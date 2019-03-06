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Трансляция
С конца
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'40
Прозвучала сирена на перерыв!
'40
В полном составе «автозаводцы».
'39
Сагадеев от правого борта низом на пятак шайбу доставил, Акользину не дали шайбу за щитки вратаря отправить!
'39
Ураков в контратаке гостей в ближний угол ворот бросил — шайба попала в сетку, но с внешней стороны ворот!
'38
'36
Каким-то чудом Валк не добавил в цель! Кёртис едва не воспользовался отскоком шайбы от лицевого борта.
'35
«Торпедо» надо отыгрываться, а работы у Карлссона не так и много.
'34
Много пошло остановок в последнее время.
'33
Диц в ближний угол ворот бросил — щитком Браст шайбу парировал к борту.
'32
Появились пятые игроки у команд на площадке.
'31
Хольм успел отработать в защите, ликвидировав опасный проход Валка к воротам «Торпедо».
'30
'30
'29
«Барыс» в полном составе.
'28
Опасно! Астанчане после перехвата убежали в контратаку, Боченски сделал передачу в центр, Фрэттин выкатился на ворота и бросил верхом — перекладина выручила гостей!
'28
Нижегородцы вошли в зону. Кэлоф щёлкнул с левого края — шайба прошла рядом со штангой.
'27
'26
«Торпедо» в полном составе.
'25
'24
'24
'24
Петерссон на фланге накрутил защитника и бросил низом, шайба после рикошета прошла в сантиметрах от штанги!
'23
Варнаков с левого края ворвался в зону и прострелил на пятак — Карлссон перехватил шайбу.
'22
Кормье эффектным силовым приёмом встретил Баранцева. Небольшая пауза возникла.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу «Барыса» после 20 минут. Первый период прошёл с преимуществом «Барыса». Хозяева владели территорией, вдвое перебросали соперника (13:6) и дважды поразили ворота Браста.
'20
«Торпедо» в полном составе.
'19
Старченко вырезал диагональ на правый край, Валк принял шайбу и бросил в ближний угол — Браст на месте.
'18
'17
Опасно! Здорово разыграли астанчане, Акользин с пятака бросил в упор — Браст выручил.
'17
«Торпедо» в полном составе, но хозяева продолжают комбинировать в чужой зоне.
'16
Хозяева закрепились в зоне. Валк опасно бросил из-под защитника — Браст забрал шайбу.
'15
'15
'15
'14
Ещё один перехват «Барыса» в средней зоне! Старченко рванул в свободную зону и зарядил с левого края — Браст блином среагировал.
'13
Ураков сместился к центру и набросил от синей линии, шайба после рикошета ушла в сторону.
'12
'11
Асетов на пятаке подставил клюшку под наброс Сведберга! Браст сложился и прижал шайбу ко льду.
'9
Ещё момент! Нижегородцы выиграли борьбу в чужой зоне, Мили подхватил шайбу, выкатился один на один, но не сумел переиграть Карлссона в ближнем бою.
'8
Ответ «Торпедо»! Баранцев набросил от синей линии, шайба выскочила на пятак, но Кэлоф не сумел пробить Карлссона!
'7
'6
Бодрый хоккей на первых минутах, хорошие скорости. Много моментов уже создали команды.
'5
«Барыс» провёл массированную атаку! Боченски невероятным образом с пятака не попал по воротам.
'4
Жафяров получил передачу на ход, по центру влетел в зону и зарядил под перекладину! Карлссон намертво забрал шайбу.
'3
Сёмин! Выиграл борьбу перед воротами и бросил в нижний угол — Карлссон щитком отразил шайбу.
'2
Хозяева провели атаку левым флангом, Фрэттин с неудобной руки послал шайбу выше перекладины.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли нижегородцы.
'0
Стартовые вратари: Барри Браст — Хенрик Карлссон.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барыс» — «Торпедо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-2.