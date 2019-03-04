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Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
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Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
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Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
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Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
128:107
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23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
118:123
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Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
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Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
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Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
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закончен
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Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
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1
Холунд (Норвегия)
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2
Большунов (Россия)
+27,8
3
Рёте (Норвегия)
+57,8
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Олимпизм /
06:00
Онлайн-трансляция третьего дня Универсиады в Красноярске
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Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
3:4
закончен
19:00
ТорпедоБарыс
0:3
перерыв
19:30
ВитязьЦСКА
0:2
1 период
19:30
СпартакСКА
0:0
1 период
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
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Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
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1
Гербулова (Россия)
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10:00
Биатлон. Мужская индивидуальная гонка 20 км
1
Поршнев (Россия)
52:16.9
закончен
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23:00
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур
не начался
23:00
Реал Мадрид Аякс
не начался
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21:00
БордоМонпелье
не начался
КХЛ / плей-офф
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Металлург МгСалават Юлаев
не начался
19:00
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
00:00
ЦСКАВитязь
не начался
00:00
АвтомобилистТрактор
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег Джетс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Даллас СтарзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзМонреаль Канадиенс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Локомотив-Кубань
не начался
21:00
Альба Уникаха
не начался
22:30
АСВЕЛ Андорра
не начался
22:45
Валенсия Ритас
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
не начался
Спартак СКА

В погоне за сенсацией: «Спартак» пытается пройти СКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА

«Спартак» в Москве принимает питерский СКА в рамках 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
04 марта 19:30   |  1 период
Спартак
Спартак
0:0
СКА
СКА
0:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Николай Акузовский  (Тольятти, Россия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
Дыбленко2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
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'17
По броскам в створ преимущество у СКА — 11:5. Поопаснее смотрятся атаки «армейцев».
'16
Опасно! Дацюк выиграл борьбу за воротами и отдал на пятак, Гусев дважды атаковал, но Гудачек спас команду!
'15
Ганзл с левого края вошёл в зону и сделал перевод в центр, но бросок Лещенко был заблокирован.
'14
Момент у СКА! Рундблад щёлкнул от синей линии, Якупов подкараулил отскок, но из убойной позиции не попал в створ!
'13
Карпов получил передачу на ход, выиграл забег на скорость и бросил в нижний угол — Гудачек щитком дотянулся до шайбы.
'12
Спартаковцы провели атаку левым флангом, Дыбленко бросил из-под защитника — Хелльберг всё контролировал.
'11
Гавриков взял инициативу на себя, рванул по центру и бросил верхом — Гудачек плечом отразил шайбу.
'11
Прохоркин получил передачу под синюю линию, Калинин здорово поставил корпус и оттеснил «армейца» от шайбы.
'10
Гудачек справился с дальним выстрелом Белова. Спартаковцы выстояли в меньшинстве — вернулся на лёд Дыбленко.
'9
Херсли щёлкнул от синей линии — шайба просвистела рядом со штангой! Затем Дацюк атаковал с левого края — Гудачек выручил.
'8
Удаление у «Спартака». Дыбленко махнул клюшкой мимо шайбы и попал Карпову по лицу.
'7
Спартаковцы в контратаке выкатились два в два! Лисин с правого края бросил прямо в Хелльберга.
'6
Звено Дацюка провело затяжную атаку. Плотников вылез из-за ворот и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Гудачек выручил.
'5
Хафизуллин подключился к атаке по левому флангу и бросил низом- шайба ушла в сторону.
'4
Талалуев на фланге качнул Рундблада и бросил в ближний угол! Хелльберг плечом зацепил шайбу.
'3
Гусев с левого края вошёл в зону и сделал перевод на Плотникова, тот зарядил в ближний угол — Гудачек намертво забрал шайбу.
'2
Фёдоров развернулся за воротами и прострелил в центр, Ганзл бросил низом — Хелльберг щитком среагировал.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «армейцы».
'0
Стартовые вратари: Юлиус Гудачек — Магнус Хелльберг.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Спартак» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Спартак» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Спартака».