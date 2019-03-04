'20

Сирена на перерыв! «Трактор» первый период встречи оставляет за собой. Челябинцы забросили две шайбы в стартовый отрезок матча, затем хозяева получали шансы на игру в большинстве, но реализации не последовало. «Автомобилист» остался без Да Косты после грубого фола в область головы и шеи. Посмотрим, как отреагируют екатеринбуржцы на эти 2:0 на табло.