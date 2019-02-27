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Авангард Ак Барс

Отмыться от позора: «Ак Барс» проигрывает «Авангарду». LIVE

Онлайн матча плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс»

«Авангард» в Балашихе принимает «Ак Барс» в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
27 февраля 19:30   |  перерыв
Авангард
Авангард
2:0
Ак Барс
Ак Барс
2:0
Стадион «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», Балашиха | Судьи: Сергей Кулаков  (Тверь, Россия), Алексей Белов  (Ярославль, Россия)
1:0Кошелев
Широков2'
2:0Михеев
Широков2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Зарипов2'
Клинкхаммер2'
Подробная статистика матча
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'20
Сирена на перерыв! «Авангард» в стартовом периоде встречи ещё раз доказал, что победа в первой игре этой серии была не случайна. Кошелев и Михеев стали авторами заброшенных шайб — 2:0 на табло.
'20
Семёнов от левого борта бросил, рикошет от клюшки Яруллина случился по пути — шайба пролетела чуть выше гостевых ворот!
'19
Емелин набросил шайбу к воротам «барсов», но на пятаке обошлось без подправления.
'18
«Ак Барс» казалось наладил контроль шайбы, но первый же обостряющий пас получился под положение вне игры.
'17
Длительная «позиционка» гостей прошла, но хозяева очень цепко в обороне сыграли.
'16
Убежали казанцы к чужим воротам «два в одного», Галиев решил бросить за счёт партнёра, но голкипера не пробил!
'15
Яруллин от синей линии зарядил, щитком Бобков шайбу отбил, но с отскоком казанцы не угадали.
'14
Неплохо разыграли гости комбинацию, но у Зарипова бросок в ближний угол ворот получился слабым.
'13
Широков в штрафном боксе. Первое казанское в игре большинство.
'13
Лукоянов вылез на чужой пятак, пробовал в борьбе протолкнуть шайбу под вратарём, но эта задумка не прошла!
'12
ГОЛ! Михеев по центру закатил в зону атаки и бросил с кистей из-под защитника — шайба прошла под щитками вратаря! Казанский позавчерашний кошмар продолжается.
'11
Клинкхаммер оставил «Ак Барс» в меньшинстве.
'11
Зарипов умудрился на отложенном омском штрафе получить удаление.
'11
Широков удалён за атаку игрока, не владеющего шайбой.
'10
Посмотрим, как отреагирует на пропущенную шайбу «Ак Барс».
'9
ГОЛ! Шумаков скинул Кошелеву шайбу на ползоны, бросок Семёна в ближний угол ворот получился результативным!
'9
«Авангард» привычно много по-канадски набрасывает шайбу на чужой пятак.
'9
Небольшая стычка у лицевого борта за гостевыми воротами. Судьи успели вмешаться.
'8
Омичи пока выглядят гораздо острее. Казанцы немного заторможены в своих действиях.
'7
Деарне через центр вывалился на казанские ворота, но при броске шайба сошла с клюшки!
'6
Гости первую такую затяжную для себя атаку провели, но без остроты у ворот Бобкова.
'5
Деарне из-за ворот сделал передачу на ползоны, Бек в касание низом бросил — Шарыченков среагировал!
'4
Клинкхаммер разминочный бросок нанёс от левого борта — Бобков щитком шайбу легко парировал.
'3
«Авангард» с первых смен активно ведёт игру в зоне атаки. «Ак Барс» вновь вынужден проброситься.
'2
Первый момент у казанских ворот. Шайба прошла рядом со штангой после наброса Покки от синей линии!
'1
«Ак Барс» начинает игру с проброса.
'1
Долгожданное стартовое вбрасывание состоялось! Поехали!
'0
Задерживается старт матча. Какие-то проблемы есть со светом.
'0
Игорь Бобков против Александра Шарыченкова — вратарская дуэль этого поединка.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Авангард» — «Ак Барс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда».