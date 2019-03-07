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ГОЛ! Динамовцы выиграли борьбу перед воротами, Калниньш среагировал на бросок Игумнова, но шайба после рикошета влетела в сетку! В итоге её автором стал Ефремов. Арбитр после видеопросмотра не увидел атаки на вратаря.