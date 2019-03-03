Салават Юлаев

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Трансляция
С конца
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'47
'46
Многовато пауз стало, вязкая борьба идёт в третьем периоде.
'45
Уфимцы провели позиционную атаку, Загидулин справился с дальним броском Арзамасцева.
'44
Магнитогорцы провели атаку левым флангом, Эллисон нанёс бросок из борьбы — Метсола выловил шайбу в ловушку.
'43
Хохряков сместился на правый край и прострелил в центр! Ткачёв не дотянулся до шайбы.
'42
Береглазов подключился к атаке и щёлкнул с левого края, Метсола щитком парировал шайбу!
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 1:0 в пользу «Металлурга» после 40 минут. Единственный гол на счету Расмуссена. Уфимцы после пропущенной шайбы заиграли активнее и создали несколько неплохих моментов, но пробить Загидулина не удалось.
'39
Хохряков получил шайбу на пятаке, развернулся и бросил в дальний угол — мимо!
'38
Кулёмин завозился и потерял шайбу! Кемппайнен после перехвата ворвался зону и бросил низом — шайба прошла рядом со штангой!
'37
Во втором периоде преимущество по броскам в створ у «Металлурга» — 13:11.
'36
Платонов на фланге продавил Арзамасцева. Неколенко подхватил шайбу, под углом вылез на ворота и бросил верхом — Метсола выручил!
'35
Умарк! С левого края опасно бросил под перекладину — Загидулин плечом отразил шайбу.
'34
Кадейкин пожонглировал шайбой за воротами, вылез на пятак, но Береглазов накрыл бросок соперника.
'33
Уфимцы после пропущенной шайбы перевели игру в чужую зону. Много моментов у ворот Загидулина.
'31
Жарков рванул в свободную зону и приложился с левого края! Загидулин прикрыл ближний угол.
'30
Хартикайнен набрал скорость, по центру убежал от трёх соперников и бросил по центру! Загидулин забрал шайбу.
'29
Ещё момент! Ткачёв ушёл за ворота и прострелил на пятак, но Рыбин не попал по шайбе.
'28
Опасно! Бурмистров набросил от борта, шайба после рикошета от конька Антипина попала в штангу, а Загидулин прижал её на линии ворот!
'27
Момент у «Салавата»! Уфимцы классно разыграли перед воротами, Солодухин из убойной позиции не сумел пробить Загидулина.
'26
Кадейкин! Резко сместился к центру и бросил со средней дистанции — шайба прошла рядом с девяткой.
'25
'24
Два в два прошла атака у «Салавата»! Кугрышев прострелил на пятак, но Ткачёв проскочил мимо шайбы.
'23
Шор подкараулил отскок на пятаке и бросил по центру! Метсола среагировал.
'22
Уверенно «сталевары» провели меньшинство. В полных составах продолжается игра.
'22
Ткачёв ошибся в передаче и «Магнитка» ответила контратакой! Пакаринен приложился с правого края — шайба прошла рядом с девяткой.
'21
Вернулся на лёд Платонов, но уфимцы держат шайбу в чужой зоне.
'21
Стартовал второй период! Уфимцы ещё 35 секунд проведут против трёх соперников.
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Боевая игра, было несколько стычек. Уфимцы владели преимущество, трижды играли в большинстве, но не реализовали моменты.
'20
'19
Ларсен броском от синей линии попал в соперника. Выбросили шайбу гости.
'19
'18
По броскам в створ преимущество у «Салавата» — 8:4. Активнее выглядят хозяева.
'17
«Металлург» в полном составе.
'16
Классно разыграли уфимцы накоротке! Майоров из убойной позиции бросил в грудь Загидулину.
'15
'15
Эллисон на пятаке подставил клюшку под наброс Верещагина — шайба ушла выше перекладины.
'14
Арзамасцев объехал ворота и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Загидулин всё перекрыл щитками.
'13
Два в два выкатились уфимцы. Кадейкин сделал перевод на правый край, но Солодухин не попал по шайбе!
'12
Выстояли гости в меньшинстве. В полном составе «Магнитка».
'12
Умарк приложился с правого края, шайба после рикошета ушла в сторону.
'11
Ларсен щёлкнул от синей линии! Загидулин щитком среагировал, но Кемппайнену не удалось добить с пятака!
'10
'8
Умарк поборолся у борта и выкатил шайбу на Сергеева, но его бросок был заблокирован.
'7
'7
'6
Ларсен разогнал атаку уфимцев, вошёл в зону с правого края и прострелил вдоль ворот! Партнёры не успели к шайбе.
'5
Береглазов! От синей линии зарядил в ближнюю девятку — Метсола всё контролировал.
'4
'4
'4
Отбились уфимцы. Вернулся на лёд Кадейкин.
'3
Пакаринен вылез на пятак и подставил клюшку под прострел Эллисона! Метсола прикрыл ближний угол.
'2
Мозякин приложился от синей линии и попал в Семёнова, а затем Солодухин вывел шайбу из зоны.
'2
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли магнитогорцы.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Артём Загидулин.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Металлург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Салавата».