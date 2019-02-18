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Трансляция
С конца
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'32
'32
'32
'30
Без моментов прошло большинство для ярославцев. Вернулся на лёд Якупов.
'29
Нет бросков в большинстве у «Локомотива», не доходит шайба до Шестёркина.
'28
'27
«Локомотив» в полном составе.
'27
Уверенно «армейцы» держат шайбу, играя в большинстве. Правда бросков маловато.
'26
Дацюк! Подобрал отскок на пятаке и бросил низом — Коновалов щитком отразил шайбу.
'25
'24
'23
Тихонов поборолся на пятаке, под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Коновалова!
'22
Не удалось ярославцам реализовать большинство. Вернулся на лёд Мальцев.
'22
Каюмов и Коваленко разыграли шайбу в чужой зоне, не получился бросок с острого угла.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 20 минут. Единственную шайбу забросил Плотников. В вязкой борьбе прошёл первый период и голевых моментов было совсем немного.
'20
Коновалов потерял шайбу за воротами! Повезло, что «армейцы» не воспользовались ошибкой.
'20
'18
«Армейцы» выкатились три в два, но завозились и не довели дело до броска.
'17
Ильенко в контратаке убежал по левому флангу и прострелил вдоль ворот! Партнёры не успели к шайбе.
'15
«Армейцы» выиграли борьбу у борта. Прошёл прострел на пятак, но Плотникову не дали бросить.
'14
По броскам в створ равенство — 7:7. Постепенно ярославцы выровняли игру и стали чаще угрожать воротам «армейцев».
'13
Гусев классной передачей разрезал оборону соперника! Рукавишников вылез на ворота, но Кронвалль помешал сопернику бросить.
'12
Ильенко! С ползоны целил в дальнюю девятку — промах.
'11
Контратака «Локомотива»! Алексеев по центру выкатился на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Шестёркина.
'10
Барабанов влетел в чужую зону, красивым финтом убрал защитника, ушёл за ворота и прострелил в центр! Зубарев зарядил в дальний угол — шайба прошла рядом со штангой.
'9
Не держится шайба у «Локомотива». Ярославцам не удаётся подобраться к воротам Шестёркина.
'8
«Армейцы» продолжают контролировать шайбу в чужой зоне, но без бросков по воротам.
'7
'5
Скоростная атака прошла у СКА. Мальцев убежал по левому флангу и бросил низом — Коновалов всё контролировал.
'4
Позиционная атака «Локомотива». Афанасьев с левого края зарядил под перекладину — Шестёркин блином отразил шайбу.
'3
«Армейцы» выиграли вбрасывание. Херсли получил передачу и приложился с правого края — промах!
'2
Много борьбы на первых минутах. Не удаётся командам наладить контроль над шайбой.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли питерцы.
'0
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Илья Коновалов.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: СКА — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.