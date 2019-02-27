Сломить фаворита: «Динамо» обыгрывает «Йокерит». LIVE
Онлайн матча плей-офф КХЛ «Йокерит» — «Динамо»
«Йокерит» принимает московское «Динамо» в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
27 февраля 19:30 | 2 период
Йокерит
1:2
Динамо М
1:2, 0:0
Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки | Судьи: Евгений Ромасько (Тверь, Россия), Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
1:0Йенсен
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Закриссон
1:2Индрашис
Йокерит
Динамо М
ВРАТАРИ
30 Райан Запольски 98 Янис Калниньш
ЗАЩИТНИКИ
77 Ээмели Рясянен 44 Йеспер Йенсен 4 Томми Кивистё 50 Виктор Лёв 7 Оливер Лауридсен 18 Сами Лепистё 51 Алекс Грант
НАПАДАЮЩИЕ
65 Сакари Маннинен 11 Стив Мозес 37 Йон Норман 41 Антти Пильстрём 6 Ессе Йоэнсуу 71 Никлас Йенсен 16 Джефф Плэтт 22 Мика Ниеми 93 Петер Регин 12 Марко Анттила 76 Кристиан Весалайнен 25 Пекка Йормакка 21 Брайан О'Нилл
ВРАТАРИ
1 Александр Ерёменко 60 Иван Бочаров
ЗАЩИТНИКИ
86 Егор Зайцев 71*19*70* 54 Виталий Меньшиков 71*19*70* 94 Андрей Миронов 71*19*70* 5 Илья Никулин 71*19*70* 52 Миика Койвисто 71*19*70* 67 Михал Чайковски 71*19*70* 17 Юусо Хиетанен 71*19*70* 49 Артём Волков 71*19*70*
НАПАДАЮЩИЕ
19 Патрик Закриссон 70 Микс Индрашис 9 Дмитрий Кагарлицкий 18 Дмитрий Моисеев 23 Евгений Мозер 25 Игорь Макаров 79 Даниил Тарасов 65 Владислав Ефремов 83 Владимир Брюквин 87 Вадим Шипачёв 56 Иван Игумнов 91 Владислав Михайлов