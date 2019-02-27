Металлург Мг

Курсы валют$ 65.89 (+0.197) 75.03 (+0.168)
Москва: -3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
22:45
Кардифф СитиЭвертон
0:3
закончен
22:45
Хаддерсфилд ТаунВулверхэмптон
1:0
закончен
22:45
Лестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
23:00
Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысТорпедо
4:1
закончен
17:00
АвтомобилистТрактор
3:0
закончен
19:30
ЦСКАВитязь
4:0
закончен
19:30
СКАСпартак
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
2:5
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзЛос-Анджелес Кингз
6:1
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзОттава Сенаторз
7:2
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКалгари Флэймз
1:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзСан-Хосе Шаркс
4:1
закончен
03:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
1:8
закончен
04:00
Виннипег ДжетсМиннесота Уайлд
2:3
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
2:0
закончен
05:00
Аризона КойотсФлорида Пантерз
4:3 (Б)
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
4:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
108:103
закончен
04:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
118:95
закончен
06:30
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
121:112
закончен
Хроника /
09:30
Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
17:00
Женщины. Индивидуальная гонка классическим стилем 10 км
1
Йохауг (Норвегия)
27:02,1
2
Карлссон (Швеция)
+12,2
3
Остберг (Норвегия)
+35,6
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналБорнмут
не начался
22:45
СаутгемптонФулхэм
не начался
23:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
не начался
23:00
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
не начался
23:00
ЛиверпульУотфорд
не начался
23:00
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
не начался
Кубок Испании
23:00
Реал МадридБарселона
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
0:4
3 период
19:00
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
19:30
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:30
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:30
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Парма Астана
online
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Майами ХитГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Бруклин НетсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Бостон СелтиксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДетройт Пистонс
не начался
04:30
Даллас МавериксИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:00
Сакраменто КингзМилуоки Бакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Фигурное катание /
16:05
Объявлен состав России на чемпионат мира по фигурному катанию
online
18:25
На ЧМ в Австрии проходят задержания по делу о допинге
online
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
16:00
Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
1
Сундбю (Норвегия)
38.22,6
2
Бессмертных (Россия)
+2,90
3
Нисканен (Финляндия)
+20,40
закончен
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысТорпедо
не начался
17:00
АвтомобилистТрактор
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
19:30
СКАСпартак
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсФлорида Пантерз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзДаллас Старз
не начался
Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
не начался
20:45
Фенербахче Анадолу Эфес
не начался
22:05
Маккаби Т-А Дарушшафака
не начался
22:30
Баскония Жальгирис
не начался
23:00
Гран Канария Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМайами Хит
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
Металлург Мг Салават Юлаев

Взять реванш: «Салават» обыгрывает «Магнитку». LIVE

Онлайн матча плей-офф КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев»

