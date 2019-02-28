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Бостон СелтиксВашингтон Уизардс
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Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
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Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
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Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
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СКА Спартак

Дело принципа: СКА обыгрывает «Спартак». LIVE

Онлайн-трансляция второго матча плей-офф КХЛ СКА - «Спартак»

Петербургский СКА принимает московский «Спартак» во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
28 февраля 19:30   |  2 период
СКА
СКА
2:0
Спартак
Спартак
0:0, 2:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Сергей Гусев  (Серов, Россия), Иван Фатеев  (Московская обл., Россия)
Плотников2'
Якупов2'
Прохоркин2'
командный штраф2'
1:0Рукавишников
2:0Барабанов
Дергачёв2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Кулик2'
Карсумс2'
Злобин2'
Зубов2'
Зубов2'
Кулик2'
Хохлачёв2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'39
Хохлачёва усадили на лавку штрафников за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
'38
Херсли от синей линии мощно зарядил, а по-другому этот парень не умеют, но обошлось для «Спартака»!
'38
Могли москвичи убежать в контратаку «три в два», но всё закончилось простым броском Карсумса со входа в зону, который питерский защитник блокировал.
'37
Мальцев с сопротивлением нанёс несильный бросок под острым углом — голкипер красно-белых на месте.
'36
Чуть успокоились «армейцы». Пробуют спартаковцы это использовать, проводя свои атаки.
'35
Вратарь «Спартака» продолжает трудиться. Зуб зарядил по воротам — Гудачек на месте.
'34
Гудачек блином шайбу отразил после опасного броска Дацюка с кистей в направлении дальнего угла ворот! Всё началось с отбора Павла в питерской зоне.
'33
СКА сейчас ещё более уверенно заиграл.
'32
Кулик тоже наказан двумя минутами штрафа за грубость. Игра будет проходить в формате " 4 на 4".
'32
Дергачёв получил малый штраф.
'31
ГОЛ! Уже стучал Шестёркин клюшкой по льду, предупреждая о выходе пятого игрока у москвичей на лёд, а в этот момент Дацюк поперечный пас выполнил на правый круг вбрасывания, Барабанов в касание бросил и поймал вратаря на противоходе — шайба залетела в дальний угол ворот!
'31
Херсли выстрелил от правого борта — промах!
'30
Кулик в контратаке «Спартака» бросал по воротам, но успели ему помешать!
'29
Удаление у «Спартака». Зубов придержал клюшкой Рундблада.
'29
По-прежнему игра идёт в зоне «Спартака». Не удаётся москвичам отодвинуть игру от своих ворот.
'28
Прохоркин набросил от синей линии, Кузьменко подобрал отскок, объехал ворот и в падении бросил низом — Гудачек щитком отразил шайбу.
'27
ГОЛ! Питерцы провели затяжную атаку. Плотников сделал передачу на синюю линию, Рукавишников получил шайбу и с кистей бросил в дальний угол! Карпов на пятаке перекрыл обзор Гудачеку.
'26
Продолжают давить «армейцы», Белов щёлкнул от синей линии, шайба после рикошета попала в перекладину!
'25
Якупов подхватил шайбу у борта, красиво развернулся и бросил с острого угла — Гудачек забрал шайбу.
'24
Момент! Гудачек не удержал шайбу после дальнего броска Гаврикова, а Карпову не удалось добить с пятака.
'23
Хохлачёв на пятаке подставил клюшку под наброс Фёдорова! Шайба ушла в сторону.
'22
Отбились спартаковцы в меньшинстве, вернулся на лёд Зубов.
'21
Гусев сделал скидку на пятак, но у Якупова не получился бросок из убойной позиции.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. «Армейцы» в этом плей-офф уже четвёртый период подряд не могут забить «Спартаку». Питерцы, конечно, больше владели шайбой, но москвичи спокойно справлялись с атаками соперника.
'20
Интересный ход от Ильи Воробьёва — Шестёркин покинул ворота за две секунды до сирены.
'20
Удаление у «Спартака». Зубов зацепил клюшкой Прохоркина.
'20
СКА в полном составе.
'19
Рукавишников в меньшинстве выкатился на ворота — Талалуев помешал сопернику бросить.
'19
Нет бросков в большинстве у «Спартака», всё перекрывают «армейцы».
'18
Нарушение численного состава у СКА. Прохоркин пошёл отбывать штраф.
'18
Кузьменко уехал за ворота и сделал скрытую передачу на пятак, шайба от Осипова едва не юркнула в сетку.
'17
По броскам в створ преимущество у СКА — 8:5.
'16
Зубов с правого края вошёл в зону, резко сместился к центру и бросил по воротам — Шестёркин потащил!
'15
Выстояли «армейцы». В полных составах продолжается игра.
'15
Вернулся на лёд Якупов, но спартаковцы продолжают комбинировать в чужой зоне.
'14
Момент! Даугавиньш сделал перевод на дальнюю штангу, Карсумс с острого угла не попал в створ.
'13
«Армейцы» остались втроём на минуту! Прохоркин удалён за задержку клюшкой.
'13
«Спартак» в полном составе.
'13
Удаление у СКА, Якупов нарушил правила в борьбе перед чужими воротами.
'12
Гавриков опасно бросил с левого края. Продолжилась атака «армейцев», прошла скидка на Херсли, который от синей линии не попал в дальний угол.
'11
Удаление у «Спартака». Злобин прихватил клюшкой Кузьменко.
'9
Спартаковцы выиграли борьбу в чужой зоне, но у Лещенко не прошёл прострел на пятак.
'8
Контратакой ответили москвичи. Вишневский приложился от синей линии после скидки Ганзла — Шестёркин забрал шайбу.
'7
В полных составах продолжается игра, вернулись на лёд Плотников и Карсумс.
'6
Зуб подключился к атаке и с кистей бросил в верхний угол, Гудачек без проблем забрал шайбу.
'5
Оба игрока получили по две минуты.
'5
Обоюдное удаление будет, Карсумс сцепился с Плотниковым.
'4
Ещё момент у СКА! Гусев с пятака не сумел переиграть Гудачека.
'3
Отбились спартаковцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Кулик.
'2
Херсли! От синей линии бросил низом — Гудачек щитками отразил шайбу.
'2
Гусев вырезал диагональ на дальнюю штангу, Дацюк бросил в угол, но Гудачек щитком спас команду!
'1
Удаление у «Спартака». Кулик заплёл ноги Дергачёву.
'1
Сразу же возник момент у СКА! Дергачёв с пятака не сумел протолкнуть шайбу мимо Гудачека.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «армейцы».
'0
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Юлиус Гудачек.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: СКА — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Спартака».