Салават Юлаев

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КХЛ / плей-офф
16:30
БарысТорпедо
5:4 (ОТ)
закончен
17:00
АвтомобилистТрактор
4:2
закончен
19:30
ЦСКАВитязь
6:2
закончен
19:30
СКАСпартак
2:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
6:1
закончен
03:30
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
4:1
закончен
03:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:4
закончен
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
5:2
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсФлорида Пантерз
6:5 (Б)
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзДаллас Старз
3:4 (ОТ)
закончен
Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
88:90
закончен
20:45
Фенербахче Анадолу Эфес
84:66
закончен
22:05
Маккаби Т-А Дарушшафака
77:58
закончен
22:30
Баскония Жальгирис
80:73
закончен
23:00
Гран Канария Панатинаикос
80:99
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикГолден Стэйт Уорриорз
103:96
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсМиннесота Тимбервулвз
122:115
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
118:125
закончен
04:00
Хьюстон РокетсМайами Хит
121:118
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
104:108
закончен
06:30
Денвер НаггетсЮта Джаз
104:111
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Женщины. Эстафета 4x5 км
1
Швеция
55.21,0
2
Норвегия
+3,10
3
Россия
+2.03,80
закончен
Россия / Премьер-Лига
16:30
ОренбургАнжи
0:0
1 тайм
Италия / Серия А
22:30
КальяриИнтер М
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
АугсбургБоруссия Д
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЖирона
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
не начался
19:00
Ак БарсАвангард
не начался
19:30
ХК СочиЛокомотив
не начался
19:30
Динамо МЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
не начался
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Евролига
21:00
Будучность Бавария
не начался
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Олимпиакос ЦСКА
не начался
23:00
Барселона Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
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Торонто РэпторсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Бостон СелтиксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
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Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
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06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
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Хроника /
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Онлайн допингового скандала на ЧМ по лыжным гонкам
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Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
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Мужская эстафета 4х10 км
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АрсеналЦСКА
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Локомотив МКрылья Советов
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Реал МадридБарселона
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Украина / Премьер-лига
15:00
ДеснаДинамо К
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18:00
ЧерноморецШахтёр Д
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурАрсенал
не начался
18:00
БорнмутМанчестер Сити
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
БёрнлиКристал Пэлас
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18:00
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
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ВулверхэмптонКардифф Сити
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Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
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Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
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Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
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Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
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04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
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Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
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03:30
Майами ХитБруклин Нетс
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Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
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Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
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04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
не начался
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Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Салават Юлаев Металлург Мг

Уфимский рубеж: «Салават» бьется с «Магниткой». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург»

Уфимский «Салават Юлаев» принимает магнитогорский «Металлург» в третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
01 марта 17:00   |  Матч не начался
Салават Юлаев
Салават Юлаев
Металлург Мг
Металлург Мг
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия)
Подробная статистика матча
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Стартовые вратари: Юха Метсола — Василий Кошечкин.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Металлург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.