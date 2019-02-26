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Трансляция
С конца
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'15
Дальбек прочитал передачу на дальнюю штангу ворот ЦСКА — могло быть опасно!
'14
Григоренко бросал, сам же добивал — рядом со штангой!
'13
Швец-Роговой после передачи из-за ворот бросил от левого борта, но в створ не попал. В полном составе ЦСКА.
'12
Проверили Сорокина броском под острым углом, а затем москвичи шайбу вывели из своей зоны.
'11
'11
Катичев сбил свои ворота, попав под прессинг Попова.
'10
ЦСКА гнёт свою линию, стараясь в зоне соперника удерживать шайбу. Если это и удаётся хозяевам, то пока без создания опасных моментов у гостевых ворот.
'9
Ортио в игре после броска Калинина с острого угла — шайба парирована за ворота.
'8
Подольчане сейчас успешно выдавливают шайбу из своей зоны, не позволяя москвичам проводить затяжные атаки.
'7
Наброс на ворота «Витязя» от синей линии состоялся, но Телегин к шайбе не успел.
'6
Не прошла обостряющая передача Попова на чужой пятак — Рендулич внимательно сыграл в обороне.
'5
Не стали судьи никого удалять. Возобновилась игра в формате «5 на 5».
'5
Первая стычка в матче у лицевого борта!
'4
Вот это момент! Макеев укатил «один в ноль», но бросил выше «армейских» ворот!
'3
Ортио справился с дальним броском Светлакова! ЦСКА не даёт голкиперу гостей отдыхать.
'2
Взятие ворот «Витязя» не засчитано! Хансен активно мешал Ортио на пятаке.
'2
Тренерский запрос «Витязя» на предмет возможной помехи вратарю. Ждём решения от арбитров после видеопросмотра.
'2
Шайба оказалась в воротах подольчан после броска Марченко от синей линии!
'1
Шалунов с ползоны бросил по воротам «Витязя» — шайба после рикошета отправилась за пределы площадки.
'1
Матч начался!
'0
Илья Сорокин против Йони Ортио — вратарская дуэль этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Витязь» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Витязь». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.