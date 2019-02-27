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Хроника /
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Женщины. Индивидуальная гонка классическим стилем 10 км
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Йохауг (Норвегия)
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Карлссон (Швеция)
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3
Остберг (Норвегия)
+35,6
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Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
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ЧелсиТоттенхэм Хотспур
не начался
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ЙокеритДинамо М
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Нью-Джерси ДэвилзКалгари Флэймз
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Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
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Шарлотт ХорнетсХьюстон Рокетс
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Майами ХитГолден Стэйт Уорриорз
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03:30
Бруклин НетсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Бостон СелтиксПортленд Трэйл Блэйзерс
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Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
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Сан-Антонио СпёрсДетройт Пистонс
не начался
04:30
Даллас МавериксИндиана Пэйсерс
не начался
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Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:00
Сакраменто КингзМилуоки Бакс
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Объявлен состав России на чемпионат мира по фигурному катанию
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На ЧМ в Австрии проходят задержания по делу о допинге
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Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
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Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
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Сундбю (Норвегия)
38.22,6
2
Бессмертных (Россия)
+2,90
3
Нисканен (Финляндия)
+20,40
закончен
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16:30
БарысТорпедо
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17:00
АвтомобилистТрактор
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
19:30
СКАСпартак
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсФлорида Пантерз
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Лос-Анджелес КингзДаллас Старз
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Хьюстон РокетсМайами Хит
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04:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Денвер НаггетсЮта Джаз
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Йокерит Динамо М

Сломить фаворита: «Динамо» обыгрывает «Йокерит». LIVE

Онлайн матча плей-офф КХЛ «Йокерит» — «Динамо»

«Йокерит» принимает московское «Динамо» в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
27 февраля 19:30   |  2 период
Йокерит
Йокерит
1:2
Динамо М
Динамо М
1:2, 0:0
Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки | Судьи: Евгений Ромасько  (Тверь, Россия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
1:0Йенсен
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Закриссон
1:2Индрашис
Подробная статистика матча