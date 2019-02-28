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Трансляция
С конца
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'33
'31
Кормье поставил корпус, из-за ворот вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу в дальний угол.
'30
Михайлис получил передачу на ход, влетел в зону и бросил под перекладину — Браст на месте.
'29
'28
Михайлис из угла площадки доставил шайбу на пятак, но партнёрам не удалось протолкнуть шайбу в сетку.
'27
'25
Бойд совершил перехват, развернулся и бросил в угол — Браст уверенно забрал шайбу.
'24
Контратака «Торпедо»! Галузин убежал от защитника, вылез на ворота, но не попал в ближний угол.
'23
Фрэттин на пятаке подставил клюшку под прострел партнёра — шайба ушла в сторону.
'21
'21
'21
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу «Торпедо» после 20 минут. Нижегородцы воспользовались ошибками обороны соперника и забросили две шайбы. «Барыс» много атаковал и перебросал соперника 17:10, но хромает реализация.
'19
'18
Шенфельд! Прорвался по правому флангу и бросил из-под защитника — шайба попала в штангу и отскочила в сторону.
'17
Жафяров убежал в контратаку по левому флангу, вылез на ворота, но не сумел пробить Карлссона.
'16
Диц! От синей линии зарядил в дальний угол — шайба прошла в нескольких метрах от ворот.
'15
Территория за «Барысом». Хозяева нанесли уже 15 бросков в створ, но Браст действует без ошибок.
'14
Валк на фланге красиво убрал защитника, вылез на пятак, но послал шайбу чуть выше перекладины!
'13
Хозяева провели затяжную атаку, Фрэттин из убойной позиции не попал в дальний угол.
'12
«Торпедо» в полном составе.
'11
Астанинцы закрепились в зоне, Фрэттин с левого края послал шайбу в грудь Брасту.
'10
'9
10:4 по броскам в створ в пользу «Барыса». Много работы у Браста.
'8
Опасно! Сведберг набросил от синей линии, шайба заметалась перед воротами, но хозяевам не удалось добить.
'8
Выстояли нижегородцы в меньшинстве, вернулся на лёд Волченков.
'7
Момент! Классная передача прошла на ход Старченко, тот выкатился на ворота, но не сумел переиграть Браста.
'6
'5
Акользин красивым финтом убрал соперника, с левого края влетел в зону и щёлкнул по воротам — Браст в игре!
'4
Петерссон! На скорости влетел в зону и бросил по центру ворот — Браст намертво забрал шайбу.
'4
Момент! Старченко от борта сделал передачу в центр, Петерссон получил шайбу и бросил в упор — Браст выручил!
'3
Скоростная атака прошла у «Барыса», Фрэттин опасно бросил с правого края.
'2
'2
Нижегородцы выкатились два в два! Варнаков с левого края выкатился на ворота и бросил низом — Карлссон прижал шайбу ко льду.
'1
Старченко рванул по правому флангу, развернулся и бросил под перекладину — Браст забрал шайбу в ловушку.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли нижегородцы.
'0
Стартовые вратари: Хенрик Карлссон — Барри Браст.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барыс» — «Торпедо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Барыса».