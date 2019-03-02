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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 20 минут.
'20
СКА в полном составе.
'19
«Армейцы» в контратаке выкатились два в два! У Плотникова не прошла передача на пятак, где дежурил партнёр.
'18
'18
'18
'18
Тихонов из круга вбрасывания целил в ближнюю девятку — получилось высоковато!
'17
«Спартак» в полном составе.
'17
Гусев вырезал диагональ на дальнюю штангу, но партнёрам не удалось замкнуть.
'17
Момент у «Спартака»! Злобин подобрал шайбу, на скорости убежал от двух «армейцев», вылез на ворота, но не сумел переиграть Шестёркина!
'16
'15
'15
'13
Спартаковцы провели быструю комбинацию по центру, но бросок Фёдорова был заблокирован.
'12
СКА в полном составе.
'12
Фёдоров ускорился по центру и попытался вылезти на пятак, но Гавриков оттеснил соперника от шайбы.
'11
Дыбленко приложился от синей линии, шайба попала в конёк Белову и ушла в сторону.
'10
'9
Калинин набросил от синей линии, а Лещенко помешали добить с пятака.
'8
Опасно! Кузьменко вылез на пятак и бросил низом — Гудачек всё контролировал.
'7
Момент у СКА! Плотников атаковал с пятака после передачи партнёра, шайба зацепила штангу!
'6
Херсли приложился из средней зоны — Гудачек парировал шайбу, но спартаковцы оказались первыми на подборе.
'4
Питерцы активно начали встречу, игра сразу перешла на половину площадки «Спартака».
'3
Тихонов сражался на пятаке, но вместо шайбы едва не затолкал в ворота Калинина с Гудачеком.
'2
Барабанов! Из круга вбрасывания зарядил под перекладину — Гудачек намертво забрал шайбу.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли спартаковцы.
'0
Перед началом встречи Александр Якушев произвёл символическое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Юлиус Гудачек — Игорь Шестёркин.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Спартак» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Спартак» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу «Спартака».