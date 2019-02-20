Салават Юлаев

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23:00
Лион Барселона
0:0
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23:00
Ливерпуль Бавария
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
1:2
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03:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
2:5
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03:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
3:4
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03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
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Монреаль КанадиенсКоламбус Блю Джекетс
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Миннесота УайлдАнахайм Дакс
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Сент-Луис БлюзТоронто Мэйпл Лифс
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1
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Куньлунь Ред СтарАдмирал
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Салават ЮлаевАк Барс
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ТорпедоТрактор
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НефтехимикСКА
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19:00
СеверстальДинамо Р
не начался
19:30
ВитязьДинамо Мн
не начался
19:30
Динамо ММеталлург Мг
не начался
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ХК СочиСпартак
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ЦСКАЛокомотив
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03:00
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03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
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Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
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04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
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04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
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05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
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Бруклин НетсПортленд Трэйл Блэйзерс
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04:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
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Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
не начался
Салават Юлаев Ак Барс

Зеленое дерби: «Ак Барс» против «Салавата». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

«Салават Юлаев» принимает «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20 февраля 17:00   |  1 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:0
Ак Барс
Ак Барс
0:0
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Николай Акузовский  (Тольятти, Россия), Денис Наумов  (Тольятти, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'7
Удаление у «Ак Барса». Глухов прихватил соперника клюшкой и отправился на скамейку штрафников.
'6
Азеведу развернулся за воротами и прострелил на пятак, Ландер не сумел переправить шайбу в дальний угол.
'5
Казанцы перешли в позиционную атаку. Лямкин приложился от синей линии, шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
'4
Арзамасцев набрал скорость, по центру влетел в зону и бросил верхом! Подъяпольский блином отразил шайбу.
'3
Кугрышев! Вылез с левого края и бросил низом — Подъяпольский прижал шайбу ко льду.
'2
Уфимцы провели позиционную атаку, Подъяпольский справился с броском Хартикайнена.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Владислав Подъяпольский.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.