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КанНант
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Флорида ПантерзКалгари Флэймз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМонреаль Канадиенс
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Спартак СКА

Дело принципа: СКА одолел «Спартак»

СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Московский «Спартак» уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13 февраля 19:30   |  закончен
Спартак
Спартак
0:2
СКА
СКА
0:0, 0:1, 0:1
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Константин Оленин  (Москва, Россия)
Талалуев5+GM'
Гончаров2'
Лисин2+2'
Воронин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Якупов2'
Плотников2'
0:1Коскиранта
0:2Мальцев
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'60
Матч окончен! СКА на выезде обыграл «Спартак» — 2:0. Голы Коскиранты и Мальцева принесли победу «армейцам». Спартаковцы в третьем периоде ничего опасного в атаке не создали. Хелльберг провёл сухой матч, отразив 18 бросков. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'60
Удаление у «Спартака». Воронин сорвал атаку «армейцев», прихватив клюшкой Карпова.
'59
Пустые ворота у «Спартака» — москвичи вшестером пошли в атаку.
'59
Тайм-аут взяли спартаковцы.
'58
Момент у СКА! Кручинин получил передачу на ход, убежал один на один и бросил верхом — Беспалов ловушкой отразил шайбу!
'57
В третьем периоде преимущество по броскам в створ у СКА — 7:2.
'56
Дацюк сместился на правый край и набросил на пятак, Гусеву помешали добить!
'55
Вишневский от синей линии бросил по центру, Хелльберг намертво забрал шайбу.
'54
Грамотно обороняются «армейцы». По-прежнему ничего не получается в атаке у «Спартака».
'52
Григорьев набросил от синей линии, Хелльберг без проблем забрал шайбу.
'51
Кручинин получил передачу на ход, выкатился с левого края и резко бросил в ближний угол! Шайба попала в сетку с внешней стороны.
'50
У «Спартака» за десять минут третьего периода ни одного броска в створ. А ведь красно-белым нужно отыгрываться.
'48
Спартаковцы совершили перехват в средней зоне! Хохлачёв выкатился с левого края и бросил верхом — шайба прошла над перекладиной.
'47
В среднюю зону переместилась борьба, «армейцы» не дают сопернику разбежаться.
'46
Хохлачёв рвался в атаку по левому флангу, Белов отработал в обороне и отобрал шайбу у соперника.
'45
Держат шайбу спартаковцы, но нет бросков. Хелльберг практически без работы.
'43
ГОЛ! Классно сыграл Мальцев! Михаил промчался по правому флангу, выкатился на ворота, легко переиграл Беспалова и поразил пустой угол ворот!
'42
Якупов! Вылез на пятак и попытался переправить шайбу в дальний угол — промах!
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 40 минут. И второй период прошёл в равной борьбе, но «армейцам» удалось выйти вперёд после шайбы Коскиранты при игре в большинстве.
'40
Злобин! Из угла площадки прострелил на ближнюю штангу, Хелльберг прижал шайбу ко льду.
'39
«Спартак» наладил контроль над шайбой. Но нет моментов у ворот Хелльберга.
'38
Мальцев от борта прострелил на пятак, Ли помешали бросить.
'36
По броскам в створ преимущество у «Спартака» — 13:12.
'35
ГОЛ! Классно разыграли «армейцы»! Барабанов отдал на Плотникова, тот из-за ворот прострелил на пятак, а Коскиранта в касание послал шайбу в дальний угол!
'34
Момент! Карпов на пятаке замыкал прострел Гусева — шайба прошла рядом со штангой! А затем Беспалов справился с броском с правого края.
'34
Гусев с левого края прострелил вдоль ворот! Карпов не дотянулся до шайбы.
'33
Зубов и Фёдоров в меньшинстве убежали в контратаку! Повезло «армейцам», что не прошёл прострел на пятак.
'32
Удаление у «Спартака». Лисин ударил Кручинина клюшкой по лицу — 2+2 получил Энвер.
'31
Зубарев от синей линии набросил на пятак, спартаковцы выиграли подбор и не дали «армейцам» добить.
'29
СКА в полном составе. Вернулся на лёд Плотников.
'29
Трунёв на пятаке подставил клюшку под прострел Фёдорова! Хелльберг переместился и забрал шайбу.
'28
Москвичи сразу расположились в чужой зоне, Хелльберг справился с дальним броском Вишневского.
'27
Удаление у СКА, Плотников за подножку получил малый штраф.
'27
Даугавиньш! Подхватил шайбу, на скорости вошёл в зону и бросил по центру — Хелльберг справился с угрозой!
'26
Трунёв под углом вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Хелльберга.
'25
Григорьев от борта набросил на пятак, «армейцы» выиграли борьбу и выбросили шайбу в сторону.
'23
Продолжают атаковать «армейцы». Плотников от борта сделал перевод на левый край, Гавриков не успел к шайбе.
'22
Затяжную атаку провели питерцы, но не дошло дело до броска.
'21
Гусев протащил шайбу по левому флангу и бросил в ближний угол! Беспалов на месте.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. «Армейцы» активно провели первый период, они имели 5-минутное большинство, но не реализовали моменты.
'20
Хохлачёв набрал скорость, убежал по левому флангу и прострелил вдоль ворот! Фёдоров не успел к шайбе.
'19
Тихонов и Гончаров получили по две минуты за грубость.
'19
Стычка возникла у ворот «Спартака».
'19
Якупов получил передачу на ход, вошёл в зону и с кистей зарядил по воротам! Беспалов в эффектном броске забрал шайбу.
'18
Отбились спартаковцы. В полных составах продолжается игра.
'17
Классно разыграли «армейцы»! Коскиранта с пятака бросил в упор — Беспалов забрал шайбу!
'16
«Армейцы» закрепились в зоне и продолжают осаждать ворота Беспалова.
'15
Ещё момент у СКА! Белов с ползоны бросил в верхний угол — Беспалов выручил, а затем голкипер справился с добиванием Дацюка!
'14
Карпов! С правого края целил в дальнюю девятку — шайба просвистела рядом со штангой!
'13
Удаление у «Спартака». Талалуев у борта грубо атаковал Гусева — это 5+20.
'12
Гончаров открылся под пас и со средней дистанции бросил по центру — Хелльберг выручил.
'11
Ли! Вылез на пятак и бросил в верхний угол — Беспалов блином отразил шайбу.
'10
Спартаковцы выстояли после стартового натиска «армейцев». Выровнялась игра.
'9
Осипов получил шайбу на синей линии и зарядил в нижний угол! Хелльберг шитком среагировал, а Ганзлу помешали добить.
'8
Лисин! Прорвался по левому флангу и бросил с острого угла — Хелльберг всё контролировал.
'7
Злобин с левого края вошёл в зону и набросил на пятак, питерцы вывели шайбу из зоны.
'5
Ещё ни одной остановки не было за первые пять минут. Хороший темп в игре.
'4
Кузьменко развернулся за воротами и прострелил на пятак! Мальцев не успел к шайбе.
'3
Активное начало от СКА. Питерцы забрали шайбу и перевели игу в чужую зону.
'2
Херсли подключился к атаке и с кистей зарядил в ближний угол — Беспалов отразил шайбу в сторону.
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Никита Беспалов — Магнус Хелльберг.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Спартак» — СКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.