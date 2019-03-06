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Барыс Торпедо

Захватить лидерство: «Барыс» разносит «Торпедо». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Барыс» — «Торпедо»

Астанинский «Барыс» принимает нижегородское «Торпедо» в пятом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На данный момент счет в серии равный — 2-2. Однако по итогам этой встречи одна из команд выйдет вперед. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
06 марта 16:30   |  перерыв
Барыс
Барыс
3:0
Торпедо
Торпедо
2:0, 1:0
Стадион «Барыс-Арена», Астана | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Иван Фатеев  (Московская обл., Россия)
1:0Фрэттин
2:0Боченски
Асетов2'
3:0Петерссон
Акользин2'
Асетов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Баранцев2'
Мили2'
Волченков2'
Ураков2'
Баранцев2'
Аляев2'
Назаревич2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'40
Прозвучала сирена на перерыв!
'40
В полном составе «автозаводцы».
'39
Сагадеев от правого борта низом на пятак шайбу доставил, Акользину не дали шайбу за щитки вратаря отправить!
'39
Ураков в контратаке гостей в ближний угол ворот бросил — шайба попала в сетку, но с внешней стороны ворот!
'38
Боченски заставил на себе сфолить. Назаревич отправлен на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой.
'36
Каким-то чудом Валк не добавил в цель! Кёртис едва не воспользовался отскоком шайбы от лицевого борта.
'35
«Торпедо» надо отыгрываться, а работы у Карлссона не так и много.
'34
Много пошло остановок в последнее время.
'33
Диц в ближний угол ворот бросил — щитком Браст шайбу парировал к борту.
'32
Появились пятые игроки у команд на площадке.
'31
Хольм успел отработать в защите, ликвидировав опасный проход Валка к воротам «Торпедо».
'30
Асетову выписали штраф за симуляцию. Судейские решения в этом плей-офф не перестают удивлять.
'30
Аляев был не прав борьбе с Асетовым — удаление за атаку игрока, не владеющего шайбой.
'29
«Барыс» в полном составе.
'28
Опасно! Астанчане после перехвата убежали в контратаку, Боченски сделал передачу в центр, Фрэттин выкатился на ворота и бросил верхом — перекладина выручила гостей!
'28
Нижегородцы вошли в зону. Кэлоф щёлкнул с левого края — шайба прошла рядом со штангой.
'27
Удаление у «Барыса». Акользина за воротами въехал в Браста.
'26
«Торпедо» в полном составе.
'25
ГОЛ! Петерссон смело полез на пятак и бросил по воротам, Кормье помешали добить, но Андре подкараулил отскок и вогнал шайбу в сетку!
'24
Втроём остались нижегородцы на 1.50! Баранцев нарушил правила против Боченски.
'24
Удаление у «Торпедо». Ураков в средней зоне придержал Петерссона.
'24
Петерссон на фланге накрутил защитника и бросил низом, шайба после рикошета прошла в сантиметрах от штанги!
'23
Варнаков с левого края ворвался в зону и прострелил на пятак — Карлссон перехватил шайбу.
'22
Кормье эффектным силовым приёмом встретил Баранцева. Небольшая пауза возникла.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу «Барыса» после 20 минут. Первый период прошёл с преимуществом «Барыса». Хозяева владели территорией, вдвое перебросали соперника (13:6) и дважды поразили ворота Браста.
'20
«Торпедо» в полном составе.
'19
Старченко вырезал диагональ на правый край, Валк принял шайбу и бросил в ближний угол — Браст на месте.
'18
Ещё одно удаление у нижегородцев. Волченков за воротами придержал Акользина.
'17
Опасно! Здорово разыграли астанчане, Акользин с пятака бросил в упор — Браст выручил.
'17
«Торпедо» в полном составе, но хозяева продолжают комбинировать в чужой зоне.
'16
Хозяева закрепились в зоне. Валк опасно бросил из-под защитника — Браст забрал шайбу.
'15
Удаление у «Торпедо». Мили сбил рвавшегося в атаку Сведберга.
'15
Оба игрока получили по две минуты за грубость.
'15
Стычка возникла у ворот «Торпедо», Асетов и Баранцев потолкались.
'14
Ещё один перехват «Барыса» в средней зоне! Старченко рванул в свободную зону и зарядил с левого края — Браст блином среагировал.
'13
Ураков сместился к центру и набросил от синей линии, шайба после рикошета ушла в сторону.
'12
ГОЛ! Астанчане после перехвата выкатились два в два! Петерссон прорвался по флангу, красиво убрал Орлова и сделал передачу на дальнюю штангу, а Боченски вогнал шайбу в сетку!
'11
Асетов на пятаке подставил клюшку под наброс Сведберга! Браст сложился и прижал шайбу ко льду.
'9
Ещё момент! Нижегородцы выиграли борьбу в чужой зоне, Мили подхватил шайбу, выкатился один на один, но не сумел переиграть Карлссона в ближнем бою.
'8
Ответ «Торпедо»! Баранцев набросил от синей линии, шайба выскочила на пятак, но Кэлоф не сумел пробить Карлссона!
'7
ГОЛ! Хозяева совершили перехват в средней зоне. Михайлис прорвался по правому флангу и нанёс бросок от борта, Браст не сумел удержать шайбу, а Фрэттин добил её с пятака!
'6
Бодрый хоккей на первых минутах, хорошие скорости. Много моментов уже создали команды.
'5
«Барыс» провёл массированную атаку! Боченски невероятным образом с пятака не попал по воротам.
'4
Жафяров получил передачу на ход, по центру влетел в зону и зарядил под перекладину! Карлссон намертво забрал шайбу.
'3
Сёмин! Выиграл борьбу перед воротами и бросил в нижний угол — Карлссон щитком отразил шайбу.
'2
Хозяева провели атаку левым флангом, Фрэттин с неудобной руки послал шайбу выше перекладины.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли нижегородцы.
'0
Стартовые вратари: Барри Браст — Хенрик Карлссон.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барыс» — «Торпедо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-2.