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КХЛ / плей-офф
16:30
БарысТорпедо
5:4 (ОТ)
закончен
17:00
АвтомобилистТрактор
4:2
закончен
19:30
ЦСКАВитязь
6:2
закончен
19:30
СКАСпартак
2:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
6:1
закончен
03:30
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
4:1
закончен
03:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:4
закончен
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
5:2
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсФлорида Пантерз
6:5 (Б)
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзДаллас Старз
3:4 (ОТ)
закончен
Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
88:90
закончен
20:45
Фенербахче Анадолу Эфес
84:66
закончен
22:05
Маккаби Т-А Дарушшафака
77:58
закончен
22:30
Баскония Жальгирис
80:73
закончен
23:00
Гран Канария Панатинаикос
80:99
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикГолден Стэйт Уорриорз
103:96
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсМиннесота Тимбервулвз
122:115
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
118:125
закончен
04:00
Хьюстон РокетсМайами Хит
121:118
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
104:108
закончен
06:30
Денвер НаггетсЮта Джаз
104:111
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Женщины. Эстафета 4x5 км
1
Швеция
55.21,0
2
Норвегия
+3,10
3
Россия
+2.03,80
закончен
Россия / Премьер-Лига
16:30
ОренбургАнжи
0:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриИнтер М
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
АугсбургБоруссия Д
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЖирона
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
5:1
закончен
19:00
Ак БарсАвангард
1:1
2 период
19:30
ХК СочиЛокомотив
0:1
перерыв
19:30
Динамо МЙокерит
0:0
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
не начался
Евролига
21:00
Будучность Бавария
не начался
22:30
Олимпиакос ЦСКА
не начался
23:00
Барселона Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Торонто РэпторсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Бостон СелтиксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
не начался
Хроника /
11:15
Онлайн допингового скандала на ЧМ по лыжным гонкам
online
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:15
Мужская эстафета 4х10 км
1
Норвегия
1:42.32,1
2
Россия
+38,8
3
Франция
+1.01,0
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
УралЗенит
не начался
14:00
АрсеналЦСКА
не начался
16:30
Локомотив МКрылья Советов
не начался
19:00
РубинАхмат
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ДеснаДинамо К
не начался
18:00
ЧерноморецШахтёр Д
не начался
Испания / Примера
15:00
ЭспаньолВальядолид
не начался
18:15
ВильярреалАлавес
не начался
20:30
УэскаСевилья
не начался
22:45
Реал МадридБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурАрсенал
не начался
18:00
БорнмутМанчестер Сити
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
БёрнлиКристал Пэлас
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
не начался
18:00
ВулверхэмптонКардифф Сити
не начался
20:30
Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
не начался
Италия / Серия А
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ЭмполиПарма
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20:00
МиланСассуоло
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Айнтрахт ФХоффенхайм
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ГертаМайнц
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17:30
НюрнбергРБ Лейпциг
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20:30
Боруссия МБавария
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Франция / Лига 1
19:00
КанПСЖ
не начался
22:00
АнжеМонако
не начался
22:00
НимРенн
перенесен
22:00
РеймсАмьен
не начался
КХЛ / плей-офф
15:00
ТракторАвтомобилист
не начался
17:00
ВитязьЦСКА
не начался
17:00
СпартакСКА
не начался
17:00
ТорпедоБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
не начался
04:00
Аризона КойотсДетройт Ред Уингз
не начался
06:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Автодор
не начался
16:00
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не начался
17:00
Нижний Новгород Зенит
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18:00
УНИКС Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Ак Барс Авангард

На волоске от беды: «Ак Барс» принимает «Авангард». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала КХЛ «Ак Барс» — «Авангард»

Казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» в третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
01 марта 19:00   |  2 период
Ак Барс
Ак Барс
1:1
Авангард
Авангард
1:1, 0:0
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
Педан2'
Ткачёв2'
1:0Клинкхаммер
Абросимов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Манукян2'
Семёнов2'
Зернов2'
1:1Зернов
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'26
Секач получил передачу на ход, выкатился с левого края и бросил в ближнюю девятку — Бобков всё контролировал.
'25
Галиев выкатился по правому флангу и щёлкнул низом — получилось слишком неудачно.
'24
Стольберг на пятаке подставил клюшку под наброс Емелина — шайба прошла рядом со штангй.
'22
Казанцы перевели игру в чужую зону. Юдин приложился от синей линии — шайба ушла в сторону.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Команды обменялись шайбами Клинкхаммера и Зернова. Первый период прошёл в равной борьбе, посмотрим, как пойдёт дальше.
'20
ГОЛ! «Ястребы» закрепились в зоне. Емелин зарядил от синей линии, Стольбергу не удалось добить с пятака, но Зернов со второй попытки послал шайбу в сетку!
'19
Зернов получил передачу на ход, выкатился один на один, но не сумел переиграть вратаря!
'18
Удаление у «Ак Барса». Абросимов сорвал атаку соперника, сделав подножку Семёнову.
'17
И тут же момент у «Авангарда»! Защитник казанцев с пятака едва не срезал шайбу в свои ворота, но Подъяпольский спас команду.
'16
ГОЛ! Казанцы выиграли борьбу в чужой зоне. Попов с Глуховым разыграли шайбу за воротами, прошла передача на Клинкхаммера, который бросил точно в верхний угол!
'16
Без моментов прошло большинство казанцев. В полных составах продолжается игра.
'15
Не идёт большинство у «Ак Барса», даже в зону не удаётся войти. Без проблем отбиваются «ястребы».
'14
Удаление у «Авангарда», Зернов высоко поднял клюшку и ударил соперника по лицу.
'13
Уверенно казанцы провели меньшинство. Вернулся на лёд Ткачёв.
'12
Зернов отдал на пятак, Стольберг развернулся и прострелил дальше — казанцы перехватили шайбу.
'11
Удаление у «Ак Барса». Ткачёв у борта грубо сыграл против Медведева.
'11
«Ястребы» закрепились в зоне, Медведев опасно бросил со средней дистанции.
'10
Семёнов удалён за грубость, четыре на четыре пойдёт игра.
'10
Обоюдное удаление будет, Педан получил малый штраф за фол на Семёнове.
'8
Много борьбы на льду. Вязко играют команды.
'6
Отбились «ястребы» в меньшинстве. Вернулся на лёд Манукян.
'5
Азеведу приложился с левого края и попал в защитника. Продолжилась атака хозяев, и затем Бобков справился с броском с острого угла.
'4
Удаление у «Авангарда», Манукян за задержку клюшкой получил малый штраф.
'3
Глухов вошёл в зону с правого края и прострелил вдоль ворот — партнёр не успел к шайбе.
'2
Момент у «Авангарда»! Зернов получил передачу на ход, по центру выкатился на ворота, но не сумел переиграть Подъяпольского!
'1
Матч начался! Казанцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Владислав Подъяпольский — Игорь Бобков.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ак Барс» — «Авангард» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу «Авангарда».