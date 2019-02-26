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17:00
Металлург МгСалават Юлаев
не начался
19:00
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
19:30
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не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКалгари Флэймз
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Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
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СКА Спартак

Дерби двух столиц: СКА принимает «Спартак». LIVE

Онлайн-трансляция матча СКА — «Спартак»

В центральном матче игрового дня в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина СКА и «Спартак» выявляют сильнейшего. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
26 февраля 19:30   |  1 период
СКА
СКА
0:0
Спартак
Спартак
0:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Сергей Гусев  (Серов, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Хохлачёв2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'11
Удаление у «Спартака». Хохлачёв за удар клюшкой получил малый штраф.
'11
Карсумс классной передачей нашёл свободного Лисина! Энвер из убойной позиции запустил шайбу в грудь Шестёркину.
'10
«Спартак» ответил позиционной атакой. Дыбленко щёлкнул от синей линии — Шестёркин без проблем забрал шайбу.
'8
Осипов ошибся в чужой зоне и «армейцы» ответили скоростной атакой! Кузьменко получил передачу на ход, выкатился один на один и бросил в угол — Гудачек ловушкой среагировал.
'7
Спартаковцы ответили атакой. Гончаров приложился от синей линии, шайба после рикошета улетела в заградительную сетку.
'6
Много владеют шайбой «армейцы», территория полностью за СКА.
'5
Якупов! С правого края вылез на ворота и бросил с острого угла — Гудачек был начеку!
'4
Спартаковцы совершили перехват в чужой зоне. Лисин сделал передачу на пятак, но Карсумс проскочил мимо шайбы.
'2
По-хозяйски начали «армейцы». Питерцы сразу принялись атаковать ворота Гудачека.
'1
Плотников сделал скидку на Кузьменко, тот с левого края вылез на ворота, но не сумел переиграть Гудачека.
'1
Матч начался! «Армейцы» выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Юлиус Гудачек.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: СКА — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.