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АрсеналЦСКА
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Локомотив МКрылья Советов
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РубинАхмат
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Англия / Премьер-лига
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Тоттенхэм ХотспурАрсенал
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БорнмутМанчестер Сити
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Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
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БёрнлиКристал Пэлас
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Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
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ВулверхэмптонКардифф Сити
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Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
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ТракторАвтомобилист
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17:00
ВитязьЦСКА
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17:00
СпартакСКА
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закончен
17:00
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НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
0:4
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
5:1
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
1:5
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
1:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
1:4
закончен
04:00
Аризона КойотсДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
06:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Автодор
93:105
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Енисей
79:67
закончен
18:00
УНИКС Астана
95:98
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
93:129
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
112:117
закончен
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
117:88
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
116:102
закончен
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
81:111
закончен
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
117:120
закончен
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
115:111
закончен
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
118:109
закончен
05:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
112:120
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
1:14:26.2
2
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
+36.80
3
Фрида Карлссон (Швеция)
+44.00
закончен
Олимпизм / Церемония открытия Универсиады-2019
14:30
Состоялась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске
закончен
Конькобежный спорт / ЧМ по конькобежному спорту
22:00
Классическое многоборье
закончен
Хроника /
06:00
Онлайн главных событий второго дня Универсиады-2019
online
Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаДинамо М
1:2
закончен
14:00
ЕнисейРостов
1:1
закончен
19:00
Спартак МКраснодар
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскЧертаново
1:3
закончен
13:00
СибирьТюмень
2:0
закончен
13:00
РоторСпартак-2
0:0
закончен
14:00
Нижний НовгородСочи
0:0
закончен
15:00
МордовияТамбов
1:3
закончен
15:00
ХимкиФакел
1:1
закончен
15:30
Краснодар-2Луч
2:1
закончен
16:00
Зенит-2Шинник
1:0
закончен
17:00
АрмавирТомь
0:0
перерыв
17:00
БалтикаАвангард К
1:1
перерыв
Испания / Примера
14:00
ЭйбарСельта
1:0
закончен
18:15
БетисХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
не начался
22:45
ВаленсияАтлетик Б
не начался
Италия / Серия А
14:30
ТориноКьево
3:0
закончен
17:00
УдинезеБолонья
1:1
перерыв
17:00
ДженоаФрозиноне
0:0
перерыв
17:00
СПАЛСампдория
0:2
перерыв
20:00
АталантаФиорентина
не начался
22:30
НаполиЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗаряВорскла
3:0
закончен
15:00
Олимпик ДАрсенал К
0:1
закончен
18:00
АлександрияМариуполь
не начался
18:00
КарпатыЛьвов
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
УотфордЛестер Сити
2:1
2 тайм
17:05
ФулхэмЧелси
1:2
перерыв
19:15
ЭвертонЛиверпуль
не начался
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНант
0:0
перерыв
17:00
ЛилльДижон
0:0
перерыв
17:00
НиццаСтрасбург
1:0
перерыв
19:00
ЛионТулуза
не начался
23:00
МарсельСент-Этьен
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартГанновер-96
2:0
1 тайм
20:00
ВольфсбургВердер
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевМеталлург Мг
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МЙокерит
1:0
2 период
17:00
Ак БарсАвангард
1:1
перерыв
18:00
ХК СочиЛокомотив
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Хоккей / Универсиада-2019
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РоссияЯпония
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НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Калев Цмоки-Минск
не начался
19:30
Зелена Гура ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Мужчины. Масс-старт 50 км свободным стилем
1
Холунд (Норвегия)
1:49.59,3
2
Большунов (Россия)
+27,8
3
Рёте (Норвегия)
+57,8
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Ак Барс Авангард

Отмыться от позора: «Ак Барс» принимает «Авангард». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард»

«Ак Барс» на своем льду принимает «Авангард» в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
03 марта 17:00   |  перерыв
Ак Барс
Ак Барс
1:1
Авангард
Авангард
1:1
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
1:1Ландер
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Шумаков
Бондарев2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'20
Прозвучала сирена на перерыв! Шумаков открыл счёт в матче, но казанцы быстро смогли отыграться — подправление Ландера позволило «барсам» вернуть ничью на табло. После этого была равная игра, хорошие моменты у ворот периодически возникали, но больше заброшенных шайб в первом периоде мы не увидели.
'20
Вратарь «Ак Барса» блином шайбу смахнул с пятака после наброса Семёнова от синей линии.
'19
Илья Михеев с кистей бросил с ползоны — Подъяпольский ловушкой шайбу уверенно забрал.
'18
Затяжная «позиционка» казанцев завершилась неточной передачей Клинкхаммера под чужую синюю линию.
'17
Упустили омичи шайбу в среднюю зону после своей атаки, а Ткачёв едва не обогнал защитника, лишь в последний момент ему перекрыли путь к воротам.
'16
Подъяпольский в шпагате остановил шайбу после броска Зернова с пятака!
'15
Михеева успели с центра зоны оттеснить к борту, оставив без шанса для броска по воротам.
'14
Юдин с острейшего угла бросил — голкипер «ястребов» шайбу перевёл за ворота. Продолжили «барсы» свою атаку, в которой Зарипов издали зарядил — Бобков в игре.
'13
Бобков шайбу парировал после броска Секача. Хозяева тоже, как видим, не забыли про атаку.
'12
Омичи добавили в движении. Казанцам теперь не так просто выбираться из своей зоны.
'11
Марков решился на дальний бросок — мимо цели!
'10
У Подъяпольского всё больше работы появляется. Зернов проверил бдительность казанского голкипера.
'9
Шумаков отметился плотным броском — шайба после рикошета полетела выше ворот «Ак Барса».
'8
Омичи взялись за свою привычную игру, применяя забросы к чужим воротам.
'7
ГОЛ! Судья указывает на центр после видеопросмотра! Постма щёлкнул от синей линии, а Ландер голевое подставление совершил на пятаке!
'7
Шайба в воротах «Авангарда»! Гостевой тренерский запрос.
'7
Бондарев удалён за задержку соперника.
'7
«Ак Барс» не смотрит на табло и продолжает с большим желанием катить в атаку. Бобков ловушкой шайбу забрал после щелчка Азеведу.
'6
ГОЛ! Шумаков выкатился на бросковую позицию и с двух попыток шайбу направил в цель!
'6
Попов в ближний угол ворот старался направить шайбу, но успел Бобков щитки выставить!
'5
Казанцы неплохие стартовые минуты в атаке проводят, а омичи пока без лишнего сумбура больше времени уделяют обороне.
'3
Создан был трафик перед вратарём «Авангарда», но шайба после дальнего броска прошла за ворота.
'2
Азеведу бросок со входа в зону соперника наносил, но в створ не попал.
'1
Матч начался!
'0
Владислав Подъяпольский против Игоря Бобкова — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ак Барс» — «Авангард» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-0 в пользу «Авангарда».