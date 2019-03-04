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Трансляция
С конца
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'20
Первый период встречи завершён! «Барыс» три безответные шайбы забросил за эту двадцатиминутку. Астанинцы острее играли, больше бросали по воротам, так что неприятный для нижегородцев счёт на табло не выглядит удивительным. Впрочем, после перерыва «Торпедо» начнёт с двойным численным преимуществом, есть шанс у хозяев вернуться в игру.
'20
'20
'20
Шенфельд в контратаке нижегородцев бросил по воротам — штанга за гостей!
'19
«Барыс» и не думает сбавлять обороты. По-прежнему астанинцы уверенно себя чувствуют в зоне соперника.
'18
Диц мощно щёлкнул от синей линии — Браст в игре!
'17
'17
Старченко успел вернуться в оборону и ликвидировал контратаку «Торпедо».
'16
'15
'14
Нейтрализовали нижегородцы и второе большинство соперника.
'13
Петерссон под острым углом бросил по воротам — в конёк защитника попала шайба.
'12
'11
Веряев заблокировал мощный бросок Дица от синей линии. Выстояли хозяева в меньшинстве.
'10
Нижегородцы через борт отправили шайбу из своей зоны.
'9
'9
«Три в одного» могли астанинцы укатить к чужим воротам, но передача Боченски была перехвачена.
'8
'7
«Торпедо» тяжелую смену в обороне провёл. Пришлось проброситься.
'6
«Барыс» больше бросает по воротам в стартовые минуты поединка.
'5
Михайлис из-за ворот «Торпедо» на пятак отпасовал, но тут обошлось без броска в упор!
'4
Нижегородцы в своей атаке по периметру площадки шайбу двигали, но до броска по воротам дело не дошло.
'3
Блэкер набросил на чужой пятак, Браст отбил шайбу перед собой, добавить у астанинцев было некому.
'2
Граховина в игре после броска от синей линии — щитком шайба парирована.
'1
Стартовое вбрасывание в матче состоялось! Поехали!
'0
Барри Браст против Доминика Граховины — вратарское противостояние этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Торпедо» — «Барыс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Торпедо» — «Барыс». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Барыса».