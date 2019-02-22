Металлург Мг

- 452464 просмотра Эксперт рассказал о шансах России в случае войны с НАТО
- 294231 просмотр Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию
- 167661 просмотр «Абсолютные победители»: Тутберидзе недовольна серебром дочери
- 112689 просмотров Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
- 101847 просмотров Медведева выиграла короткую программу женщин в финале Кубка России
- 96341 просмотр Лавров: США намерены расколоть Сирию
- 95172 просмотра Медицинский центр Елены Малышевой оштрафован на 100 тыс. рублей
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'35
Четвёртый полевой у «Металлурга» уже на льду. Загидулин среагировал на бросок из центра зоны.
'35
Галиеву не удалось отправить шайбу между щитков голкипера.
'34
'34
Расмуссен перехватил шайбу на своей синей линии, включил ноги и добрался до гостевых ворот, но бросить ему не дали — успели со спины ему помешать!
'33
'32
В полном составе «Магнитка». Ткачёв бросал, шайба прошла выше ворот.
'32
Расположились гости в зоне атаки. Основин нашёл на ползоне Галиева, тот без помех бросил, но точно во вратаря!
'31
Не получается у казанцев закрепиться за синей линией соперника.
'30
'29
Пробросился «Металлург» после длительных стараний «Ак Барса» в зоне хозяев.
'28
Застряла казанская атака у лицевого борта. Зажали игроки шайбу в угол площадки.
'27
Провели магнитогорцы свою атаку, Эллисон скинул шайбу на синюю линию, Матушкин зарядил по воротам — Подъяпольский справился.
'26
«Ак Барс» начинает нащупывать свою атаку. Стала лучше у казанцев держаться шайба.
'25
Клинкхаммер с ползоны с кистей из-под защитника бросил — Загидулин на месте!
'24
Подъяпольский отбил шайбу, пущенную от синей линии, Тимкин сработал на добивании, но и тут кипер казанцев сыграл надёжно!
'23
Пакаринен с разворота опасно бросил — рядом со штангой прошла шайба!
'22
«Металлург» пока не держит в планах игру по счёту, стараясь и после перерыва активно проводить время в зоне гостей.
'21
Стартовала вторая двадцатиминутка матча!
'20
Сирена на перерыв! Первый период встречи «Металлург» провёл мощно, так что счёт 2:0 на табло — это закономерный результат. Антипин и Эллисон стали авторами заброшенных магнитогорских шайб.
'20
Подъяпольский выручил гостей после того, как Расмуссен был выведен на бросок с пятака!
'20
Мозякин со своей точки — из левого круга вбрасывания бросил чуть мимо цели!
'19
'18
Бросок Свитова с ползоны был заблокирован. А затем не получилось у хозяев убежать в контратаку.
'17
Прошла атака казанцев с выводом Галиева на бросок, но шайба отправилась за ворота.
'16
Загидулин прижал шайбу к себе после мощного щелчка Постмы в касание!
'15
'13
«Ак Барс» ищет свою атаку. Ткачёв хороший бросок нанёс — Загидулин надёжен!
'12
Неколенко взял игру на себя, нашёл возможность бросить, но шайба направилась мимо казанской цели!
'11
'10
Пакаринену немного не хватило, чтобы укатить на свидание с гостевым вратарём!
'9
Матушкин стрельнул от синей линии — Подъяпольский на месте!
'8
Азеведу броском с острого угла проверил голкипера! Загидулин не без проблем шайбу отбил!
'7
«Металлург» владеет игровым преимуществом, много бросает по воротам, но Подъяпольский по-прежнему «сухой».
'6
Опасно! Подправление Любимова едва не стало голевым! В штангу ворот «Ак Барса» попала шайба!
'5
Эллисон хлёсткий бросок исполнил, но в казанский створ шайба не зашла!
'4
Обменялись команды атаками с ходу, но не создав хорошего момента у ворот.
'3
Загидулин в игре после броска Постмы!
'3
«Металлург» по-домашнему начал встречу, стараясь активно действовать в зоне соперника.
'2
Магнитогорцы провели позиционную атаку. Состоялся наброс на ворота от синей линии — Подъяпольский справился.
'1
Матч начался!
'0
Артём Загидулин против Владислава Подъяпольского — вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Металлург» — «Ак Барс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Металлург» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.