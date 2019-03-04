'20

Первый период встречи завершён! «Барыс» три безответные шайбы забросил за эту двадцатиминутку. Астанинцы острее играли, больше бросали по воротам, так что неприятный для нижегородцев счёт на табло не выглядит удивительным. Впрочем, после перерыва «Торпедо» начнёт с двойным численным преимуществом, есть шанс у хозяев вернуться в игру.