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Восстание машин: «Автомобилист» переехал «Трактор»

«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче плей-офф КХЛ

«Автомобилист» в Екатеринбурге принимал челябинский «Трактор» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
26 февраля 17:00   |  закончен
Автомобилист
Автомобилист
3:0
Трактор
Трактор
2:0, 1:0, 0:0
Стадион «Уралец», Екатеринбург | Судьи: Николай Акузовский  (Тольятти, Россия), Роман Щенёв  (Тольятти, Россия)
1:0Доус
2:0Секстон
Кучерявенко2'
Казионов2'
3:0Голышев
Чесалин2'
Мамкин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Пеньковский2'
Шаров2'
Рыбаков2'
Исаев2'
Дугин2'
Желдаков2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'60
Матч окончен! «Автомобилист» на своём льду обыграл «Трактор» — 3:0. Екатеринбуржцы забросили три шайбы к 22-й минуте, а затем уверенно контролировали ход встречи и довели дело до победы. Коварж провёл сухой матч, отразив 26 бросков. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'60
Тайм-аут взял тренерский штаб «Автомобилиста».
'59
Пошли последние две минуты. В средней зоне идёт борьба.
'58
Гареев от борта набросил на пятак — челябинцы выиграли борьбу и вывели шайбу.
'56
Чесалин на скорости убежал по флангу и бросил с острого угла — Судницин забрал шайбу.
'55
В третьем периоде по броскам в створ — 4:4. Мало моментов.
'54
Кравцов набрал скорость, по центру влетел в зону, но его бросок был заблокирован.
'53
Желдаков открылся под передачу и со средней дистанции зарядил в угол — Коварж выловил шайбу!
'52
В среднюю зону переместилась борьба, хозяева сосредоточили внимание на обороне.
'50
Гареев опасно выкатился с правого края и бросил верхом! Шайба прошла выше перекладины.
'49
Выстояли челябинцы в меньшинстве, в полных составах продолжается игра.
'48
Доус приложился с правого края, Судницин переместился и забрал шайбу.
'47
Удаление у «Трактора». Желдаков прихватил сзади Голышева, который выкатывался на ворота Судницина.
'46
Шаров с левого края сделал перевод в центр на Томаса! Трямкин бросился под шайбу и накрыл бросок канадца.
'45
Хозяев в контратаке выкатились два в два! У Кучерявенко не прошла передача на Литовченко.
'44
Без моментов прошло большинство для «Трактора», вернулся на лёд Мамкин.
'42
Удаление у «Автомобилиста». Мамкин нарушил правила против Кравцова.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 3:0 в пользу «Автомобилиста» после 40 минут. Хозяева упрочили своё лидерство благодаря шайбе Голышева. Челябинцы не сдавались, они активно шли вперёд и создавали моменты, но пробит Коваржа не удалось.
'40
Дугин и Чесалин получили по две минуты штрафа.
'40
Чесалин у борта жёстко встретил Дугина, а затем возникла стычка между игроками.
'39
Казионов! Со входа в зону зарядил по воротам — Судницин всё контролировал.
'38
Шаров убежал от двух соперников и с неудобной руки бросил под перекладину! Коварж забрал шайбу.
'37
Гости провели атаку левым флангом. Полыгалов бросил из-под защитника — Коварж уверенно забрал шайбу.
'36
Василевский получил передачу на синей линии и зарядил под перекладину! Судницин спокойно забрал шайбу.
'35
Петров развернулся и бросил с правого края, шайба после рикошета ушла в сторону.
'34
Во втором периоде по броскам в створ — 9:9. Равная игра идёт.
'33
Бергстрём неудачно врезался в борт и захромал. Небольшая пауза возникла.
'32
В полном составе «Трактор».
'31
Челябинцы в контратаке убежали два в два! Коварж потащил бросок Кокуёва в упор!
'30
Второе подряд удаление у «Трактора». Исаев сделал подножку Да Косте.
'30
Отбились челябинцы, вернулся на лёд Рыбаков.
'29
Белоусов опасно бросил с острого угла — шайба прошла рядом со штангой.
'28
Удаление у «Трактора». Рыбаков нарушил правила против Голышева.
