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Трансляция
С конца
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'20
Прозвучала сирена на перерыв! Шумаков открыл счёт в матче, но казанцы быстро смогли отыграться — подправление Ландера позволило «барсам» вернуть ничью на табло. После этого была равная игра, хорошие моменты у ворот периодически возникали, но больше заброшенных шайб в первом периоде мы не увидели.
'20
Вратарь «Ак Барса» блином шайбу смахнул с пятака после наброса Семёнова от синей линии.
'19
Илья Михеев с кистей бросил с ползоны — Подъяпольский ловушкой шайбу уверенно забрал.
'18
Затяжная «позиционка» казанцев завершилась неточной передачей Клинкхаммера под чужую синюю линию.
'17
Упустили омичи шайбу в среднюю зону после своей атаки, а Ткачёв едва не обогнал защитника, лишь в последний момент ему перекрыли путь к воротам.
'16
Подъяпольский в шпагате остановил шайбу после броска Зернова с пятака!
'15
Михеева успели с центра зоны оттеснить к борту, оставив без шанса для броска по воротам.
'14
Юдин с острейшего угла бросил — голкипер «ястребов» шайбу перевёл за ворота. Продолжили «барсы» свою атаку, в которой Зарипов издали зарядил — Бобков в игре.
'13
Бобков шайбу парировал после броска Секача. Хозяева тоже, как видим, не забыли про атаку.
'12
Омичи добавили в движении. Казанцам теперь не так просто выбираться из своей зоны.
'11
Марков решился на дальний бросок — мимо цели!
'10
У Подъяпольского всё больше работы появляется. Зернов проверил бдительность казанского голкипера.
'9
Шумаков отметился плотным броском — шайба после рикошета полетела выше ворот «Ак Барса».
'8
Омичи взялись за свою привычную игру, применяя забросы к чужим воротам.
'7
'7
Шайба в воротах «Авангарда»! Гостевой тренерский запрос.
'7
'7
«Ак Барс» не смотрит на табло и продолжает с большим желанием катить в атаку. Бобков ловушкой шайбу забрал после щелчка Азеведу.
'6
'6
Попов в ближний угол ворот старался направить шайбу, но успел Бобков щитки выставить!
'5
Казанцы неплохие стартовые минуты в атаке проводят, а омичи пока без лишнего сумбура больше времени уделяют обороне.
'3
Создан был трафик перед вратарём «Авангарда», но шайба после дальнего броска прошла за ворота.
'2
Азеведу бросок со входа в зону соперника наносил, но в створ не попал.
'1
Матч начался!
'0
Владислав Подъяпольский против Игоря Бобкова — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ак Барс» — «Авангард» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-0 в пользу «Авангарда».