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ОренбургАнжи
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Италия / Серия А
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КальяриИнтер М
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Германия / Бундеслига
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Райо ВальеканоЖирона
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КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
5:1
закончен
19:00
Ак БарсАвангард
1:4
закончен
19:30
ХК СочиЛокомотив
3:2 (ОТ)
закончен
19:30
Динамо МЙокерит
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМонреаль Канадиенс
2:4
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
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03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
3:6
закончен
03:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
4:3 (ОТ)
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзСент-Луис Блюз
5:2
закончен
04:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
5:3
закончен
06:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
0:3
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
4:3
закончен
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23:00
Барселона Реал Мадрид
77:70
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
112:123
закончен
03:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
161:168
закончен
04:00
Торонто РэпторсПортленд Трэйл Блэйзерс
119:117
закончен
04:00
Бостон СелтиксВашингтон Уизардс
107:96
закончен
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
116:130
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
109:116
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
120:131
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Хроника /
11:15
Пять лыжников признались в применении допинга на ЧМ
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:15
Мужская эстафета 4х10 км
1
Норвегия
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2
Россия
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3
Франция
+1.01,0
закончен
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АрсеналЦСКА
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2 тайм
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РубинАхмат
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ВильярреалАлавес
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УэскаСевилья
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22:45
Реал МадридБарселона
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15:30
Тоттенхэм ХотспурАрсенал
1:1
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18:00
БорнмутМанчестер Сити
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
БёрнлиКристал Пэлас
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
не начался
18:00
ВулверхэмптонКардифф Сити
не начался
20:30
Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
не начался
Украина / Премьер-лига
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ДеснаДинамо К
1:2
закончен
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ЧерноморецШахтёр Д
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ЭмполиПарма
1:1
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ЛациоРома
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0:0
1 тайм
17:30
БайерФрайбург
1:0
1 тайм
17:30
Айнтрахт ФХоффенхайм
0:0
1 тайм
17:30
ГертаМайнц
0:0
1 тайм
17:30
НюрнбергРБ Лейпциг
0:0
1 тайм
20:30
Боруссия МБавария
не начался
Франция / Лига 1
19:00
КанПСЖ
не начался
22:00
АнжеМонако
не начался
22:00
НимРенн
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22:00
РеймсАмьен
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15:00
ТракторАвтомобилист
1:1 (ОТ)
перерыв
17:00
ВитязьЦСКА
0:0
1 период
17:00
СпартакСКА
0:1
перерыв
17:00
ТорпедоБарыс
0:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
не начался
04:00
Аризона КойотсДетройт Ред Уингз
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Парма Автодор
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НБА / регулярный чемпионат
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Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
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Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
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Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
1:14:26.2
2
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
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3
Фрида Карлссон (Швеция)
+44.00
закончен
Олимпизм / Церемония открытия Универсиады-2019
14:30
Онлайн-трансляция церемонии открытия Универсиады-2019 в Красноярске
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Россия / Премьер-Лига
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УфаДинамо М
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14:00
ЕнисейРостов
не начался
19:00
Спартак МКраснодар
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ФНЛ / Первый дивизион
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СКА-ХабаровскЧертаново
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СибирьТюмень
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13:00
РоторСпартак-2
не начался
14:00
Нижний НовгородСочи
не начался
15:00
МордовияТамбов
не начался
15:00
ХимкиФакел
не начался
15:30
Краснодар-2Луч
не начался
16:00
Зенит-2Шинник
не начался
17:00
АрмавирТомь
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Олимпик ДАрсенал К
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АлександрияМариуполь
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18:00
КарпатыЛьвов
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ГенгамНант
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17:00
ЛилльДижон
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17:00
НиццаСтрасбург
не начался
19:00
ЛионТулуза
не начался
23:00
МарсельСент-Этьен
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Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартГанновер-96
не начался
20:00
ВольфсбургВердер
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевМеталлург Мг
не начался
17:00
Динамо МЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
18:00
ХК СочиЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Калев Цмоки-Минск
не начался
19:30
Зелена Гура ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Спартак СКА

На грани катастрофы: СКА обыгрывает «Спартак». LIVE

Онлайн-трансляция третьего матча серии плей-офф «Спартак» — СКА

В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина выигравший две встречи в Санкт-Петербурге московский «Спартак» на своем льду принимает СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
02 марта 17:00   |  перерыв
Спартак
Спартак
0:1
СКА
СКА
0:1
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Виктор Бирин  (Москва, Россия), Денис Бондарь  (Магнитогорск, Россия)
Дыбленко2'
Ганзл2'
Осипов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Тихонов2'
0:1Гусев
Тихонов2'
Каблуков2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'20
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 20 минут.
'20
СКА в полном составе.
'19
«Армейцы» в контратаке выкатились два в два! У Плотникова не прошла передача на пятак, где дежурил партнёр.
'18
У «Спартака» удалён Осипова. Москвичи в итоге проведут две минуты в большинстве.
'18
И Каблуков получил две минуты за грубость.
'18
Стычка возникла у ворот «Спартака». Тихонов за грубость получил малый штраф.
'18
Тихонов из круга вбрасывания целил в ближнюю девятку — получилось высоковато!
'17
«Спартак» в полном составе.
'17
Гусев вырезал диагональ на дальнюю штангу, но партнёрам не удалось замкнуть.
'17
Момент у «Спартака»! Злобин подобрал шайбу, на скорости убежал от двух «армейцев», вылез на ворота, но не сумел переиграть Шестёркина!
'16
ГОЛ! «Армейцы» сразу закрепились в зоне. Дацюк выдержал паузу и сделал перевод на Гусева, который в касание вогнал шайбу в сетку!
'15
Спартаковцы остались втроём на полторы минуты! Ганзл заплёл ноги Гусеву.
'15
Удаление у «Спартака». Дыбленко толкнул на борт Якупова и получил малый штраф.
'13
Спартаковцы провели быструю комбинацию по центру, но бросок Фёдорова был заблокирован.
'12
СКА в полном составе.
'12
Фёдоров ускорился по центру и попытался вылезти на пятак, но Гавриков оттеснил соперника от шайбы.
'11
Дыбленко приложился от синей линии, шайба попала в конёк Белову и ушла в сторону.
'10
Удаление у СКА. Тихонов нарушил правила в средней зоне.
'9
Калинин набросил от синей линии, а Лещенко помешали добить с пятака.
'8
Опасно! Кузьменко вылез на пятак и бросил низом — Гудачек всё контролировал.
'7
Момент у СКА! Плотников атаковал с пятака после передачи партнёра, шайба зацепила штангу!
'6
Херсли приложился из средней зоны — Гудачек парировал шайбу, но спартаковцы оказались первыми на подборе.
'4
Питерцы активно начали встречу, игра сразу перешла на половину площадки «Спартака».
'3
Тихонов сражался на пятаке, но вместо шайбы едва не затолкал в ворота Калинина с Гудачеком.
'2
Барабанов! Из круга вбрасывания зарядил под перекладину — Гудачек намертво забрал шайбу.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли спартаковцы.
'0
Перед началом встречи Александр Якушев произвёл символическое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Юлиус Гудачек — Игорь Шестёркин.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Спартак» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Спартак» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу «Спартака».