'26
«Трактор» много времени проводит в позиционных атаках. Есть моменты у ворот Коваржа, но подводит реализация.
'25
Челябинцы провели затяжную атаку. Бэйлен с левого края зарядил в угол — Коварж блином зацепил шайбу.
'24
Литовченко опасно приложился со средней дистанции! Судницин не удержал шайбу, но со второй попытки накрыл её.
'23
Ответ «Трактора»! Томас вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Коварж всё контролировал.
'22
ГОЛ! Хозяева совершили отбор за чужими воротами. Доус прострелил на Голышева, который протолкнул шайбу в сетку!
'21
«Автомобилист» в полном составе.
'21
Ещё момент! Челябинцы вывели на бросок Кравцова, который с пятака бросил в упор — Коварж среагировал!
'21
Бэйлен выкатил шайбу под бросок Томасу — тот зарядил в ближний угол, но Коварж переместился и спас команду.
'21
Стартовал второй период!
'20
Сирена на перерыв! «Автомобилист» в первом периоде матча реализовал два большинства — 2:0 на табло. «Трактор» под конец двадцатиминутки активизировался, заставив теперь уже хозяев нарушать правила, но Коварж после бросков гостей шайбу в свои ворота отказался пропускать.
'20
Глинкин упустил шанс поразить открытый угол ворот «Авто»! Четвёртый полевой игрок хозяев уже на льду.
'19
Казионов удалён за грубость. У челябинцев есть 15 секунд на игру в формате «3 на 5».
'18
Проходят дальние броски у «Трактора», но при этом не хватает игры на пятаке. Успевают хозяева зачищать зону у своих ворот.
'18
Бэйлен пальнул по воротам — Коварж ловушкой шайбу уверенно забрал.
'18
Опасный бросок Томаса — рядом со штангой!
'17
Кравцов заставил на себе сфолить. Кучерявенко удалён за подножку. Очередь гостей показать своё большинство.
'16
«Трактор» провёл позиционную атаку, но проверить Коваржа у челябинцев не вышло.
'15
ГОЛ! Мощный бросок Вишневского от синей линии Судницин парировал щитком, но отскок пришёлся на Секстона, который без промедления добавил шайбу в сетку ворот при отыгранном уже вратаре! Вновь хозяева реализовали «лишнего»!
'14
И ещё одно удаление у «Трактора». Шаров отправлен на скамейку штрафников за подножку.
'14
ГОЛ! Сработала сильная атакующая сторона екатеринбуржцев — игра в большинстве! Секстон из-за ворот отпасовал на правый круг вбрасывания, Доус резко бросил и направил шайбу в цель!
'13
Первое удаление в этой серии. Пеньковский наказан малым штрафом за задержку соперника. Большинство «Автомобилиста».
'12
Гареев от борта прострелил на челябинский пятак, но Литовченко, находясь у ворот, не смог подставить клюшку под шайбу!
'11
Дугин с острого угла бросил, отскок получился на Бергстрёма, но с более выгодной точки ему не дали атаковать без помех!
'10
Рыбаков у синей линии развернулся и бросил верхом — Коварж блином шайбу отправил за пределы площадки.
'9
Ответ «Трактора». Полыгалов на пятаке чуть не нашёл вариант добить!
'8
Доус на чужом пятаке шайбу искал, но бросить в итоге прицельно ему не дали!
'7
Хорошая атака хозяев с броском Бодрова от синей линии и попытками добить с пятака!
'6
Остановлена атака «Автомобилиста» свистком лайнсмена — положение вне игры зафиксировано.
'5
Сетдиков получил скидку шайбы на ползоны атаки, резкий бросок пришёлся в штангу ворот «Трактора»!
'4
Глинкин от левого борта сместился в центр зоны и после небольшой паузы бросил с кистей — промах!
'3
Не получилось у екатеринбуржцев воспользоваться перехватом шайбы в чужой зоне.
'2
Коварж первым из вратарей вступил в игру, легко отразив щитком бросок от правого борта.
'1
Встреча началась! Поехали!
'0
Якуб Коварж против Александра Судницина — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Автомобилист» — «Трактор» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Автомобилист» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.