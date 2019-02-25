Металлург Мг

- 651046 просмотров Алексей Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
- 502047 просмотров Сколько убийц было на перевале Дятлова, сообщили на Первом канале
- 382449 просмотров Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
- 199200 просмотров Comedy Woman раскритиковали за оправдание фашизма
- 194501 просмотр Самолет ВВС США пролетел над Россией
- 141757 просмотров «Выбрались из вольера»: собаки чуть не загрызли фигуристок
- 105960 просмотров Певицу Maruv могут лишить права представить Украину на «Евровидении»
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'23
'22
Мозякин нашёл у ворот Расмуссена, успел вратарь переместиться и щитками шайбу парировал после броска Денниса!
'21
Пакаринен получил шайбу на правом круге вбрасывания и бросил по воротам — Метсола на месте.
'21
Второй период матча начался!
'20
Сирена на перерыв! В первом периоде встречи команды не наиграли на заброшенную шайбу, хотя уфимцы и создали несколько хороших моментов у чужих ворот, но Кошечкин эти атакующие порывы гостей ликвидировал.
'20
'20
У Умарка не получился бросок с ходу из правого круга вбрасывания.
'19
Выбросили «сталевары» шайбу за свою синюю линию. Половина штрафа Матушкина уже позади.
'18
Кошечкин прижал шайбу у ближнего угла ворот после броска Хартикайнена.
'17
'17
Береглазов затащил шайбу в зону гостей и бросил с кистей — Метсола ловушкой шайбу отбил.
'16
По-прежнему более убедительно выглядит атака «Салавата», но моменты у ворот Кошечкина стали возникать реже.
'15
Кемппайнен получил передачу из-за ворот, бросок в касание Йоонаса с строго угла парировал вратарь.
'14
Верещагин от синей линии пальнул, но на пятаке не прошло подправление Антипина.
'13
Не получается у хозяев задержаться в зоне соперника надолго.
'12
«Юлаевцы» убедительно смотрятся в атаке, но Кошечкин своими спасениями держит нули на табло.
'11
Арзамасцев подключился в атаку, получил шайбу и опасно щёлкнул — Кошечкин вновь хорош!
'10
Панин оттеснил Расмуссена, не пустив шведа на уфимский пятак.
'9
Кошечкин потащил опаснейший бросок Кугрышева!
'8
Хартикайнен от правого края в центр чужой зоны тонко отдавал, но Кемппайнен за шайбу не зацепился.
'7
Антипин получил передачу от Мозякина на левый борт, бросок магнитогорского защитника не стал проблемой для Метсолы.
'7
Не смогли гости чисто зайти в зону соперника — лайнсмен зафиксировал офсайд.
'6
Опасно! После прохода Бурмистрова шайба рикошетом от конька защитника отскочила на пятак, Ткачёв подобрал и в упор бросил — прямо в Кошечкина!
'5
«Салават Юлаев» ещё одну хорошую позиционную атаку провёл. Кадейкину не предоставили шанса на бросок в упор.
'4
Хартикайнен выехал из-за ворот и с неудобной руки низом бросил — по щиткам вратаря прошлась шайба! Первый интересный момент в матче создан уфимцами.
'2
Аккуратно прошёл у команд первый круг смен. Пока без бросков по воротам.
'1
Встреча началась! Поехали! Стартовое вбрасывание остаётся за уфимцами.
'0
Василий Кошечкин против Юхи Метсолы — вратарская дуэль этого матча.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Металлург» — «Салават Юлаев» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Металлург» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.