'20

Прозвучала сирена на перерыв! Шумаков открыл счёт в матче, но казанцы быстро смогли отыграться — подправление Ландера позволило «барсам» вернуть ничью на табло. После этого была равная игра, хорошие моменты у ворот периодически возникали, но больше заброшенных шайб в первом периоде мы не увидели.