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Трансляция
С конца
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'7
'6
Азеведу развернулся за воротами и прострелил на пятак, Ландер не сумел переправить шайбу в дальний угол.
'5
Казанцы перешли в позиционную атаку. Лямкин приложился от синей линии, шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
'4
Арзамасцев набрал скорость, по центру влетел в зону и бросил верхом! Подъяпольский блином отразил шайбу.
'3
Кугрышев! Вылез с левого края и бросил низом — Подъяпольский прижал шайбу ко льду.
'2
Уфимцы провели позиционную атаку, Подъяпольский справился с броском Хартикайнена.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Владислав Подъяпольский.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.