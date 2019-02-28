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Барыс Торпедо

Борьба за реванш: «Торпедо» обыгрывает «Барыс». LIVE

Онлайн-трансляция второго матча плей-офф КХЛ «Барсы» - «Торпедо»

«Барыс» принимает нижегородское «Торпедо» во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
28 февраля 16:30   |  2 период
Барыс
Барыс
2:4
Торпедо
Торпедо
0:2, 2:2
Стадион «Барыс-Арена», Астана | Судьи: Евгений Гамалей  (Москва, Россия), Денис Бондарь  (Магнитогорск, Россия)
1:4Сагадеев
2:4Шевченко
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Волченков
Волченков2'
Аляев2'
0:2Варнаков
0:3Саболич
0:4Саболич
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'33
ГОЛ! Старченко получил передачу на ход, прорвался по правому флангу и бросил по воротам, а Шевченко добил шайбу с пятака!
'31
Кормье поставил корпус, из-за ворот вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу в дальний угол.
'30
Михайлис получил передачу на ход, влетел в зону и бросил под перекладину — Браст на месте.
'29
ГОЛ! Диц набросил от синей линии. Асетов подобрал шайбу, ушёл за ворота и сделал скидку на Орехова, который из круга вбрасывания зарядил под перекладину!
'28
Михайлис из угла площадки доставил шайбу на пятак, но партнёрам не удалось протолкнуть шайбу в сетку.
'27
ГОЛ! Нижегородцы убежали в контратаку. Веряев вошёл в зону, выдержал паузу и отдал в центр, а Ильин с пятака переправил шайбу в сетку!
'25
Бойд совершил перехват, развернулся и бросил в угол — Браст уверенно забрал шайбу.
'24
Контратака «Торпедо»! Галузин убежал от защитника, вылез на ворота, но не попал в ближний угол.
'23
Фрэттин на пятаке подставил клюшку под прострел партнёра — шайба ушла в сторону.
'21
Граховина вышел вместо Карлссона.
'21
Замена вратаря у «Барыса».
'21
ГОЛ! Нижегородцы выиграли вбрасывание. Аляев отдал на Кэлофа, тот от борта сделал перевод в центр зоны на Саболича, который в касание вогнал шайбу в угол ворот!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу «Торпедо» после 20 минут. Нижегородцы воспользовались ошибками обороны соперника и забросили две шайбы. «Барыс» много атаковал и перебросал соперника 17:10, но хромает реализация.
'19
ГОЛ! Нижегородцы навязали борьбу в чужой зоне и отобрали шайбу. Варнаков выкатился один на один и бросил точно под перекладину!
'18
Шенфельд! Прорвался по правому флангу и бросил из-под защитника — шайба попала в штангу и отскочила в сторону.
'17
Жафяров убежал в контратаку по левому флангу, вылез на ворота, но не сумел пробить Карлссона.
'16
Диц! От синей линии зарядил в дальний угол — шайба прошла в нескольких метрах от ворот.
'15
Территория за «Барысом». Хозяева нанесли уже 15 бросков в створ, но Браст действует без ошибок.
'14
Валк на фланге красиво убрал защитника, вылез на пятак, но послал шайбу чуть выше перекладины!
'13
Хозяева провели затяжную атаку, Фрэттин из убойной позиции не попал в дальний угол.
'12
«Торпедо» в полном составе.
'11
Астанинцы закрепились в зоне, Фрэттин с левого края послал шайбу в грудь Брасту.
'10
Удаление у «Торпедо». Аляев прихватил рвавшегося в атаку Валка.
'9
10:4 по броскам в створ в пользу «Барыса». Много работы у Браста.
'8
Опасно! Сведберг набросил от синей линии, шайба заметалась перед воротами, но хозяевам не удалось добить.
'8
Выстояли нижегородцы в меньшинстве, вернулся на лёд Волченков.
'7
Момент! Классная передача прошла на ход Старченко, тот выкатился на ворота, но не сумел переиграть Браста.
'6
Удаление у «Торпедо». Волченков за подножку против Сагадеева получил малый штраф.
'5
Акользин красивым финтом убрал соперника, с левого края влетел в зону и щёлкнул по воротам — Браст в игре!
'4
Петерссон! На скорости влетел в зону и бросил по центру ворот — Браст намертво забрал шайбу.
'4
Момент! Старченко от борта сделал передачу в центр, Петерссон получил шайбу и бросил в упор — Браст выручил!
'3
Скоростная атака прошла у «Барыса», Фрэттин опасно бросил с правого края.
'2
ГОЛ! Гости выиграли борьбу в чужой зоне. Варнаков из-за ворот сделал скидку на Волченкова, который из круга вбрасывания вогнал шайбу в дальнюю девятку!
'2
Нижегородцы выкатились два в два! Варнаков с левого края выкатился на ворота и бросил низом — Карлссон прижал шайбу ко льду.
'1
Старченко рванул по правому флангу, развернулся и бросил под перекладину — Браст забрал шайбу в ловушку.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли нижегородцы.
'0
Стартовые вратари: Хенрик Карлссон — Барри Браст.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Барыс» — «Торпедо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Барыса».