Металлург Мг

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Трансляция
С конца
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'43
«Магнитка» держит шайбу в чужой зоне, но нет бросков по воротам Метсолы.
'42
Ткачёв мог выскочить один на один, но защитник догнал и помешал сопернику бросить.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 4:0 в пользу «Салавата» после 40 минут. Уфимцы во втором периоде контролировали ход встречи, в два раза перебросали соперника (16:8) и забросили две шайбы. Здорово выглядит команда Николая Цулыгина.
'40
«Салават» в полном составе.
'39
Момент! Возникла борьба возле ворот «Салавата», Расмуссен в трёх метров не попал по шайбе.
'38
'38
'37
'35
Во втором периоде преимущество по броскам у «Салавата» — 12:5.
'34
'34
'34
'33
Умарк получил передачу на ход, по центру выкатился один на один и бросил прямо в Кошечкина!
'32
Бурдасов не выходил на лёд во втором периоде. Видимо, что-то серьёзное с Антоном.
'31
«Металлург» в полном составе.
'30
Кугрышев опасно бросил с левого края после перевода партнёра! Кошечкин переместился и отразил шайбу.
'29
Арзамасцев набросил от синей линии, но магнитогорцы выиграли борьбу на пятаке и выбросил шайбу из зоны.
'29
'28
Отбились уфимцы, вернулся на лёд Арзамасцев.
'27
Момент! Булирж с пятака не сумел протолкнуть шайбу мимо Метсолы, а добивание Мозякина было заблокировано!
'26
'25
Жарков прокатился за воротами и прострелил в центр, Ткачёв из убойной позиции не попал в створ.
'24
«Сталевары» больше минуты держали шайбу в чужой зоне, но ничего опасного не создали.
'22
«Металлург» в полном составе. Вернулся на лёд Пакаринен.
'21
Момент! Хартикайнен рванул по центру, но в ближнем бою не сумел переиграть Кошечкина!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу «Салавата» после 20 минут. Уфимцы забросили две быстрые шайбы, а затем имели 5-минутное большинство, но не реализовали свои моменты. Посмотрим, чем ответит команда Йозефа Яндача после перерыва.
'20
Кугрышев на паузе вылез на пятак, шайба отскочила к Умарку, но шведу не дали добить.
'20
'20
«Магнитка» в полном составе.
'19
Хохряков с пятака бросил в нижний угол — Кошечкин всё перекрыл щитками.
'18
Хартикайнен опасно бросил с пятака после скидки Умарка — Кошечкин намертво забрал шайбу.
'17
Эллисон перехватил шайбу, убежал по левому флангу и с острого угла бросил во вратаря.
'16
Бурмистров развернулся у борта и с острого угла бросил по воротам — Кошечкин на месте.
'15
Умарк приложился от синей линии! Кошечкин отразил шайбу перед собой, но уфимцам не удалось добить.
'15
'13
Уфимцы выкатились три в три! Умарк открылся в центре зоны, получил шайбу и бросил низом — промах!
'12
Отбились гости, вернулся на лёд Коледов.
'11
Возникла борьба на пятаке у ворот «Салавата»! Эллисону и Кулёмину не дали сыграть на добивании.
'10
Расмуссен! Из круга вбрасывания зарядил в ближний угол — Метсола забрал шайбу в ловушку.
'10
'9
'9
Мозякин с левого края вошёл в зону и вырезал диагональ на дальнюю штангу — Кулёмин не успел к шайбе.
'8
Хартикайнен! Поставил корпус, под углом вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Кошечкина.
'7
Бурдасов со средней дистанции целил в дальнюю девятку — шайба прошла над перекладиной.
'5
Панин после выигранного вбрасывания зарядил от синей линии — шайба полетела слишком высоко.
'4
'3
Расмуссен получил передачу на ход, с правого края вылез на ворота и бросил с неудобной руки! Метсола всё контролировал.
'2
Мозякин ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак, Панин накрыл бросок Эллисона из убойной позиции.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Василий Кошечкин — Юха Метсола.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Металлург» — «Салават Юлаев» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Металлург» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Металлурга».