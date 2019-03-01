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Стартовые вратари: Юха Метсола — Василий Кошечкин.
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Металлург» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.