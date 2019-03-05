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Металлург Мг Салават Юлаев

На пороге развязки: «Металлург» бьется с «Салаватом». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев»

Магнитогорский «Металлург» в матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принимает уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
05 марта 17:00   |  перерыв
Металлург Мг
Металлург Мг
0:0
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:0
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
Дронов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут.
'19
Первое звено «Салавата» провело затяжную атаку. Умарк сделал перевод на Ларсена, который в касание зарядил в ближний угол — Загидулин переместился и отразил шайбу!
'18
Дронов подобрал отскок и сделал перевод на правый край, Тимкин в касание послал шайбу в грудь Метсоле!
'16
По броскам в створ преимущество у «Металлурга» — 9:5.
'15
Уфимцы ответили контратакой, Сергеев протащил шайбу по правому флангу и бросил по воротам — Загидулин выручил.
'14
Эллисон поборолся у борта и сделал скидку в центр зоны на Мозякина, Сергей прицельно бросил в верхний угол — Метсола всё контролировал.
'13
Шор прорвался по левому флангу и прострелил на пятак, Тимкин в касание бросил низом — Метсола прижал шайбу ко льду.
'12
Момент! Кадейкин выиграл борьбу за воротами и сделал скидку на Жаркова, тот с правого края бросил в дальний угол — штанга выручила «Металлург»!
'11
Ничего опасного не удалось создать гостям в большинстве. Вернулся на лёд Дронов.
'10
Тимкин совершил перехват и вывел шайбу из зоны. Первую минуту уверенно провели «сталевары».
'9
Удаление у «Металлурга». Дронов у борта придержал Солодухина.
'8
Уфимцы поборолись у борта, Кугрышев продвинулся вперёд и сделал перевод на Арзамасцева, который не попал в ближний угол!
'7
Пауза в игре — Бирюков пытался вбросить шайбу в зону и попал в колено лайнсмену. Нужна помощь медиков, в незащищённое место попала шайба.
'6
Арзамасцев от синей линии набросил на пятак, но Хохрякову не удалось переправить шайбу в ворота.
'5
«Металлург» с территориальным преимуществом проводит стартовые минуты. Уфимцы вынуждены отойти в оборону.
'4
Пакаринен с левого края вошёл в зону и из-под защитника бросил по центру! Метсола забрал шайбу в ловушку.
'3
Тимкин ушёл за ворота, развернулся и прострелил на пятак! Метсола клюшкой перехватил шайбу.
'2
Хозяева совершили перехват в чужой зоне. Мозякин на пятаке подставил клюшку под наброс Эллисона — Метсола щитком среагировал.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Артём Загидулин — Юха Метсола.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Металлург» — «Салават Юлаев» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Металлург» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-2.