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Трансляция
С конца
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'1
Москвичи сразу пошли в атаку, Гончаров от синей линии послал шайбу выше перекладины.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли спартаковцы.
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Юлиус Гудачек.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: СКА — «Спартак» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-2.