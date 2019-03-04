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Трансляция
С конца
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'33
'33
'32
'31
'31
Доус столкнулся с Петровым, оба игрока лежат на льду. Нужна помощь медиков.
'30
Обидин по центру вошёл в зону, сместился на левый край и бросил! Шайба после рикошета улетела в сторону.
'30
Не хватает этой игре огня. «Автомобилисту» надо заводиться, но «Трактор» этому мешает.
'29
Вышли пятые полевые игроки у команд на лёд.
'29
Рыбаков от левого борта из-под защитника бросил — мимо дальнего угла ворот шайба прошла.
'28
В формате «4 на 4» действуют команды. Больше стало свободного пространства на площадке, но это не добавляет пока остроты у ворот.
'27
'27
'27
Демченко уже шайбу прижал, а Гареев продолжил стучать по щиткам вратаря. Спровоцировало это небольшую потасовку.
'27
Позиционная атака гостей с броском Вишневского от синей линии — промах!
'26
«Автомобилист» пока не так активен в атаке, как это требует положение.
'26
Петров встряхнул соперника — отличный силовой приём провёл защитник «Трактора».
'25
Энлунд «копал» на чужом пятаке, но гостевой вратарь шайбу из-под ловушки не выпустил.
'24
Шайба отскочила на ползоны, Рыбаков с ходу пальнул — Коварж на месте!
'23
Не долетела шайба до ворот «Авто» после щелчка с центра зоны!
'22
Демченко остановил шайбу после дальнего броска. Небольшие волнения на пятаке возникли, но судьи успели вмешаться.
'21
Второй период матча начался!
'20
Сирена на перерыв! «Трактор» первый период встречи оставляет за собой. Челябинцы забросили две шайбы в стартовый отрезок матча, затем хозяева получали шансы на игру в большинстве, но реализации не последовало. «Автомобилист» остался без Да Косты после грубого фола в область головы и шеи. Посмотрим, как отреагируют екатеринбуржцы на эти 2:0 на табло.
'20
Екатеринбуржцы активную концовку периода дают, но челябинцы без паники в обороне играют.
'19
Атака «Автомобилиста» с ходу с передачей Кучерявенко под бросок Крикунову — справился вратарь!
'18
Торченюка вывели на бросок — Демченко не теряет концентрации!
'17
Голышев левым краем забрался в зону соперника и нанёс бросок — Демченко ловушкой сыграл надёжно.
'16
В полном составе «Автомобилист». Пять минут для хозяев прошли вхолостую.
'15
Не выглядит большинство «Трактора» угрожающим.
'14
Томас теперь с ходу бросил от левого борта — вратарь на месте!
'13
Расположились челябинцы в зоне атаки. Кравцов после поперечной передачи в касание зарядил — Коварж успел переместиться.
'12
Есть проблемы у «Трактора» со входом в зону соперника.
'11
'11
'11
Силовой приём Да Косты против Томаса привёл к стычке игроков!
'10
Не прошёл пас Казионова на Крикунова к дальней штанге, а угол ворот «Трактора» уже был открыт!
'9
У Кравцова не вышло на чужом пятаке получить свободное пространство для броска по воротам.
'8
Петров не попал в створ после дальнего броска. Челябинцы хорошую «позиционку» провели.
'7
Трямкин от синей линии щёлкнул — голкипер «Трактора» и тут хорош!
'6
Секстон на скорости через левый край закатил в зону хозяев и опасно с кистей бросил — Демченко шайбу остановил не без труда!
'6
'6
'5
Выстоял «Автомобилист» в меньшинстве!
'4
Томас махнул мимо шайбы при попытке бросить! Вновь гости отодвинули игру от своих ворот.
'4
Томас пальнул выше ворот! Шайба переведена в среднюю зону.
'3
'2
'2
'1
Встреча началась!
'0
Василий Демченко против Якуба Коваржа — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Трактор» — «Автомобилист» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-0 в пользу «Автомобилиста».