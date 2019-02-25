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Время плей-офф: «Йокерит» давит «Динамо». LIVE

«Йокерит» играет с «Динамо» в плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» пожаловало на лед финского «Йокерита» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
25 февраля 19:30   |  2 период
Йокерит
Йокерит
1:1
Динамо М
Динамо М
0:0, 1:1
Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки | Судьи: Евгений Ромасько  (Тверь, Россия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
Норман2'
О'Нилл2'
1:1Норман
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Миронов2'
0:1Тарасов
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'37
Калниньш прижал шайбу ловушкой на пятаке, опередив Индрашиса, который искал шанс на бросок с близкого расстояния.
'36
Грант наказан малым штрафом за толчок соперника клюшкой.
'35
На отложенном штрафе действуют москвичи.
'34
ГОЛ! Миронов потерял шайбу у борта, Норман с ползоны резко бросил — шайба проползла между щитков вратаря!
'34
Мозер не дотянулся до шайбы в центре зоны соперника, а так мог укатить «один в ноль».
'32
Анттила своим броском потревожил Ерёменко — шайба прижата вратарём «Динамо».
'31
Муранов настырно лез на финский пятак, сам туда добрался, но шайбу у него с клюшки всё-таки выбили.
'30
ГОЛ! Койвисто щёлкнул от синей линии, а Тарасов с пятака переправил в цель!
'29
О’Нилл удалён за подножку.
'29
Норману позволили бросить по чистому льду — мимо цели!
'28
Кагарлицкому скинули шайбу на ползоны атаки, с кистей бросил динамовский форвард — прямо в Калниньша!
'26
Накрыли москвичи соперника в их зоне, Брюквин получил шанс бросить с убойной позиции, но шайбу в ворота не направил!
'25
Шипачёв промедлил с решением, остался Вадим без броска по воротам.
'24
Анттила вираж за воротами сделал и бросил в ближний угол — там Ерёменко!
'23
Голкипер «Динамо» оставил шайбу у себя в ловушке после щелчка из средней зоны.
'22
Неприятный для москвичей наброс от синей линии на пятак, была помеха у Ерёменко, но шайба ушла за ворота!
'21
Второй период матча начался!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Первый период встречи остался без заброшенных шайб.
'19
Голкипер «шутов» вновь в игре! На этот раз броском с ползоны его побеспокоили.
'18
Индрашис нанёс бросок — Калниньш на месте!
'17
Плэтт ждал шайбу на пятак, но из-за ворот передачи так и не дождался.
'16
Кагарлицкий выдержал паузу, далее сделал передачу на пятак, но подправление у Индрашиса не прошло!
'15
Вязкая борьба на площадке. У бортов много игры.
'13
«Динамо» высоко встречает соперника, но пока это мало помогает в отборе.
'12
Обменялись команды атаками с ходу, но при этом нагрузить вратарей не удалось.
'11
Ерёменко уверенно выкатился за свои ворота, не позволив его опередить.
'10
Пока аккуратный хоккей наблюдаем. Опасных моментов у ворот минимум.
'9
«Динамо» выстояло, поиграв две минуты в меньшинстве.
'8
Перед собой Ерёменко шайбу отбил, но успели москвичи зачистить свой пятак.
'7
Миронов удалён за выброс шайбы за пределы площадки.
'7
Уже смотрим на игру в равных составах.
'6
Один выстрел от синей линии нанесли москвичи, а затем шайба покинула зону «Йокерита».
'5
Кагарлицкий выкатился на позицию для броска и исполнил — Калниньш на месте.
'4
Норман удалён за подножку. Динамовцы получают большинство.
'4
Ефремов сблизился слишком с вратарём, бросок в ближний угол опасным не получился.
'3
Макаров разгонял атаку москвичей, но сместиться к воротам ему не позволили.
'2
Норману не дали из угла площадки выбраться с шайбой — Чайковски сыграл цепко.
'1
Матч начался!
'0
Янис Калниньш против Александра Ерёменко — вратарское противостояние этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Йокерит» — «Динамо» (Москва) можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Йокерит» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.