборе и сделал скидку на Зайцева, который от синей линии зарядил точно в угол ворот!
'12
Удаление у «Йокерита». Регин за подножку получил малый штраф.
'12
Финны закрепились в зоне. Йеспер Йенсен приложился с правого края — шайба прилетела в грудь Бочарову.
'11
Удаление у «Динамо». Чайковски высоко поднял клюшку и ударил О'Нилла по лицу.
'11
ГОЛ! Динамовцы выиграли борьбу перед воротами, Калниньш среагировал на бросок Игумнова, но шайба после рикошета влетела в сетку! В итоге её автором стал Ефремов. Арбитр после видеопросмотра не увидел атаки на вратаря.
'9
ГОЛ! Динамовцы закрепились в зоне. Индрашис ушёл за ворота и прострелил на пятак, а Брюквин в касание вогнал шайбу в дальний угол!
'8
Удаление у «Йокерита». Столлери за подножку получил малый штраф.
'7
ГОЛ! Москвичи закрепились в зоне. Шипачёв сделал передачу на Чайковски, который приложился от синей линии и шайба влетела в нижний угол ворот «Йокерита»! И ошибся здесь Калниньш.
'5
Момент! Шайба заметалась перед воротами динамовцев, Бочаров среагировал на бросок в упор!
'4
Антилла поставил корпус, ушёл от соперника и бросил с острого угла — Бочаров на месте!
'3
«Динамо» с преимуществом проводит стартовые минуты, игра идёт в зоне финнов.
'2
Динамовцы сразу пошли в атаку. Мозер атаковал с пятака — Калниньш забрал шайбу.
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Иван Бочаров — Янис Калниньш.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» (Москва) — «Йокерит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Динамо» (Москва) — «Йокерит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо».