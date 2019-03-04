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Трансляция
С конца
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'17
По броскам в створ преимущество у СКА — 11:5. Поопаснее смотрятся атаки «армейцев».
'16
Опасно! Дацюк выиграл борьбу за воротами и отдал на пятак, Гусев дважды атаковал, но Гудачек спас команду!
'15
Ганзл с левого края вошёл в зону и сделал перевод в центр, но бросок Лещенко был заблокирован.
'14
Момент у СКА! Рундблад щёлкнул от синей линии, Якупов подкараулил отскок, но из убойной позиции не попал в створ!
'13
Карпов получил передачу на ход, выиграл забег на скорость и бросил в нижний угол — Гудачек щитком дотянулся до шайбы.
'12
Спартаковцы провели атаку левым флангом, Дыбленко бросил из-под защитника — Хелльберг всё контролировал.
'11
Гавриков взял инициативу на себя, рванул по центру и бросил верхом — Гудачек плечом отразил шайбу.
'11
Прохоркин получил передачу под синюю линию, Калинин здорово поставил корпус и оттеснил «армейца» от шайбы.
'10
Гудачек справился с дальним выстрелом Белова. Спартаковцы выстояли в меньшинстве — вернулся на лёд Дыбленко.
'9
Херсли щёлкнул от синей линии — шайба просвистела рядом со штангой! Затем Дацюк атаковал с левого края — Гудачек выручил.
'8
'7
Спартаковцы в контратаке выкатились два в два! Лисин с правого края бросил прямо в Хелльберга.
'6
Звено Дацюка провело затяжную атаку. Плотников вылез из-за ворот и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Гудачек выручил.
'5
Хафизуллин подключился к атаке по левому флангу и бросил низом- шайба ушла в сторону.
'4
Талалуев на фланге качнул Рундблада и бросил в ближний угол! Хелльберг плечом зацепил шайбу.
'3
Гусев с левого края вошёл в зону и сделал перевод на Плотникова, тот зарядил в ближний угол — Гудачек намертво забрал шайбу.
'2
Фёдоров развернулся за воротами и прострелил в центр, Ганзл бросил низом — Хелльберг щитком среагировал.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «армейцы».
'0
Стартовые вратари: Юлиус Гудачек — Магнус Хелльберг.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Спартак» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Спартак» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Спартака».