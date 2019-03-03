Салават Юлаев

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Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4 (ОТ)
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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
5:1
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03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
1:5
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03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
1:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
1:4
закончен
04:00
Аризона КойотсДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
06:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
2:4
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Парма Автодор
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Локомотив-Кубань Енисей
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18:00
УНИКС Астана
95:98
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НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
93:129
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03:00
Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
112:117
закончен
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
117:88
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04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
116:102
закончен
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
81:111
закончен
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
117:120
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Юта ДжазМилуоки Бакс
115:111
закончен
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
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Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
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Масс-старт 30 км, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
1:14:26.2
2
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
+36.80
3
Фрида Карлссон (Швеция)
+44.00
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Состоялась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске
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Конькобежный спорт / ЧМ по конькобежному спорту
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Классическое многоборье
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Хроника /
06:00
Онлайн главных событий второго дня Универсиады-2019
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Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаДинамо М
1:2
закончен
14:00
ЕнисейРостов
1:1
закончен
19:00
Спартак МКраснодар
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскЧертаново
1:3
закончен
13:00
СибирьТюмень
2:0
закончен
13:00
РоторСпартак-2
0:0
закончен
14:00
Нижний НовгородСочи
0:0
закончен
15:00
МордовияТамбов
0:3
2 тайм
15:00
ХимкиФакел
1:1
2 тайм
15:30
Краснодар-2Луч
2:0
перерыв
16:00
Зенит-2Шинник
1:0
1 тайм
17:00
АрмавирТомь
не начался
17:00
БалтикаАвангард К
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ЭйбарСельта
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БетисХетафе
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Реал СосьедадАтлетико М
не начался
22:45
ВаленсияАтлетик Б
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Италия / Серия А
14:30
ТориноКьево
3:0
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17:00
УдинезеБолонья
не начался
17:00
ДженоаФрозиноне
не начался
17:00
СПАЛСампдория
не начался
20:00
АталантаФиорентина
не начался
22:30
НаполиЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
УотфордЛестер Сити
1:0
2 тайм
17:05
ФулхэмЧелси
не начался
19:15
ЭвертонЛиверпуль
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗаряВорскла
2:0
2 тайм
15:00
Олимпик ДАрсенал К
0:1
2 тайм
18:00
АлександрияМариуполь
не начался
18:00
КарпатыЛьвов
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Франция / Лига 1
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ГенгамНант
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17:00
ЛилльДижон
не начался
17:00
НиццаСтрасбург
не начался
19:00
ЛионТулуза
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МарсельСент-Этьен
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Германия / Бундеслига
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ШтутгартГанновер-96
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Салават ЮлаевМеталлург Мг
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3 период
17:00
Динамо МЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
18:00
ХК СочиЛокомотив
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Хоккей / Универсиада-2019
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Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
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Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
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Калев Цмоки-Минск
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Зелена Гура ВЭФ
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НБА / регулярный чемпионат
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Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Мужчины. Масс-старт 50 км свободным стилем
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Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
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КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Салават Юлаев Металлург Мг

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Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург»

