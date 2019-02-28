Автомобилист - Трактор
Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Трактор»
28 февраля 17:00 | Матч не начался
Автомобилист
Трактор
Стадион «Уралец», Екатеринбург | Судьи:
|КХЛ
|И
|О
|1
|ЦСКА
|62
|106
|2
|СКА
|62
|103
|3
|Автомобилист
|62
|95
|4
|Локомотив
|62
|86
|5
|Барыс
|62
|86
|6
|Металлург Мг
|62
|84
|7
|Авангард
|62
|83
|8
|Ак Барс
|62
|82
|9
|Йокерит
|62
|80
|10
|Динамо М
|62
|72
|11
|Салават Юлаев
|62
|72
|12
|ХК Сочи
|62
|66
|13
|Спартак
|62
|64
|14
|Торпедо
|62
|64
|15
|Витязь
|62
|63
|16
|Динамо Р
|62
|62
|17
|Трактор
|62
|58
|18
|Сибирь
|62
|54
|19
|Нефтехимик
|62
|52
|20
|Куньлунь Ред Стар
|62
|51
|21
|Адмирал
|62
|51
|22
|Северсталь
|62
|51
|23
|Амур
|62
|49
|24
|Динамо Мн
|62
|42
|25
|Слован
|62
|33
|Западная Конференция
|И
|О
|1
|ЦСКА
|62
|106
|2
|СКА
|62
|103
|3
|Локомотив
|62
|86
|4
|Йокерит
|62
|80
|5
|Динамо М
|62
|72
|6
|ХК Сочи
|62
|66
|7
|Спартак
|62
|64
|8
|Витязь
|62
|63
|9
|Динамо Р
|62
|62
|10
|Северсталь
|62
|51
|11
|Динамо Мн
|62
|42
|12
|Слован
|62
|33
|Восточная Конференция
|И
|О
|1
|Автомобилист
|62
|95
|2
|Барыс
|62
|86
|3
|Металлург Мг
|62
|84
|4
|Авангард
|62
|83
|5
|Ак Барс
|62
|82
|6
|Салават Юлаев
|62
|72
|7
|Торпедо
|62
|64
|8
|Трактор
|62
|58
|9
|Сибирь
|62
|54
|10
|Нефтехимик
|62
|52
|11
|Куньлунь Ред Стар
|62
|51
|12
|Адмирал
|62
|51
|13
|Амур
|62
|49
|Дивизион Боброва
|И
|О
|1
|СКА
|62
|103
|2
|Йокерит
|62
|80
|3
|Динамо М
|62
|72
|4
|Спартак
|62
|64
|5
|Динамо Р
|62
|62
|6
|Северсталь
|62
|51
|Дивизион Тарасова
|И
|О
|1
|ЦСКА
|62
|106
|2
|Локомотив
|62
|86
|3
|ХК Сочи
|62
|66
|4
|Витязь
|62
|63
|5
|Динамо Мн
|62
|42
|6
|Слован
|62
|33
|Дивизион Харламова
|И
|О
|1
|Автомобилист
|62
|95
|2
|Металлург Мг
|62
|84
|3
|Ак Барс
|62
|82
|4
|Торпедо
|62
|64
|5
|Трактор
|62
|58
|6
|Нефтехимик
|62
|52
|Дивизион Чернышева
|И
|О
|1
|Барыс
|62
|86
|2
|Авангард
|62
|83
|3
|Салават Юлаев
|62
|72
|4
|Сибирь
|62
|54
|5
|Куньлунь Ред Стар
|62
|51
|6
|Адмирал
|62
|51
|7
|Амур
|62
|49
|И
|Г
|1
|Кирилл Капризов (ЦСКА)
|57
|31
|2
|Найджел Доус (Автомобилист)
|60
|28
|3
|Дэн Секстон (Автомобилист)
|61
|25
|4
|Линус Виделль (Динамо Р)
|49
|24
|5
|Дмитрий Кагарлицкий (Динамо М)
|61
|24
|6
|Наиль Якупов (СКА)
|48
|23
|7
|Андре Петерссон (Барыс)
|51
|23
|8
|Иржи Секач (Ак Барс)
|60
|23
|9
|Сергей Мозякин (Металлург Мг)
|61
|23
|10
|Илья Михеев (Авангард)
|62
|23