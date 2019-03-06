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Онлайн-трансляция пятого дня Универсиады в Красноярске
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Биатлон / Универсиада. Биатлон
07:00
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Динамо МЙокерит
не начался
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03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
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СКА Спартак

Повторить чудо в Питере: «Спартак» гостит у СКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ СКА — «Спартак»

Петербургский СКА принимает московский «Спартак» в пятом матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На данный момент счет в серии равный — 2-2. Однако по итогам этой встречи одна из команд выйдет вперед. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
06 марта 19:30   |  1 период
СКА
СКА
0:0
Спартак
Спартак
0:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Сергей Кулаков  (Тверь, Россия), Константин Оленин  (Москва, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
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'1
Москвичи сразу пошли в атаку, Гончаров от синей линии послал шайбу выше перекладины.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли спартаковцы.
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Юлиус Гудачек.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: СКА — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-2.