Магнитогорский «Металлург» принимает «Салават Юлаев» в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
27 февраля 17:00   |  3 период
Металлург Мг
Металлург Мг
0:4
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:2, 0:2, 0:0
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
Рылов5+GM'
Пакаринен2'
Неколенко2'
Береглазов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Умарк
0:2Майоров
Коледов2'
Арзамасцев2'
0:3Хартикайнен
0:4Кемппайнен
Кадейкин2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'43
«Магнитка» держит шайбу в чужой зоне, но нет бросков по воротам Метсолы.
'42
Ткачёв мог выскочить один на один, но защитник догнал и помешал сопернику бросить.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 4:0 в пользу «Салавата» после 40 минут. Уфимцы во втором периоде контролировали ход встречи, в два раза перебросали соперника (16:8) и забросили две шайбы. Здорово выглядит команда Николая Цулыгина.
'40
«Салават» в полном составе.
'39
Момент! Возникла борьба возле ворот «Салавата», Расмуссен в трёх метров не попал по шайбе.
'38
Удаление у «Салавата». Кадейкин за подножку получил малый штраф.
'38
ГОЛ! Кугрышев приложился с пол-зоны, Хартикайнен подобрал отскок на пятаке и сделал перевод на Кемппайнена, который расстрелял пустой угол ворот!
'37
Хартикайнен набрал скорость, выкатился один на один, но не сумел переиграть Загидуллина! Но это удаление — Береглазов сзади прихватил финна.
'35
Во втором периоде преимущество по броскам у «Салавата» — 12:5.
'34
Загидуллин вышел вместо Кошечкина.
'34
И замена вратаря у «Магнитки».
'34
ГОЛ! Быстрая атака прошла у «Салавата»! Хартикайнен с левого края вошёл в зону, продвинулся вперёд и нанёс резкий бросок с кистей в дальний угол!
'33
Умарк получил передачу на ход, по центру выкатился один на один и бросил прямо в Кошечкина!
'32
Бурдасов не выходил на лёд во втором периоде. Видимо, что-то серьёзное с Антоном.
'31
«Металлург» в полном составе.
'30
Кугрышев опасно бросил с левого края после перевода партнёра! Кошечкин переместился и отразил шайбу.
'29
Арзамасцев набросил от синей линии, но магнитогорцы выиграли борьбу на пятаке и выбросил шайбу из зоны.
'29
Удаление у «Металлурга». Неколенко проиграл борьбу и прихватил клюшкой Хохрякова.
'28
Отбились уфимцы, вернулся на лёд Арзамасцев.
'27
Момент! Булирж с пятака не сумел протолкнуть шайбу мимо Метсолы, а добивание Мозякина было заблокировано!
'26
Удаление у «Салавата». Арзамасцев заплёл ноги Пакаринену.
'25
Жарков прокатился за воротами и прострелил в центр, Ткачёв из убойной позиции не попал в створ.
'24
«Сталевары» больше минуты держали шайбу в чужой зоне, но ничего опасного не создали.
'22
«Металлург» в полном составе. Вернулся на лёд Пакаринен.
'21
Момент! Хартикайнен рванул по центру, но в ближнем бою не сумел переиграть Кошечкина!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу «Салавата» после 20 минут. Уфимцы забросили две быстрые шайбы, а затем имели 5-минутное большинство, но не реализовали свои моменты. Посмотрим, чем ответит команда Йозефа Яндача после перерыва.
'20
Кугрышев на паузе вылез на пятак, шайба отскочила к Умарку, но шведу не дали добить.
'20
Ещё одно удаление у «Металлурга», Пакаринен в средней зоне грубо атаковал соперника.
'20
«Магнитка» в полном составе.
'19
Хохряков с пятака бросил в нижний угол — Кошечкин всё перекрыл щитками.
'18
Хартикайнен опасно бросил с пятака после скидки Умарка — Кошечкин намертво забрал шайбу.
'17
Эллисон перехватил шайбу, убежал по левому флангу и с острого угла бросил во вратаря.
'16
Бурмистров развернулся у борта и с острого угла бросил по воротам — Кошечкин на месте.
'15
Умарк приложился от синей линии! Кошечкин отразил шайбу перед собой, но уфимцам не удалось добить.
'15
Рылов грубо встретил Бурдасова — получился удар в колено, это 5+20 для защитника «Магнитки». А Антон отправился в подтрибунное помещение.
'13
Уфимцы выкатились три в три! Умарк открылся в центре зоны, получил шайбу и бросил низом — промах!
'12
Отбились гости, вернулся на лёд Коледов.
'11
Возникла борьба на пятаке у ворот «Салавата»! Эллисону и Кулёмину не дали сыграть на добивании.
'10
Расмуссен! Из круга вбрасывания зарядил в ближний угол — Метсола забрал шайбу в ловушку.
'10
Удаление у «Салавата». Коледов за воротами прихватил Шора.
'9
ГОЛ! Уфимцы подловили соперника на смене. Хохряков вошёл в зону и сделал передачу в центр, Кугрышев продвинулся вперёд и сделал перевод на дальнюю штангу, а Майоров без помех расстрелял пустой угол ворот!
'9
Мозякин с левого края вошёл в зону и вырезал диагональ на дальнюю штангу — Кулёмин не успел к шайбе.
'8
Хартикайнен! Поставил корпус, под углом вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Кошечкина.
'7
Бурдасов со средней дистанции целил в дальнюю девятку — шайба прошла над перекладиной.
'5
Панин после выигранного вбрасывания зарядил от синей линии — шайба полетела слишком высоко.
'4
ГОЛ! Хартикайнен развернулся за воротами и прострелил на пятак, шайба от конька Матушкина попала в штангу, а Умарк оказался первым на отскоке и добил её в сетку!
'3
Расмуссен получил передачу на ход, с правого края вылез на ворота и бросил с неудобной руки! Метсола всё контролировал.
'2
Мозякин ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак, Панин накрыл бросок Эллисона из убойной позиции.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Василий Кошечкин — Юха Метсола.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Металлург» — «Салават Юлаев» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Металлург» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Металлурга».