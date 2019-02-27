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Трансляция
С конца
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'20
Сирена на перерыв! «Авангард» в стартовом периоде встречи ещё раз доказал, что победа в первой игре этой серии была не случайна. Кошелев и Михеев стали авторами заброшенных шайб — 2:0 на табло.
'20
Семёнов от левого борта бросил, рикошет от клюшки Яруллина случился по пути — шайба пролетела чуть выше гостевых ворот!
'19
Емелин набросил шайбу к воротам «барсов», но на пятаке обошлось без подправления.
'18
«Ак Барс» казалось наладил контроль шайбы, но первый же обостряющий пас получился под положение вне игры.
'17
Длительная «позиционка» гостей прошла, но хозяева очень цепко в обороне сыграли.
'16
Убежали казанцы к чужим воротам «два в одного», Галиев решил бросить за счёт партнёра, но голкипера не пробил!
'15
Яруллин от синей линии зарядил, щитком Бобков шайбу отбил, но с отскоком казанцы не угадали.
'14
Неплохо разыграли гости комбинацию, но у Зарипова бросок в ближний угол ворот получился слабым.
'13
'13
Лукоянов вылез на чужой пятак, пробовал в борьбе протолкнуть шайбу под вратарём, но эта задумка не прошла!
'12
'11
'11
'11
'10
Посмотрим, как отреагирует на пропущенную шайбу «Ак Барс».
'9
'9
«Авангард» привычно много по-канадски набрасывает шайбу на чужой пятак.
'9
Небольшая стычка у лицевого борта за гостевыми воротами. Судьи успели вмешаться.
'8
Омичи пока выглядят гораздо острее. Казанцы немного заторможены в своих действиях.
'7
Деарне через центр вывалился на казанские ворота, но при броске шайба сошла с клюшки!
'6
Гости первую такую затяжную для себя атаку провели, но без остроты у ворот Бобкова.
'5
Деарне из-за ворот сделал передачу на ползоны, Бек в касание низом бросил — Шарыченков среагировал!
'4
Клинкхаммер разминочный бросок нанёс от левого борта — Бобков щитком шайбу легко парировал.
'3
«Авангард» с первых смен активно ведёт игру в зоне атаки. «Ак Барс» вновь вынужден проброситься.
'2
Первый момент у казанских ворот. Шайба прошла рядом со штангой после наброса Покки от синей линии!
'1
«Ак Барс» начинает игру с проброса.
'1
Долгожданное стартовое вбрасывание состоялось! Поехали!
'0
Задерживается старт матча. Какие-то проблемы есть со светом.
'0
Игорь Бобков против Александра Шарыченкова — вратарская дуэль этого поединка.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Авангард» — «Ак Барс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда».