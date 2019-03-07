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Трансляция
С конца
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'14
Столлери подключился к атаке и со входа в зону зарядил по воротам! Бочаров забрал шайбу.
'13
'13
'13
'12
'12
Финны закрепились в зоне. Йеспер Йенсен приложился с правого края — шайба прилетела в грудь Бочарову.
'11
'11
'9
'8
'7
'5
Момент! Шайба заметалась перед воротами динамовцев, Бочаров среагировал на бросок в упор!
'4
Антилла поставил корпус, ушёл от соперника и бросил с острого угла — Бочаров на месте!
'3
«Динамо» с преимуществом проводит стартовые минуты, игра идёт в зоне финнов.
'2
Динамовцы сразу пошли в атаку. Мозер атаковал с пятака — Калниньш забрал шайбу.
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Иван Бочаров — Янис Калниньш.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» (Москва) — «Йокерит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Динамо» (Москва) — «Йокерит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо».