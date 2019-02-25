Металлург Мг

Курсы валют$ 65.41 (+0.033) 74.20 (+0.061)
Москва: +2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
15:00
ЧелсиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
17:05
АрсеналСаутгемптон
2:0
закончен
17:05
Манчестер ЮнайтедЛиверпуль
0:0
закончен
Кубок России
19:00
РостовКраснодар
1:0
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесВаленсия
1:1
закончен
18:15
Атлетико МВильярреал
2:0
закончен
20:30
ВальядолидБетис
0:2
закончен
22:45
ЛевантеРеал Мадрид
1:2
закончен
Италия / Серия А
14:30
СампдорияКальяри
1:0
закончен
17:00
КьевоДженоа
0:0
закончен
17:00
БолоньяЮвентус
0:1
закончен
17:00
СассуолоСПАЛ
1:1
закончен
20:00
ПармаНаполи
0:4
закончен
22:30
ФиорентинаИнтер М
3:3
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
Арсенал КДесна
0:2
закончен
18:00
ВорсклаКарпаты
0:4
закончен
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеРеймс
2:4
закончен
17:00
НантБордо
1:0
закончен
17:00
ТулузаКан
1:1
закончен
19:00
РеннМарсель
1:1
закончен
23:00
МонакоЛион
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Ганновер-96Айнтрахт Ф
0:3
закончен
20:00
Боруссия ДБайер
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
6:5 (ОТ)
закончен
23:00
Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
23:00
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
3:4
закончен
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
1:2
закончен
03:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Аризона КойотсВиннипег Джетс
4:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
98:113
закончен
01:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Клипперс
123:96
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксСан-Антонио Спёрс
130:118
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону
11:00
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
1
Т. Бё
31:10.3
закончен
13:00
Женщины. Гонка преследования 10 км
1
Юрлова-Перхт
27:43.4
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
11:15
Командный спринт
закончен
Украина / Премьер-лига
19:30
Динамо КЗаря
не начался
20:00
Шахтёр ДАлександрия
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЛациоУдинезе
перенесен
Германия / Бундеслига
22:30
РБ ЛейпцигХоффенхайм
не начался
Испания / Примера
23:00
ЖиронаРеал Сосьедад
не начался
Фигурное катание /
12:40
Онлайн решения федерации по составу на ЧМ: Медведева или Туктамышева
online
17:00
Онлайн дедлайна НХЛ: где окажутся Панарин, Бобровский и Ковальчук
online
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
0:0
2 период
19:00
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
19:30
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФлорида Пантерз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Майами ХитФиникс Санз
не начался
03:30
Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсАтланта Хоукс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДаллас Маверикс
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
Кардифф СитиЭвертон
не начался
22:45
Хаддерсфилд ТаунВулверхэмптон
не начался
22:45
Лестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
23:00
Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
не начался
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысТорпедо
не начался
17:00
АвтомобилистТрактор
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
19:30
СКАСпартак
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Бостон БрюинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Аризона КойотсФлорида Пантерз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
06:30
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
не начался
Металлург Мг Салават Юлаев

Битва за кубок: «Металлург» принимает «Салават». LIVE

Онлайн 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев»

Магнитогорский «Металлург» принимает «Салават Юлаев» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
25 февраля 17:00   |  2 период
Металлург Мг
Металлург Мг
0:0
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:0, 0:0
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск | Судьи: Мартин Франё  (Чехия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
Матушкин2+2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
командный штраф2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'23
ГОЛ!
'22
Мозякин нашёл у ворот Расмуссена, успел вратарь переместиться и щитками шайбу парировал после броска Денниса!
'21
Пакаринен получил шайбу на правом круге вбрасывания и бросил по воротам — Метсола на месте.
'21
Второй период матча начался!
'20
Сирена на перерыв! В первом периоде встречи команды не наиграли на заброшенную шайбу, хотя уфимцы и создали несколько хороших моментов у чужих ворот, но Кошечкин эти атакующие порывы гостей ликвидировал.
'20
Нарушение численного состава замечено у «Салавата». Ткачёв отправился отбывать командный штраф.
'20
У Умарка не получился бросок с ходу из правого круга вбрасывания.
'19
Выбросили «сталевары» шайбу за свою синюю линию. Половина штрафа Матушкина уже позади.
'18
Кошечкин прижал шайбу у ближнего угла ворот после броска Хартикайнена.
'17
Хохрякову досталось клюшкой по лицу. Матушкин наказан двойным малым штрафом за опасную игру.
'17
Береглазов затащил шайбу в зону гостей и бросил с кистей — Метсола ловушкой шайбу отбил.
'16
По-прежнему более убедительно выглядит атака «Салавата», но моменты у ворот Кошечкина стали возникать реже.
'15
Кемппайнен получил передачу из-за ворот, бросок в касание Йоонаса с строго угла парировал вратарь.
'14
Верещагин от синей линии пальнул, но на пятаке не прошло подправление Антипина.
'13
Не получается у хозяев задержаться в зоне соперника надолго.
'12
«Юлаевцы» убедительно смотрятся в атаке, но Кошечкин своими спасениями держит нули на табло.
'11
Арзамасцев подключился в атаку, получил шайбу и опасно щёлкнул — Кошечкин вновь хорош!
'10
Панин оттеснил Расмуссена, не пустив шведа на уфимский пятак.
'9
Кошечкин потащил опаснейший бросок Кугрышева!
'8
Хартикайнен от правого края в центр чужой зоны тонко отдавал, но Кемппайнен за шайбу не зацепился.
'7
Антипин получил передачу от Мозякина на левый борт, бросок магнитогорского защитника не стал проблемой для Метсолы.
'7
Не смогли гости чисто зайти в зону соперника — лайнсмен зафиксировал офсайд.
'6
Опасно! После прохода Бурмистрова шайба рикошетом от конька защитника отскочила на пятак, Ткачёв подобрал и в упор бросил — прямо в Кошечкина!
'5
«Салават Юлаев» ещё одну хорошую позиционную атаку провёл. Кадейкину не предоставили шанса на бросок в упор.
'4
Хартикайнен выехал из-за ворот и с неудобной руки низом бросил — по щиткам вратаря прошлась шайба! Первый интересный момент в матче создан уфимцами.
'2
Аккуратно прошёл у команд первый круг смен. Пока без бросков по воротам.
'1
Встреча началась! Поехали! Стартовое вбрасывание остаётся за уфимцами.
'0
Василий Кошечкин против Юхи Метсолы — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Металлург» — «Салават Юлаев» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Металлург» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.