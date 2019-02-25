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Форвард казанского «Ак Барса» Иржи Секач РИА Новости
Форвард казанского «Ак Барса» Иржи Секач

Кубок Гагарина: чемпиона громят в Балашихе. LIVE

«Авангард» играет с «Ак Барсом» в Кубке Гагарина

Омский «Авангард» принимает казанский «Ак Барс» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
25 февраля 19:30   |  2 период
Авангард
Авангард
4:0
Ак Барс
Ак Барс
2:0, 2:0
Стадион «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», Балашиха | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Денис Наумов  (Тольятти, Россия)
1:0Зернов
Бондарев2'
2:0Покка
3:0Манукян
Емелин2'
Широков2'
4:0Франсон
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Педан2'
Педан2'
Клинкхаммер2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'33
Манукяну досталось в борьбе у борта. С трудом форвард «ястребов» добрался до скамейки.
'31
Шарыченков вышел вместо Подъяпольского.
'31
Замена вратаря у «Ак Барса».
'31
ГОЛ! Фисенко прокатился за воротами и сделал скидку на Франсона, который в касание вогнал шайбу в ближний угол!
'29
Вернулись на лёд Широков и Клинкхаммер, в полных составах продолжается игра.
'28
Момент! Михеев вылез на пятак и подставил клюшку под прострел Франсона — Подъяпольский намертво забрал шайбу.
'27
Широков и Клинкхаммер получили по две минуты за грубость.
'27
Бобков справился с броском Свитова с пол-зоны, а затем возникла стычка перед воротами «Авангарда».
'26
Отбились «ястребы», вернулся на лёд Емелин.
'26
Опасно! Бобков потащил бросок Секача, а затем справился с добиванием Клинкхаммера.
'25
Постма приложился от синей линии! Бобков переместился и забрал шайбу.
'24
Удаление у «Авангарда». Емелин прихватил клюшкой Ткачёва.
'24
ГОЛ! Фисенко с правого края влетел в зону, выдержал паузу и сделал перевод в центр на Манукяна, который без помех расстрелял дальний угол!
'22
«Авангард» в полном составе.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу «Авангарда» после 20 минут. «Ястребы» создали себе комфортный задел при относительно равной игре. Посмотрим, чем ответят казанцы.
'20
Удаление у «Авангарда». Медведев нарушил правила против Азеведу.
'18
Ещё момент у «Авангарда»! Стась с пятака не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'17
ГОЛ! Михеев развернулся за воротами и сделал скидку на Покку, который с правого края вогнал шайбу в дальний угол!
'17
По броскм в створ преимущество у «Авангарда» — 10:9.
'16
Отбились «ястребы». Вернулся на лёд Бондарев.
'15
Хорошо ходит шайба у «Ак Барса» в большинстве. Бобков справился с серией бросков по своим воротам.
'14
Удаление у «Авангарда», Бондарев нарушил правила в борьбе с Глуховым.
'14
ГОЛ! «Ястребы» закрепились в чужой зоне. Подъяпольский справился с щелчком Чудинова от синей линии, но Зернов подкараулил отскок и добил шайбу в сетку!
'13
Момент у казанцев! Потапов перехватил шайбу, по центру убежал один на один и бросил верхом — Бобков потащил!
'12
Удаление у «Ак Барса». Педан получил малый штраф во второй раз, на этот раз за подножку.
'12
Стольберг и Бек разыграли шайбу за воротами. Последовала скидка на левый край, но Подъяпольский справился с броском Емелина.
'10
Свитов продавил защитника и с острого угла бросил под перекладину — Бобков на месте.
'10
Клинкхаммер получил пас на ход, влетел в зону и бросил из-под защитника! Бобков щитком отразил шайбу.
'9
«Ястребы» перешли в позиционную атаку. Шумаков выбрался на свободное пространство и набросил от синей линии, шайба после рикошета вновь попала в штангу ворот «Ак Барса»!
'8
Подъяпольский справился с дальним выстрелом Покки. Вернулся пятый полевой у «Ак Барса».
'5
Опасно! «Ястребы» закрепились в чужой зоне. Медведев щёлкнул от синей линии — шайба попала в штангу и вылетела в сторону!
'4
Удаление у «Ак Барса». Педан рубанул по клюшке Стася и получил малый штраф.
'3
Абросимов приложился от борта, Бобков отразил шайбу, но казанцам не дали сыграть на добивании.
'2
Ткачёв подобрал шайбу у борта, развернулся и бросил по воротам — Бобков прикрыл ближний угол.
'1
Матч начался! Казанцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Игорь Бобков — Владислав Подъяпольский.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Авангард» — «Ак Барс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.