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Трансляция
С конца
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'37
Калниньш прижал шайбу ловушкой на пятаке, опередив Индрашиса, который искал шанс на бросок с близкого расстояния.
'36
'35
На отложенном штрафе действуют москвичи.
'34
'34
Мозер не дотянулся до шайбы в центре зоны соперника, а так мог укатить «один в ноль».
'32
Анттила своим броском потревожил Ерёменко — шайба прижата вратарём «Динамо».
'31
Муранов настырно лез на финский пятак, сам туда добрался, но шайбу у него с клюшки всё-таки выбили.
'30
'29
'29
Норману позволили бросить по чистому льду — мимо цели!
'28
Кагарлицкому скинули шайбу на ползоны атаки, с кистей бросил динамовский форвард — прямо в Калниньша!
'26
Накрыли москвичи соперника в их зоне, Брюквин получил шанс бросить с убойной позиции, но шайбу в ворота не направил!
'25
Шипачёв промедлил с решением, остался Вадим без броска по воротам.
'24
Анттила вираж за воротами сделал и бросил в ближний угол — там Ерёменко!
'23
Голкипер «Динамо» оставил шайбу у себя в ловушке после щелчка из средней зоны.
'22
Неприятный для москвичей наброс от синей линии на пятак, была помеха у Ерёменко, но шайба ушла за ворота!
'21
Второй период матча начался!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Первый период встречи остался без заброшенных шайб.
'19
Голкипер «шутов» вновь в игре! На этот раз броском с ползоны его побеспокоили.
'18
Индрашис нанёс бросок — Калниньш на месте!
'17
Плэтт ждал шайбу на пятак, но из-за ворот передачи так и не дождался.
'16
Кагарлицкий выдержал паузу, далее сделал передачу на пятак, но подправление у Индрашиса не прошло!
'15
Вязкая борьба на площадке. У бортов много игры.
'13
«Динамо» высоко встречает соперника, но пока это мало помогает в отборе.
'12
Обменялись команды атаками с ходу, но при этом нагрузить вратарей не удалось.
'11
Ерёменко уверенно выкатился за свои ворота, не позволив его опередить.
'10
Пока аккуратный хоккей наблюдаем. Опасных моментов у ворот минимум.
'9
«Динамо» выстояло, поиграв две минуты в меньшинстве.
'8
Перед собой Ерёменко шайбу отбил, но успели москвичи зачистить свой пятак.
'7
'7
Уже смотрим на игру в равных составах.
'6
Один выстрел от синей линии нанесли москвичи, а затем шайба покинула зону «Йокерита».
'5
Кагарлицкий выкатился на позицию для броска и исполнил — Калниньш на месте.
'4
'4
Ефремов сблизился слишком с вратарём, бросок в ближний угол опасным не получился.
'3
Макаров разгонял атаку москвичей, но сместиться к воротам ему не позволили.
'2
Норману не дали из угла площадки выбраться с шайбой — Чайковски сыграл цепко.
'1
Матч начался!
'0
Янис Калниньш против Александра Ерёменко — вратарское противостояние этой игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Йокерит» — «Динамо» (Москва) можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Йокерит» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.