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Трансляция
С конца
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'11
'11
Карсумс классной передачей нашёл свободного Лисина! Энвер из убойной позиции запустил шайбу в грудь Шестёркину.
'10
«Спартак» ответил позиционной атакой. Дыбленко щёлкнул от синей линии — Шестёркин без проблем забрал шайбу.
'8
Осипов ошибся в чужой зоне и «армейцы» ответили скоростной атакой! Кузьменко получил передачу на ход, выкатился один на один и бросил в угол — Гудачек ловушкой среагировал.
'7
Спартаковцы ответили атакой. Гончаров приложился от синей линии, шайба после рикошета улетела в заградительную сетку.
'6
Много владеют шайбой «армейцы», территория полностью за СКА.
'5
Якупов! С правого края вылез на ворота и бросил с острого угла — Гудачек был начеку!
'4
Спартаковцы совершили перехват в чужой зоне. Лисин сделал передачу на пятак, но Карсумс проскочил мимо шайбы.
'2
По-хозяйски начали «армейцы». Питерцы сразу принялись атаковать ворота Гудачека.
'1
Плотников сделал скидку на Кузьменко, тот с левого края вылез на ворота, но не сумел переиграть Гудачека.
'1
Матч начался! «Армейцы» выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Юлиус Гудачек.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: СКА — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.