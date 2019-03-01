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Трансляция
С конца
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'26
Секач получил передачу на ход, выкатился с левого края и бросил в ближнюю девятку — Бобков всё контролировал.
'25
Галиев выкатился по правому флангу и щёлкнул низом — получилось слишком неудачно.
'24
Стольберг на пятаке подставил клюшку под наброс Емелина — шайба прошла рядом со штангй.
'22
Казанцы перевели игру в чужую зону. Юдин приложился от синей линии — шайба ушла в сторону.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Команды обменялись шайбами Клинкхаммера и Зернова. Первый период прошёл в равной борьбе, посмотрим, как пойдёт дальше.
'20
'19
Зернов получил передачу на ход, выкатился один на один, но не сумел переиграть вратаря!
'18
'17
И тут же момент у «Авангарда»! Защитник казанцев с пятака едва не срезал шайбу в свои ворота, но Подъяпольский спас команду.
'16
'16
Без моментов прошло большинство казанцев. В полных составах продолжается игра.
'15
Не идёт большинство у «Ак Барса», даже в зону не удаётся войти. Без проблем отбиваются «ястребы».
'14
'13
Уверенно казанцы провели меньшинство. Вернулся на лёд Ткачёв.
'12
Зернов отдал на пятак, Стольберг развернулся и прострелил дальше — казанцы перехватили шайбу.
'11
'11
«Ястребы» закрепились в зоне, Медведев опасно бросил со средней дистанции.
'10
'10
'8
Много борьбы на льду. Вязко играют команды.
'6
Отбились «ястребы» в меньшинстве. Вернулся на лёд Манукян.
'5
Азеведу приложился с левого края и попал в защитника. Продолжилась атака хозяев, и затем Бобков справился с броском с острого угла.
'4
'3
Глухов вошёл в зону с правого края и прострелил вдоль ворот — партнёр не успел к шайбе.
'2
Момент у «Авангарда»! Зернов получил передачу на ход, по центру выкатился на ворота, но не сумел переиграть Подъяпольского!
'1
Матч начался! Казанцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Владислав Подъяпольский — Игорь Бобков.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ак Барс» — «Авангард» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу «Авангарда».