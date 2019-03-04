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Онлайн-трансляция третьего дня Универсиады в Красноярске
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ВитязьЦСКА
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СпартакСКА
0:0
1 период
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Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
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1
Поршнев (Россия)
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БордоМонпелье
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Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
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03:00
Нью-Йорк АйлендерсОттава Сенаторз
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Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег Джетс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Даллас СтарзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзМонреаль Канадиенс
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УНИКС Локомотив-Кубань
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Альба Уникаха
не начался
22:30
АСВЕЛ Андорра
не начался
22:45
Валенсия Ритас
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
не начался
Торпедо Барыс

За третьей победой: «Барыс» обыгрывает «Торпедо». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Торпедо» — «Барыс»

Нижегородское «Торпедо» дома играет с астанинским «Барысом» в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Барыс» уже одержал две победы над «автозаводцами» в Кубке Гагарина и теперь попытается добыть третью. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
04 марта 19:00   |  перерыв
Торпедо
Торпедо
0:3
Барыс
Барыс
0:3
Стадион «Нагорный», Нижний Новгород | Судьи: Сергей Кулаков  (Тверь, Россия), Сергей Морозов  (Московская обл., Россия)
Саболич2'
Аляев2'
Сёмин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Кормье
0:2Акользин
0:3Фрэттин
Маклюков2'
Кормье2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'20
Первый период встречи завершён! «Барыс» три безответные шайбы забросил за эту двадцатиминутку. Астанинцы острее играли, больше бросали по воротам, так что неприятный для нижегородцев счёт на табло не выглядит удивительным. Впрочем, после перерыва «Торпедо» начнёт с двойным численным преимуществом, есть шанс у хозяев вернуться в игру.
'20
Кормье уже после сирены получил штраф за грубость.
'20
За подножку малым штрафом наказан Маклюков.
'20
Шенфельд в контратаке нижегородцев бросил по воротам — штанга за гостей!
'19
«Барыс» и не думает сбавлять обороты. По-прежнему астанинцы уверенно себя чувствуют в зоне соперника.
'18
Диц мощно щёлкнул от синей линии — Браст в игре!
'17
ГОЛ! Валк с ползоны бросил, Браст шайбу отбил, но прямо на Фрэттина, который добавил в цель!
'17
Старченко успел вернуться в оборону и ликвидировал контратаку «Торпедо».
'16
Сёмин малым штрафом наказан за удар клюшкой.
'15
ГОЛ! Выиграли гости борьбу за шайбу у лицевого борта, передача Сагадеева на пятак, Акользин отклеился от защитника и направил шайбу в дальний угол створа!
'14
Нейтрализовали нижегородцы и второе большинство соперника.
'13
Петерссон под острым углом бросил по воротам — в конёк защитника попала шайба.
'12
Асетов пролез к воротам «Торпедо», лишь ценой фола его остановили. Аляев удалён за задержку соперника.
'11
Веряев заблокировал мощный бросок Дица от синей линии. Выстояли хозяева в меньшинстве.
'10
Нижегородцы через борт отправили шайбу из своей зоны.
'9
Саболич удалён на пару минут за удар клюшкой. «Барыс» получает большинство.
'9
«Три в одного» могли астанинцы укатить к чужим воротам, но передача Боченски была перехвачена.
'8
ГОЛ! Атака с ходу прошла у гостей, Михайлис сделал передачу в центр на ход Кормье, Патрис шайбу подхватил, обвёл вратаря и открыл счёт в матче!
'7
«Торпедо» тяжелую смену в обороне провёл. Пришлось проброситься.
'6
«Барыс» больше бросает по воротам в стартовые минуты поединка.
'5
Михайлис из-за ворот «Торпедо» на пятак отпасовал, но тут обошлось без броска в упор!
'4
Нижегородцы в своей атаке по периметру площадки шайбу двигали, но до броска по воротам дело не дошло.
'3
Блэкер набросил на чужой пятак, Браст отбил шайбу перед собой, добавить у астанинцев было некому.
'2
Граховина в игре после броска от синей линии — щитком шайба парирована.
'1
Стартовое вбрасывание в матче состоялось! Поехали!
'0
Барри Браст против Доминика Граховины — вратарское противостояние этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Торпедо» — «Барыс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Торпедо» — «Барыс». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Барыса».