«Салават Юлаев» принимает магнитогорский «Металлург» в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
03 марта 14:30   |  3 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:1
Металлург Мг
Металлург Мг
0:0, 0:1, 0:0
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия)
Кадейкин2'
Сергеев2'
Панин5'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Расмуссен2'
Тимкин5'
Расмуссен2'
Тимкин2'
Платонов2'
Любимов2'
0:1Расмуссен
Шор2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'47
Удаление у «Металлурга». Шор высоко поднял клюшку и ударил по лицу Кадейкина.
'46
Многовато пауз стало, вязкая борьба идёт в третьем периоде.
'45
Уфимцы провели позиционную атаку, Загидулин справился с дальним броском Арзамасцева.
'44
Магнитогорцы провели атаку левым флангом, Эллисон нанёс бросок из борьбы — Метсола выловил шайбу в ловушку.
'43
Хохряков сместился на правый край и прострелил в центр! Ткачёв не дотянулся до шайбы.
'42
Береглазов подключился к атаке и щёлкнул с левого края, Метсола щитком парировал шайбу!
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 1:0 в пользу «Металлурга» после 40 минут. Единственный гол на счету Расмуссена. Уфимцы после пропущенной шайбы заиграли активнее и создали несколько неплохих моментов, но пробить Загидулина не удалось.
'39
Хохряков получил шайбу на пятаке, развернулся и бросил в дальний угол — мимо!
'38
Кулёмин завозился и потерял шайбу! Кемппайнен после перехвата ворвался зону и бросил низом — шайба прошла рядом со штангой!
'37
Во втором периоде преимущество по броскам в створ у «Металлурга» — 13:11.
'36
Платонов на фланге продавил Арзамасцева. Неколенко подхватил шайбу, под углом вылез на ворота и бросил верхом — Метсола выручил!
'35
Умарк! С левого края опасно бросил под перекладину — Загидулин плечом отразил шайбу.
'34
Кадейкин пожонглировал шайбой за воротами, вылез на пятак, но Береглазов накрыл бросок соперника.
'33
Уфимцы после пропущенной шайбы перевели игру в чужую зону. Много моментов у ворот Загидулина.
'31
Жарков рванул в свободную зону и приложился с левого края! Загидулин прикрыл ближний угол.
'30
Хартикайнен набрал скорость, по центру убежал от трёх соперников и бросил по центру! Загидулин забрал шайбу.
'29
Ещё момент! Ткачёв ушёл за ворота и прострелил на пятак, но Рыбин не попал по шайбе.
'28
Опасно! Бурмистров набросил от борта, шайба после рикошета от конька Антипина попала в штангу, а Загидулин прижал её на линии ворот!
'27
Момент у «Салавата»! Уфимцы классно разыграли перед воротами, Солодухин из убойной позиции не сумел пробить Загидулина.
'26
Кадейкин! Резко сместился к центру и бросил со средней дистанции — шайба прошла рядом с девяткой.
'25
ГОЛ! Тимкин выиграл борьбу за воротами и прострелил в центр, Матушкин бросил с пол-зоны, а Расмуссен подкараулил отскок и добил шайбу в сетку!
'24
Два в два прошла атака у «Салавата»! Кугрышев прострелил на пятак, но Ткачёв проскочил мимо шайбы.
'23
Шор подкараулил отскок на пятаке и бросил по центру! Метсола среагировал.
'22
Уверенно «сталевары» провели меньшинство. В полных составах продолжается игра.
'22
Ткачёв ошибся в передаче и «Магнитка» ответила контратакой! Пакаринен приложился с правого края — шайба прошла рядом с девяткой.
'21
Вернулся на лёд Платонов, но уфимцы держат шайбу в чужой зоне.
'21
Стартовал второй период! Уфимцы ещё 35 секунд проведут против трёх соперников.
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Боевая игра, было несколько стычек. Уфимцы владели преимущество, трижды играли в большинстве, но не реализовали моменты.
'20
«Магнитка» осталась втроём на 49 секунд! Любимов удалён за удар Умарка по рукам.
'19
Ларсен броском от синей линии попал в соперника. Выбросили шайбу гости.
'19
Удаление у «Металлурга», ещё один фол в чужой зоне — на этот раз Платонов за подножку получил малый штраф.
'18
По броскам в створ преимущество у «Салавата» — 8:4. Активнее выглядят хозяева.
'17
«Металлург» в полном составе.
'16
Классно разыграли уфимцы накоротке! Майоров из убойной позиции бросил в грудь Загидулину.
'15
Удаление у «Металлурга». Тимкин в чужой зоне прихватил клюшкой Панина.
'15
Эллисон на пятаке подставил клюшку под наброс Верещагина — шайба ушла выше перекладины.
'14
Арзамасцев объехал ворота и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Загидулин всё перекрыл щитками.
'13
Два в два выкатились уфимцы. Кадейкин сделал перевод на правый край, но Солодухин не попал по шайбе!
'12
Выстояли гости в меньшинстве. В полном составе «Магнитка».
'12
Умарк приложился с правого края, шайба после рикошета ушла в сторону.
'11
Ларсен щёлкнул от синей линии! Загидулин щитком среагировал, но Кемппайнену не удалось добить с пятака!
'10
Удаление у «Металлурга». Расмуссен ударил клюшкой по лицу Кемппайнена.
'8
Умарк поборолся у борта и выкатил шайбу на Сергеева, но его бросок был заблокирован.
'7
Оба игрока получили по пять минут за драку.
'7
Драка! Панин сцепился с Тимкиным в средней зоне, форвард «Магнитки» был убедительнее.
'6
Ларсен разогнал атаку уфимцев, вошёл в зону с правого края и прострелил вдоль ворот! Партнёры не успели к шайбе.
'5
Береглазов! От синей линии зарядил в ближнюю девятку — Метсола всё контролировал.
'4
Оба игрока получили по две минуты штрафа за грубость.
'4
Стычка возникла! Сергеев и Расмуссен едва не подрались.
'4
Отбились уфимцы. Вернулся на лёд Кадейкин.
'3
Пакаринен вылез на пятак и подставил клюшку под прострел Эллисона! Метсола прикрыл ближний угол.
'2
Мозякин приложился от синей линии и попал в Семёнова, а затем Солодухин вывел шайбу из зоны.
'2
Удаление у «Салавата». Кадейкин за воротами придержал Эллисона.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли магнитогорцы.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Артём Загидулин.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Металлург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Салавата».